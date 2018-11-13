Картонный «сталинизм» Дмитрия Рогозина

Вчера глава госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля “Федерация” разработчиков новой системы аварийного спасения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Замечательные слова:

“Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и её изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения — ред.)” — привел источник цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации “Энергия” в субботу.

Самое смешное, что история про бронемашину – это, вероятно, просто историческая байка. Хотя бы потому, что прочность брони зависит от целого ряда факторов. Таких, например, как качество металла. И если оно оказалось внезапно плохим – конструктор может быть тут вообще не при чем.

Почему-то мне кажется, что в отличие от выпускника международного отделения факультета журналистики МГУ Дмитрия Рогозина, выпускник духовной семинарии Иосиф Сталин такие технические вещи понимал. И жертвовать понапрасну конструктором бронемашины, который все же является ценным кадром, он бы не стал. Даже если у Иосифа Виссарионовича было плохое настроение. А вот Рогозин, заметим, с легкостью готов это сделать, провести опасный эксперимент в отношении уже нынешних конструкторов. Неужели в нынешней Российской Федерации их переизбыток?

Тут примечательно еще то, что когда некоторые представители нынешней «элиты» иногда высказывают публично симпатии к «сталинским методам», они не сильно задумываются над их сущностью.

Более того, тот же Рогозин преподносит эти методы в самой карикатурной их форме, будто вычитал об этом недавно в старом номере перестроечного «Огонька». Просто тогда он читал про такие крайне сомнительные истории и осуждал Сталина, а сейчас развернулся на 180 градусов и решил, что так – хорошо. Ну по-другому ведь у него не получается! А ничего больше о том, как в 1930-50-е годы развивали нашу индустрию, он просто не знает. Не читал, наверное.

При этом директор «Роскосмоса» просто не понимает, или делает вид, что не понимает — “сталинские методы” были эффективны в конкретный исторический период. Вообще, весь “советский опыт” будет эффективен, да и то не всегда, лишь при общенародной собственности на средства производства. А поскольку у нас капитализм, то такие необычные для чиновника призывы — это всего лишь дешевый пиар, показуха для большинства “электората”, искренне ностальгирующего по советским временам. Ну, может еще кому-то из депутатов от КПРФ такие призывы понравятся.

Хотя сама по себе идея ведь неплохая! Давайте предложим Дмитрию Олеговичу ее развить. Например, можно предложить испытывать на законодателях и министрах минимальный прожиточный минимум, минимальную зарплату и прочие их решения. Да и самого Рогозина можно каждый раз с очередной ракетой в космос запускать, авось тогда они больше падать не будут. Мне кажется, что товарищ Сталин после всех последних «успехов» «Роскосмоса» с его директором именно так бы и поступил.