Крымские татары и карпатские венгры – время диалога наступило

Ситуация с карпатскими регионами Украины остается напряженной. Этнические венгры продолжают подвергаться гонениям, многие покидают родные места и отправляются в Венгрию. При этом еще в декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин, проведя встречу с министром иностранных дел Венгрии Питером Сийярто, был весьма доволен исходом венгров из Закарпатья. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — указал «дипломат» Климкин.

24 мая состоялась встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла. В ходе беседы венгерский министр сообщил об отправке генсеку НАТО документа по Украине. Глава МИД Венгрии заявил о некой высокой оценке помощи со стороны Соединённых Штатов «в разрешении конфликта с Украиной». Заявление весьма странное, больше похожее на попытку льстить тем, кто и является прямым виновником конфликта в целом. В то же время, по словам Питера Сийярто, венгерские власти добиваются мирной жизни для «150 тысяч закарпатских венгров», а также прекращения нарушений Украиной своих международных и двусторонних обязательств.

Венгерский министр призывает Украину к переговорам. Цель — разрешение ситуации до саммита НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11—12 июля. Между тем в украинском МИД о переговорах министров двух стран не сообщалось. По мнению Украины, инициированные Венгрией действия расходятся с намерениями Североатлантического блока.

Министр Сийярто, тем временем, ведет весьма странную политику. Он требует право на сохранение национальной идентичности, языка и культурной автономии лишь для тех нацменьшинств, метрополией которых являются страны – члены НАТО. Таким образом, другие национальные меньшинства Украины, в том числе и русские Донбасса, которых подвергают сегодня геноциду с помощью крупнокалиберной артиллерии, на защиту прав и свобод на имеют никакого права. В случае положительного решения Украины по этому вопросу, Венгрия возобновит поддержку “европейской интеграции” Украины. Однако и на это предложение Киев не отреагировал. Ведь совершенно очевидно, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в нестабильности в Европе в целом. Вашингтон является полноправным хозяином Украины сегодня, поэтому нет смысла ждать каких-то конструктивных шагов от Киева.

Венгры Карпатских регионов Украины настроены скептически. Даже более лояльные к режиму представители венгров напоминают: Киев не выполнял ни одно своё обещание, или то, о чём они раньше договорились.

И вот теперь нужно вспомнить о Крымской Весне. Как мы помним, воссоединение Крыма с Россией западные СМИ назвали не волеизъявлением народа, а «российской оккупацией». В Крыму проживает 175 национальностей. После присоединения к России всем национальностям Крыма обеспечено сохранение национальной и языковой идентичности. Развиваются национальные культурные автономии.

В Республике Крым государственный статус получили три языка. Это закреплено законодательно. Государственный статус закреплен за русским, украинским и крымскотатарским языками. В Крыму признается принцип многообразия культур, а также обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Большинство крымских татар, проживающих на территории Крыма, прекрасно понимают, что воссоединение с Россией фактически спасло их от угнетений со стороны националистического режима современной Украины. Крымских татар в «украинском» Крыму ожидала бы участь венгров, которые проживают в карпатских регионах Украины. Об этом прямо заявлял, в частности, Арсений Яценюк в 2012 году (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mLQ7rtZzmWY). «Мы поставим всех на место, очень жестко, надо жестко поставить всё на место в Крыму. Через политический диалог это не пройдёт. Или власть им покажет, что здесь есть центральная украинская власть, — она это будет показывать вместе со строительством новых дорог, канализации, но и установление законности и порядка на территории Крыма. Иначе Крым может уйти не только в Россию, но и в Турцию. Купите карту Турции, и вы увидите, что Крыму них обозначен таким же цветом, как и Турция», — говорил Яценюк в 2012 году.

Но в 2014 году ситуация поменялась. Татар начали использовать как разменную монету именно из-за воссоединения Крыма с Россией. Из части радикальной татарской молодежи с помощью лидеров из запрещенной в России организации «Меджлис» был сформирован батальон, дополненный террористами из ISIS. Террористы ISIS работают инструкторами в карательных подразделениях Украины.

Надо сказать, что даже в российском Крыму украинские фашисты совершили ряд диверсий и террористических атак против лидеров крымских татар, поддержавших Россию. В офисы и дома крымских татар, которые поддерживают воссоединение с Россией, бросали бутылки с зажигательной смесью. Были и прямые нападения и угрозы жизни.

Ориентированные на Россию группы крымских татар объединились в общественную организацию Qirim Birligi (http://www.qirimbirligi.ru/) под руководством Сейтумера Нуридиновича Ниметуллаева. Руководство Qirim Birligi осознает всю опасность проводимой Киевом антинародной политики. Крымские татары готовы к открытому диалогу с представителями венгерского народа. Когда-то крымские татары сами испытали на себе несправедливость и угнетение, все ужасы депортации. Крымские татары очень хорошо понимают, что такое быть изгнанниками с родной земли.

Ориентация на европейские ценности — действительная, а не мнимая, должна предполагать уважение к национальным и культурным правам. А потому игнорируя притеснение венгров и других меньшинств на территории сегодняшней Украины политики Европейского Союза предают собственные принципы. По крайней мере, те принципы, которые сделали идею Европы привлекательной.

P.S. В апреле 2018 года венгерский публицист, бывший сотрудник дипломатической миссии Венгрии в Украинской Социалистической Республике Шандор Чикош посетил Донецкую Народную Республику. Шандор Чикош сделал ряд видеорепортажей. Эти репортажи произвели в Венгрии очень сильный эффект. Уже никто не сомневается, что после гонений и угроз в отношении венгров будет применена сила оружия. Карпатский регион превратится во второй Донбасс, где геноцид населения является главной линией политики Украины. Когда этот факт поймет руководство Евросоюза и Венгрии, может быть уже слишком поздно.