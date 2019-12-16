КПРФ: когда кончится терпение?

Странные истории в последние годы происходят с КПРФ. Все реальные и потенциальные победы зюгановцев на выборах превращаются в поражение, в очередное пятно на репутации партии, и так уже далеко не безупречной. Причем это касается именно крупных, знаковых регионов.

Была откровенная сдача очевидной победы на губернаторских выборах в Приморье. Был казус с Бортко, который сбежал с перспективных выборов в Петербурге. Теперь вот губернатор Иркутской области Сергей Левченко, с которым получилось совсем уж неприлично. На этих выходных начальство КПРФ объявило всероссийскую акцию протеста, где одной из главных тем была защита губернатора Левченко и латифундиста Грудинина от давления власти. Все последние недели партийные активисты мерзли на пикетах в поддержку этих двух представителей КПРФ. И перед самой акцией Левченко написал заявление об отставке. По собственному желанию. Капитулировал, толком не объясняя мотивы своего поступка. Хотя в сети писали, что сделал он это после разговора с Геннадием Зюгановым. До того держался. А после встречи с лидером КПРФ — сдался.

В итоге партийное начальство в очередной раз выставило множество своих активистов и сторонников в глупом виде. Как будто мало было нелепых заявлений Зюганова: “В связи с этим лидер КПРФ призвал защищать С.Г. Левченко и П.Н. Грудинина так, как отцы и деды защищали страну под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге”. Защитили…

Понимаете, для нас сейчас нет особого смысла обсуждать, является ли Левченко «одним из лучших губернаторов России», либо наоборот, он там провалил работу. Это проблема жителей Иркутской области. Позитивные графики и цифры, показывающие, как при очередном руководителе в области стало лучше, может нарисовать пиарщик почти любого единороссовского губернатора. Все равно ведь не факт, что, например, рост доходов области или республики – показатель работы именно губернатора. У нас в Карелии доходы и расходы регионального бюджета тоже выросли почти в два раза за последние годы, но иллюзии насчет управленческих талантов Артура Парфенчикова мало кто испытывает.

С другой стороны, так же глупо валить на Левченко очевидные провалы с расселением жителей, пострадавших от наводнения. Опять же, при нынешней системе организации власти любой губернатор все эти мероприятия провалил бы. В Карелии при выделении неплохих федеральных денег на расселение ветхого жилья или прочие инвестиционные проекты, все превратилось в бесконечный сериал, только не попавший на центральные телеканалы, в отличие от Иркутской области.

То есть сам по себе Левченко – губернатор скорее всего неплохой. НОРМАЛЬНЫЙ. Для нынешней системы управления вполне нормальный. Можно напомнить тут историю с последними выборами в региональный парламент Иркутской области, о которой я писал, что у КПРФ вроде бы случилась тогда полная виктория. И никакого административного давления на новых депутатов при якобы «красном» губернаторе оказать было нельзя. Тем не менее, новым руководителем Заксобрания Иркутской области избран представитель «Единой России»! Как же так? А все дело в том, что в списке КПРФ были те же директора ООО, «разбавленные» руководителями бюджетных учреждений и небольшим количеством профессиональных политиков. Если посмотреть на депутатский корпус у единороссов или эсеров в разных регионах – там примерно такая же картина. То есть на основе общих представлений и главное – интересов, взаимопонимание депутатам от разных парламентских фракций найти было легко. Классовое-то лицо у них почти одинаковое. Да и деловые интересы тоже.

Смешно, но когда КПРФ говорит об успехах Сергея Левченко, она тем самым с упорством, достойным лучшего применения, доказывает, что в этой системе, оказывается, можно хорошо работать для людей. Да вот вам и Павел Грудинин смог создать островок социализма в одной отдельно взятой деревне. Надо просто воспитать несколько тысяч таких как они, предложить их услуги Путину и будет всем счастье. Не абсурд ли это?

Проблема пока в том, что этот абсурд поддерживается тысячами рядовых членов КПРФ и еще большим количеством активных сторонников. Я знаю, что у многих активистов, стоящих левее зюгановской партии, к активу КПРФ присутствует пренебрежительное отношение. Но рядовые члены КПРФ — это люди, многие из которых искренне придерживаются левых взглядов. Часть из них при этом даже имеет какое-то представление о марксизме, о коммунистической идеологии. И их пока еще много.

Но они поддерживают партию, которая совершив за два с лишним десятилетия серьезнейшую эволюцию, окончательно деградировала идеологически, политически, да и морально. Превратилась в посмешище, в источник постоянных коррупционных скандалов, наглядно доказывающих, что любой распиаренный начальник из современной КПРФ легко изменит своим избирателям ради карьеры, должности, денег, а может просто ради защиты бизнеса своего сына.

Такой интересный психологический феномен, касающийся массы людей. Ведь зюгановское руководство многими своими действиями, от истории с Вороненковым до открытых хвалебных од в адрес Путина, как будто нарочно испытывает терпение своих же сторонников, а мобилизация на защиту сбежавшего Левченко – еще одна «вишенка на торте». Кончится ли когда-нибудь терпение? Или как говорилось в культовом советском фильме, «вы и дальше эта гадюка терпеть будете?»