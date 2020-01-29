Конституция: альтернативные поправки

Ныне действующая Конституция РФ принималась на крови расстрелянных защитников Дома Советов. А организованный 12 декабря 1993 года референдум по Основному закону вызывал и вызывает множество вопросов в части реальной явки избирателей, реального процента голосов, отданных за проект «ельцинской конституции». Поэтому вряд ли может быть приемлема позиция либеральных оппозиционеров и некоторых примкнувших к ним псевдо-«левых», кратко формулируемая как «защита ельцинской конституции от путинских поправок».

Текст законопроекта, внесенного на рассмотрение депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 20 января 2020 года президентом РФ, сам по себе, с точки зрения юридически значимых формулировок, выглядит довольно пристойно и содержит как немалую порцию социальной демагогии, которая в условиях отсталого и олигархического российского сырьевого капитализма вряд ли будет реализована на практике, так и чисто политические новации. Расширение полномочий обеих палат Федерального Собрания РФ, Конституционного Суда РФ отвечает изменившемуся соотношению общественно-политических сил, то есть укреплению за прошедшие 26 лет социального, экономического, политического, идейного господства буржуазии, её культурной гегемонии в российском обществе. Всё это позволяет нынешней власти сделать шаг от президентской монархии к полу-парламентской полу-республике. Учитывают сложившееся положение дел предложения по изменению статуса судей и прокурорских работников, во многом действительно подверженных коррупции и воздействию региональных начальников и финансово-промышленных групп, отдельных капиталистов. Тоже самое относится и к приведению формального статуса местного самоуправления, давно уже являющегося на деле частью «единой вертикали исполнительной власти», в соответствие с фактическим, и к упоминанию в Конституции России совещательного органа руководителей исполнительной власти субъектов Федерации в лице Госсовета.

Но мы хорошо знаем, что даже при наличии хорошей идеи её можно исказить на практике и опошлить при реализации так, что она превратится в свою противоположность. Именно такая судьба и постигнет, скорее всего, поправки в текст Конституции РФ, обнародованные 20 января 2020 года. Процедура их принятия в отсутствие Федерального конституционного закона о Конституционном Собрании говорит сама за себя. Все отговорки, что поправки вносятся в те главы Конституции РФ, изменения в которые которые не нуждаются ни в проведении референдума всех граждан нашей страны, ни в созыве Конституционного Собрания, как и спешка с принятием поправок демонстрируют глубокий антидемократизм нынешней буржуазной власти, её опасения перед подлинно народным демократическим волеизъявлением.

Думается, что в период обсуждения конституционных поправок в ходе агитационно-пропагандистской работы левым надо чётко разъяснять, что подлинная национальная независимость и государственная самостоятельность России возможны лишь в условиях разрыва нашей страны с сложившейся ныне системой глобального капиталистического рынка, на периферии которого, собственно, и находится нынешняя РФ. Чтобы это осуществить, необходимы крупная промышленность, производящая технологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью, для чего требуется развитие, науки, техники, образования. Всё это требует огромных финансовых ресурсов, которые в нынешних условиях может дать лишь национализация естественных монополий, крупнейших коммерческих банков и предприятий, базовых отраслей, земли, лесов и недр. Имея перед глазами нынешнее буржуазное государство и его структуры, в частности государственные корпорации, мы понимаем, что сама по себе национализация в отрыве от политических мер, не принесет трудящимся России никакой пользы. Нужна принципиально иная власть, надо социализировать или, если угодно, национализировать нынешнее буржуазное государство. Тогда, при наличии различных форм общественного контроля, включая контроль избранных народом представителей над исполнительной властью, удастся вернуть страну трудящимся. Антиолигархическая, антимонополистическая повестка дня будет сочетаться не только с политической борьбой за демократизацию общественной жизни, но и с идейной борьбой за гегемонию трудящихся в культурной и образовательной сфере.

Поэтому мы и предлагаем своё видение политической реформы. Необходимо упразднение поста президента РФ, передача всей полноты власти в руки избираемого всенародным тайным голосованием Верховного Совета РФ, нижняя палата которого — Совет Республики – избирается по партийным спискам и утверждает федеральное правительство, осуществляющее административно-распорядительные функции, половину состава Счётной палаты РФ, половину состава судей Верховного и Конституционного Судов РФ, а верхняя палата — Совет Федерации — избирается по одномандатным округам и утверждает половину состава Счётной палаты РФ, половину состава судей Верховного и Конституционного Судов РФ, генерального прокурора РФ, уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченного по правам ребёнка в РФ. Совместное заседание обеих палат Верховного Совета РФ избирает председателя этого органа и его заместителей, из которых состоит президиум Верховного Совета РФ, выступающий коллективным главой государства, и утверждает Совет Безопасности РФ, который руководит всеми силовыми структурами страны. Региональные советы, избираемые наполовину по партийным спискам и наполовину по одномандатным округам, аналогично утверждают региональные правительства, ответственные перед ними.

Агитация за эту альтернативу в ходе обсуждения конституционных поправок придаст новый содержательный импульс всей нашей работе, позволив уйти от порочной дилеммы «ельцинская Конституция — путинские поправки» и сосредоточив внимание на реальных проблемах, существенно затрагивающих интересы трудящихся.