Италия: Кризис левой идентичности

Образ Демократической партии, появившийся после предвыборной кампании, представлял собой то, что партия фактически отождествлялась с ее защитой. Стало возможно рассматривать саму эту функцию защиты как главную задачу внутренней программы политической элиты партии.

Именно избирательная кампания Демократической партии на выборах 4 марта помогла понять, что нам нужно знать о причинах кризиса идентичности. Демократическая партия сделала кампанию, ориентированную на своих соперников: “Лига” и “Пять звезд”. Фактически, именно основные пункты их программ (от вопроса о доходах граждан до требований массовой высылки нелегальных иммигрантов и антиевропейства) были постоянной причиной принципиальной позиции демократов. Можно сказать, что лицо Демократической партии представляло собой своего рода катехон, единственную силу, способную удержать страну от падения в темноту популизма (даже если бы идентичную роль взял на себя Берлускони). Другими словами, Демократическая партия построила всю свою кампанию и, следовательно, свой образ на борьбе с политическим врагами. Это, конечно же, то, что делают все партии, особенно в предвыборной кампании. Только в избирательной кампании Демократической партии такое нападение на политических врагов не сопровождалось ничем иным, кроме как списком своих заслуг в качестве правительственной силы. За какие аспекты общественной жизни и итальянского общества Демократическая партия намеревалась сражаться? Для какой сферы предложены существенные изменения? Какие новые проблемы указаны и какие решения предложены? Трудно сказать.

Сейчас проблема идентификации является общей для всех социал-демократических партий в Западной Европе после десятилетий правления. Также верно и то, что в Италии эта проблема особенно актуальна по двум причинам. Прежде всего потому, что с 60-х годов прошлого века подавляющее большинство средств массовой информации, искусства, кино, журналистики, издательства, литературы, то есть культурного аппарата страны с обширной сетью отношений, признаны левыми. Это продолжалось очень долгое время потому, что левые являются решающей частью итальянского истеблишмента. Фактически итальянский политический ландшафт радикально изменился после исчезновения центристской умеренной партии, каковой являлась Христианская Демократия. На протяжении полувека она являлась важным фактором консолидации и представительства важнеших частей правящего класса полуострова. В то же время, когда лидером итальянского правящего класса стал Сильвио Берлускони, его премьерскоя должность так и не смогла избавить его от непредсказуемости и авантюризма, а также растущей личной стилистической экстраваганости, которая всегда ставила его далеко от итальянского истеблишмента. Для того, чтобы разрегить проблемы, порожденные его правлением, однако, недостаточно было обратиться к Демократической партии, несмотря на то, что она, происходя от богатой итальянской коммунистической традиции казалась гарантией серьезности, прочности, компетентности. Долгое время все правящие силы, которые никогда не были союзниками — по крайней мере, публично (за кулисами, может быть, ситуация была иной, но здесь мы говорим об имидже). Они по инерции противостояли Демократической партии. В результате центристский политический курс Маттео Ренци центристкого премьера, прелставлвшего ДП, потерпел крах.

Нелегко сказать, какой может быть сегодня задача левой партии (именно социал-демократической), но мне кажется очевидным, что ее путь должен начаться сейчас. Гомогенизирующему видению существующего общества нужно противопоставлять гораздо более правдивый его образ — глубоко сегментированный, с язвой глубокого неравенства, испещренный очевидными противоречиями. Это повлечет за собой действия предвыборной кампании не только и не столько на поле против политических врагов, но прежде всего указывая на изменения социальных географических регионов, новых механизмов, которые должны быть приняты, социальных субъектов, которых следует противопоставить. Тот, кто не может обойтись без привлечения будущего, возвращается в прошлое. Если Демократическая партия движется в таком направлении, я оставляю ее на суд читателей. Что касается меня, я просто задаю вопрос: что если левая сторона не пытается сделать все, что в ее силах?

Источник: http://www.corriere.it/opinioni/18_marzo_29/crisi-d-identita-sinistra-ruolo-pd-7c013926-32c0-11e8-99d9-35360f097e9f.shtml?refresh_ce-cp

Переводчик: Анна Людовика Бертаццони