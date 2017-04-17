Уроки «Апрельских тезисов»

Решив написать эту заметку, посвященную столетней годовщине со дня публикации знаменитых «Апрельских тезисов», я предполагал начать её с утверждения о том почетном месте, которое занимает эта ленинская работа в ряду других великих документов прошлого вроде Билля о правах, Декларации прав человека и гражданина, акта Хабеас корпус и прочих, без упоминания о которых сегодня вряд ли возможно серьезно рассуждать о человеческой истории.

Казалось бы, все объективно – великому документу место в великом списке. Увы, по зрелом размышлении, становится понятно, что в действительности мы вряд ли сможем составить такой перечень, в котором «Апрельские тезисы» и вправду смотрелись бы органично. Причина – уникальность этого документа и невозможность подыскать ему равновеликий аналог. И билль, и декларация, и акт, названные выше, существенно отличаются от этой ленинской работы, так как по сути являются чем-то вроде краткого исторического резюме, в котором подбиваются итоги уже случившейся борьбы. Победившие принципы наделяются силой закона и высекаются в граните.

Можно ли сказать тоже самое об «Апрельских тезисах»? Нет. В них история и не думает отчитываться об итогах проделанной работы.

Принципы, провозглашенные здесь, еще чудовищно далеки от воплощения. Очередная историческая эпоха предупреждает о своем приближении и именно через это предупреждение обеспечивает собственное торжество.

Однако «Тезисы» – это не просто призыв к революции. Когда Мирабо отказывается покидать зал заседаний Генеральных штатов и говорит королевскому церемониймейстеру «Мы находимся здесь по воле народа и ничто, кроме силы штыков, не изгонит нас отсюда!», большинство депутатов приветствуют эти слова. Когда Камилл Демулен призывает к революции и крепит зеленый лист к своей шляпе, толпа вторит ему. В истории с «Апрельскими тезисами» мы не наблюдаем ничего подобного.

Уже на Финляндском вокзале солдаты Петроградского гарнизона грозятся поднять Ленина на штыки. Газета «Правда» поначалу и вовсе сопротивляется публикации «Тезисов», а, напечатав их, разражается статьей против ленинского «разлагающего влияния». Плехановская газета называет тезисы Ленина бредом, а сам он выступает с пространной статьей, в которой перемежает натужные попытки пошутить с «доказательствами» того, что Россия «еще не готова». Все это, разумеется, щедро сдабривается ритуальными ссылками на Маркса. Впоследствии Плеханов дорассуждался до того, что допустил возможность получения немецких денег большевиками ввиду неразборчивости Ленина в средствах.

Идея, за которую так долго агитировали социал-демократы, в 1917 году в конце концов получила шанс на осуществление. Увы, именно в этот момент почти все ее защитники испугались своей исторической роли. Ленин и горстка его единомышленников стали казаться одинокими паладинами, вышедшими на поле боя, в то время как солдаты основного войска продолжили стыдливо топтаться на месте, отводить глаза и бормотать про несвоевременность. В то же время под знамена Ленина переходит его давний критик Троцкий, обезоруженный практически идеальным совпадением их взглядов. Политика «огня по штабам», которую спустя десятилетия начнет Мао Цзэдун, кажется как никогда актуальной и востребованной.

В конце концов аппарат сдается. Партия соглашается с тем, что говорит ее вождь и принимает «Апрельские тезисы» в качестве в программного документа.

Обо всем, что с этим связано, написано немало плохих и хороших книг.

Значит ли это, что «Тезисы» стали только лишь историей? В какой-то мере да. Мы живем в другое время. Иные страны, иной расклад сил, иные действующие лица. Однако же есть в ленинской работе и то, что не лишает ее актуальности даже теперь: антидогматизм и верность классу. И того и другого современным левым очень недостает. Их предшественники в 1917 году сетовали на неготовность России к революции. Их современное воплощение может лишь стонать по поводу несоответствия сегодняшнего рабочего класса тому, о котором они читали в книжках.

Значит, надо ждать, пока хороший и правильный рабочий класс появится сам по себе и призовет их из виртуального болота «возглавить и вести» себя. До тех пор можно сидеть сложа руки и пренебрежительно отметать любые идеи, включая и те, которые как раз, может быть, и способствовали бы пробуждению пролетариата. Протекционизм? Не надо! Таможенный Союз? Не надо! Борьба за сохранение больниц, школ, яслей или парков? Какие мелочи!

Ленин не морщил носа и не отворачивался брезгливо от реальности. Он работал с тем народом, который был в наличии. Сидеть и бездействовать, оправдывая собственную трусость и лень ссылками то на одну, то на другую догму, было совершенно невозможно для Владимира Ильича. Если есть шанс брать власть, ее надо брать. Если нет – надо работать на то, чтобы в нужный момент суметь это сделать. Догматики же могут продолжить сидение у воды в ожидании проплывающего мимо трупа врага. Всегда полезно знать, что тебя ждет.