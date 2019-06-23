Что не так с прямой линией?

Очередная прямая линия Владимира Путина завершилась предсказуемым результатом. Как и в прошлый раз эксперты разочарованы, а публика осталась в лучшем случае безразличной. Одни просто не смотрели, другие не смотрели из принципа, третьи смотрели и ругались.

Однако после новогоднего поздравления президента в России появился новый массовый спорт. Соревнование по дизлайкам в интернете. Ставить главе государства дизлайки и писать злобные комментарии можно без особого риска, зато есть шанс получить удовольствие. И от собственной смелости, и от возможности почитать то, что пишут другие, убедившись, в очередной раз, что принадлежишь к разъяренному большинству. По крайне й мере в сети.

Число дизлайков и негативных отзывов зашкалило, превысив даже новогодние отклики на послание президента. Соотношение негатива и позитива составило примерно 10:1, причем народ глубко уверен, что YouTube срезает показатели дизлайков. Правда это или нет, сказать не берусь. Но даже те результаты, которые можно наблюдать, впечатляют.

Пиар-службы Кремля, конечно, в недоумении и растерянности. Ведь, если честно, ничего такого ужасного президент не сказал. Ничего интересно, разумеется, тоже. Но ведь нынешняя прямая линия была ничем не хуже предыдущей. Те же самые домашние заготовки, те же самые подобранные вопросы, те же самые заранее заученные ответы. Дмитрий Быков жалуется на то, что президентом у нас работает скучный и невыразительный человек, но ведь Путин именно таким был всегда. А официальный пиар точно таким же натужным, искусственным, а порой и гротескно-нелепым был с первого дня. И столичная интеллигенция над этим смеялась точно так же, как и теперь. Но для изрядной части населения эта пропаганда срабатывала. А теперь ничего не получается.

Что изменилось?

Сознание населения? Да, безусловно. Но это тот самый хрестоматийный случай, когда наглядно видно как общественное бытие определяет общественное сознание. В условиях, когда дела в стране шли более или менее хорошо, когда можно было ростом потребления компенсировать психологические и социальные эффекты от разрушения промышленности и структурной деградации экономики, люди готовы были проявлять снисхождение даже к беспомощной кремлевской пиар-братии. Не будем на них обижаться, играют, как умеют.

Рейтинг Путина всегда отражал не уровень его личной популярности, а уровень лояльности населения к государству в принципе. Причем эта лояльность, в свою очередь, держалась на аполитичности и безразличии. Путин был, как известно, «тефлоновый». Что бы ни творилось в стране, «к нему ничто не пристает». Но почему так? Да просто потому, что всем было всё равно. Вопрос не в уровне личной ответственности Путина, а в полном гражданском безраличии большинства людей, которых совершенно не волновали политические или социальные новости, если они не касались их лично.

С кризисом ситуация изменилась. Сейчас страна расплачивается за избыточное потребление 2000-х, за то, что проедала и проела остатки советских ресурсов, за то, что одна из самых развитых экономик мира структурно деградировала до уровня ближневосточной нефтяной монархии, только с избыточным для такой системы населением.

Долю ответственности за произошедшее, кстати, несут сами наши граждане, своим безразличием, доброжелательной покорностью и потребительским энтузиазмом сделавшие возможным именно такой результат. Но никто не будет винить себя. И если уж теперь приходится срочно всем миром искать виновного, то далеко идти не приходится. Вот он, у всех на глазах: виноват Путин!

И вывод, хоть и социологически некорректный, но политически однозначно правильный. Первое лицо, претендующее на то, чтобы всё контролировать, должно за всё отвечать. По должности президент России виноват во всём, что здесь творится. Раз уж такую конституцию и такой порядок нам установили, то будьте добры платить по счетам. А счета как раз на подходе.

Несчастные кремлевские пиарщики не понимают, что от них никогда ничего, по большому счету, не зависело. Ни раньше, ни теперь. В лучшие времена само по себе появление президента перед народом вызывало позитивные эмоции. Сегодня, в новой психологической обстановке, Путин раздражает людей уже самим фактом своего существования. И любое его появление на публике, независимо от того, что он говорит и делает, лишь множит это раздражение.

Единственная пиар-стратегия, которая может работать для Кремля, это вообще не показываться, спрятаться. Сделать всё, чтобы про первое лицо, да и про все другие лица власти люди просто забыли. Не оставлять следов. Не высовываться. Глухо молчать. Уйти в подполье.

Но тогда придется распустить все пиар-службы и обнулить их многомиллиардные бюджеты.

Или им просто будут платить за молчание?

Это была бы выгодная работа…