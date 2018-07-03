Время плюх

Моя подруга часто со смехом рассказывала о том, как мамы малышей из детсадовской группы её сына гордились тем, что детей на занятиях «учат обобщать». «Это так хорошо, — говорили они, — когда ребенок точно знает, что ботинки — это обувь, яблоки — фрукты, а дети — люди».

Платона Беседина, судя по всему, замечательного научили обобщать. Насмотревшись в Интернете роликов и фотографий про флирт и экспресс-романы россиянок с иностранцами, он на страницах «Московского комсомольца» обобщил по полной. Решительно и бескомпромиссно высоконравственный журналист назвал всех российских девушек шлюхами, прикрепив этот ярлык на несколько поколений россиянок и даже на всё наше время. Досталось обобщений и мужчинам, которые, по мнению Беседина, все как один «слабые и одновременно безответственные» и вообще деградируют. Российские мужчины, пишет Платон, вялые, немотивированно агрессивные, задавленные или, напротив, самовлюбленные. А вот иностранцы «намного витальнее».

Арина Холина, колумнист «Сноба», также выдала свою порцию обобщений по поводу интернационального секса на мундиале. Одобряя, в отличии от Беседина, поведение российских девушек, она почти полностью солидаризируется с ним в характеристике российских мужчин, которые у неё «то наглые и патриархальные, то печальные и заторможенные». Иностранных мужчин-гостей ЧМ Арина называет «веселыми, любезными, страстными».

Материалы Беседина и Холиной невероятно похожи, хотя дают противоположную оценку основному предмету обсуждения. Но и там, и там так и читается презрение к стране и её народу, наивное представление о Западе и вообще — загранице как антитезе России. У Холиной это такой карнавал, «цивилизованно и демократически» организованный, а у Беседина, скорее, комфортабельный, благоустроенный ад.

Обе статьи, несмотря на противоположный пафос, строятся по сложившейся традиции рунета: хочешь привлечь внимание к материалу — обличай. Не правительство, конечно, это избито и не сенсационно, а какую-нибудь группу людей, объединенную приписным статусом: женщин, мужчин, стариков, инвалидов. Чем злее и провокационнее написано, чем больше ненависти в словах, чем ужаснее и абсурднее обвинения, тем больше просмотров ты получишь, тем дольше будет крутиться твой материал в Интернет-пространстве, тем шире будет он расходиться по Сети. Статью Беседина за неполные четверо суток просмотрело более 800 тысяч человек. А вот статью с ответами Платону, опубликованную так же в МК, за пару дней посмотрели менее 50 тысяч.

Кроме того, с обличение правительства или, там, депутатов, гораздо сложнее. Тут не обобщать нужно, а, скорее, детализировать. Можно дописаться до того, что гораздо больше, чем сексуально раскованные девушки страну позорит премьер-министр, который в ответ на вопрос о низких зарплатах учителей послал педагогов в бизнес. Де, займитесь делом, там и денег заработаете. А преподавание — это же хобби.

Не очень укреплял престиж государства, даже и в глазах его граждан, вице-премьер, которому «кажется смешным», что у маленьких квартир есть покупатели. И много, ха! Зарплаты и бонусы топ-менеджеров, конечно, поражают размахом, но вот престиж страны, называющей себя в Конституции социальным государством, не сильно поддерживают. Равно как и скандалы вроде знаменитых «серебряных ложечек Сечина».

И, если уж Платон Беседин так озаботился западофилией наших граждан, так вспомнил бы, по чьей вине массовая культура, очень достойно выглядевшая в советское время, пришла в такое плачевное состояние? Кто финансирует ремейки западных фильмов, сериалов и программ, причем не лучших? И почему, интересно, у нас есть плохой «Доктор Рихтер» — подобие хорошего «Доктора Хауса» и средненькие «Движенье вверх» — аналог (ну, пусть аналог) «Миража на льду». Но что-то до сих пор нет сериалов и фильмов, снятых на нашем материале, и сопоставимых по качеству с сериалом «Во все тяжкие», изменившим сознание значительной части американской молодежи, или с сериалом «Черное зеркало», поднимающим сложнейшие философские проблемы современной жизни, с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Кстати, материалы с критикой нашего кино тоже могут получить бешеную популярность, ролик БедКомедиан о «Движенье вверх» собрал за месяц 9 миллионов 339 тысяч 567 просмотров, 593 тысячи лайков.

Министры и депутаты, равно и как и высокооплачиваемые телеведущие, упорно называющие повышение пенсионного возраста необходимой и чуть ли не гуманной мерой, тоже как-то не красят имидж страны. Так, главная по здравоохранению в России Вероника Скворцова говорит, что «дольше оставаться в строю полезно для здоровья», а известный своей принципиальностью журналист и по совместительству топ-менеджер «Роснефти», золотое наше, однако, перо Михаил Леонтьев прямо указывает, что «нормальному человеку свойственно трудиться, пока здоровье позволяет». И никакие доводы экономистов и аналитиков, никакие разговоры о не оправданно низких зарплатах, о необходимости санации пенсионного фонда или о возможности найти средства на покрытие его дефицита не у работающего населения, а у крупнейших капиталистов, в расчет не принимаются, сотни тысяч просмотров в Интернете не набирают. Может быть, протестовать против повышения пенсионного возраста нужно в голом виде? Устроить такой age-парад?

В конце концов, если сегодня так популярен стиль письма «раз и в глаз», если, раздавая плюхи, легче привлечь к себе внимание, так почему бы журналистам с именем и с раскрученных ресурсов не писать так хотя бы о том, что действительно важно и болезненно для страны? О том, от чего вреда куда как больше, чем от заигравшихся в заморскую любовь девушек. По крайней мере, в том момент, когда миллионы людей пытаются хоть как-то отразить посягательство на их социальные права.