Нравственность, футбол и НДС

Когда депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева призывала российских девушек не вступать в связи с приехавшими на чемпионат мира футбольными болельщиками, мало кто думал, что наивная тревога немолодой провинциальной дамы может стать первотолчком для большой дискуссии, которую старательно выводят не только в топ интернет-публикаций, но и на страницы официальных печатных изданий. Плетнева была явно искренна в своём беспокойстве. Ведь её же волновал не секс, не нравственность, а то, что «могут случиться дети». И вот этим детям, с неправильным цветом кожи или разрезом глаз туго придется в нашем расистском обществе.

Депутат Госдумы, к сожалению, немного отстала от жизни и, похоже, не слышала ни про безопасный секс, ни про различные способы предохранения, о которых сегодня прекрасно осведомлена каждая школьница. Бедную женщину примерно неделю осмеивали в социальных сетях, а потом оставили в покое.

Однако не тут-то было.

Вот уже несколько дней социальные сети полны постов, обсуждающих поведение девушек, которые затевают скоротечные романы с приехавшими на футбол иностранцами. Причем продвигают тему не отдельные блогеры, а серьезные масс-медиа вроде “Московского комсомольца”. Посты и статьи на эту тему стремительно выходят в топ, оттесняя обсуждение таких неактуальных вопросов, как повышение пенсионного возраста, увеличение НДС или предстоящие рост тарифов ЖКХ.

Ясное дело, если куда-то приехало много молодых мужчин, то неизбежно у кого-то из них будут любовные приключения. Просто по статистике… Тем более, западные молодые мужчины напуганные феминизмом и политкорректностью, с радостью обнаруживают, что в России отношения полов построены несколько иначе, а флирт не рассматривается как разновидность административного правонарушения.

Но удивляет, что в социальных сетях разом, как по команде, появляется множество однотипных публикаций, воспроизводящих один и тот же набор стереотипов. С одной стороны, про возмутительную доступность русских девушек, с другой стороны, про малопривлекательных отечественных мужчин, которые ходят в трениках, пьют пиво и играют в «Танки» вместо того, чтобы выступать в роли рыцарей и мачо.

Очевидно же, что у подобных мужчин есть и соответствующие женщины. Почему-то не думаю, что они, немного оправившись от своих бытовых забот, выходят к стадионам и бросаются на аргентинцев и сенегальцев. Но даже если предположить подобные массовые выходы, подозреваю, что это скорее распугало бы болельщиков.

Красотки, соблазняющие иностранных футбольных фанатов, вряд ли и в обычное время обращают внимание на лысых, толстых, потных мужиков в трениках. И мужчины и женщины в России очень разные, а их поведение в личной жизни различается настолько, что покрывает культурный диапазон, аналогичный расстоянию между самыми патриархальными племенами до самых продвинутых сообществ Запада. У нас есть всё — и среди мужчин, и среди женщин. И домострой, и сексуальная революция, и феминизм, и агрессивно-семейные ценности. И вообще, чего только у нас нет!

Но из множества жизненных вариантов выбрано два условных стереотипа, причем сопоставляются типы мужского и женского поведения, которые почти никак между собой не связаны в реальном быту.

Мало кто задумывается над тем, насколько приводимые стереотипы отражают действительно массовые явления.

Повторение одних и тех же образов, формулировок и стереотипных описаний, родившихся, конечно, не на пустом месте, но отражающих лишь ничтожную часть реальности, наводит на подозрение, что мы имеем дело не со стихийным возмущением ревнителей нравственности, вызвавшее столь же стихийный ответ поборниц женской свободы, а с организованной кампанией.

Найти несколько фотографий в интернете не сложно. Рассказать несколько историй. Проще простого! Всё, что связано с сексом, легко продвигается, даже если речь идет о «высоконравственном» гневе по поводу распущенного поведения молодых людей. Дальше — дело техники. Подхватить тему, дать задание нескольким блогерам, поддержать перепостами.

Не стану утверждать, будто каждый пост про безнравственных девушек и малопривлекательных отечественных мужиков написан специально в рамках кампании. Удачное политтехнологическое решение тем и отличается, что запустив какие-то сюжеты и формулировки, вы на следующем этапе получаете уже реальную дискуссию и кучу добровольных помощников, тиражирующих подобные рассуждения.

Чемпионат мира, увы, не отвлек внимание общества ни от повышения пенсионного возраста, ни от увеличения НДС, ни от других непопулярных мер правительства, которые тщательно старались приурочить к этому празднику спорта. Потому срочно нужны новые темы, способные переключить общественное внимание на что-либо, далекое от назревающего социально-политического кризиса.

Если моя гипотеза верна, то могу только поздравить безвестных политтехнологов с удачной находкой. Секс и нравственность это прекрасные темы для пустопорожней дискуссии в условиях, когда в стране назревают крупные общественные потрясения. Только вот беда, объективные процессы с помощью политтехнологий не лечатся.

Чемпионат закончится. Болельщики уедут. Все посты будут опубликованы. А НДС и проблема пенсионных прав останется. Так же как останется ненависть к принявшему антисоциальные решения правительству. Временное отвлечение внимание на другие темы не только не даст ожидаемого эффекта, но, скорее всего, лишь усугубит общее ощущение недовольства и раздражения. Эмоциональный фон, формирующийся в стране, не сулит власти ничего хорошего.

Спорт и секс, пожалуй, самые подходящие темы, с помощью которых можно попытаться переключить общественное внимание, уводя людей от социальных проблем. Но если не помогает даже это, то дело обстоит в самом деле серьезно.