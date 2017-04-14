Чем Медведев отличается от Аль Капоне

Знаете ли вы, на чем погорел знаменитый американский гангстер Аль Капоне? Это почти все знают — на налогах. Власти не могли его поймать много лет, пока не подловили на неуплате налогов, после чего главарь преступного мира Чикаго сел всерьез и надолго в тюрьму Алькатрас.

Однако в действительности речь шла не о налогах. Речь шла о недвижимости. Чикагский гангстер деньги, нажитые своим преступным трудом, вкладывал в различные объекты по всему городу, которые он записывал на третьих лиц. Формально ему ничего не принадлежало. И тем не менее никому из тех многочисленных людей, на которых имущество было записано, не пришло бы в голову отжать в свою пользу данную собственность. Всякий, кто рискнул бы на такую попытку, неминуемо закончил бы свою жизнь на дне Великих Озер. Так что Аль Капоне не имел основания сомневаться в лояльности своих доверенных лиц.

Винить в собственных неприятностях он мог только самого себя. Когда в одном из купленных им зданий вспыхнул пожар, он бросился собирать народ тушить огонь, крича, что горит его собственность.

Слышали это десятки людей, так что у полиции проблем с поиском свидетелей не было. И Аль Капоне сел за неуплату налогов с принадлежавшей ему недвижимости.

А какое всё это имеет отношение к нашему премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву?

Может быть и никакого.

Но вот беда, Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый Алексеем Навальным, утверждает, что огромная собственность, записанная на бизнесмена Илью Елисеева и возглавляемые им фонды, принадлежит в действительности премьер-министру. Глава правительства сперва молчит, потом как-то неуклюже оправдывается, не отрицая сказанного напрямую, а затем на сцену выходит сам Елисеев, который в интервью газете «КоммерсантЪ» заявляет, что вся собственность и в самом деле его, ну, или принадлежит контролируемым им фондам. И поместье в Мансурово, и особняк в Плесе и даже вилла в Тоскане, по которой, если верить интервью, бродят привидения эпохи позднего Ренессанса…

И Елисеев не только говорит об этом журналистам. Он подает в суд на Алексея Навального. Так что очень скоро, надо думать, заручится официальным судебным решением, подтверждающим его права.

В общем, если Дмитрий Анатольевич и имел когда-то какое-то отношение к этой собственности, то сейчас он может с ней раз и навсегда попрощаться.

Елисеева за его действия и заявления не только никто не накажет, но наоборот похвалят. И сам премьер должен будет его поддерживать. Ведь бизнесмен спасает репутацию главы кабинета министров. И даже самого правительства. А репутация, как известно, стоит дорого!

Забавно, что Алексей Навальный, вдохновляемый либеральными идеями, несмотря на весь свой обличительный пафос, на частную собственность покуситься не решился. И слово «конфискация» так и не произнес. Слово это для него слишком страшное, слишком якобинское и даже, в некотором смысле, напоминает про революционные события столетней давности, о которых благонамеренные российские оппозиционеры не могут вспоминать без ужаса.

А между тем, похоже, конфискации начались сами собой и уже идут полным ходом. Ни один чиновник, записавший свои добросовестно наворованные миллионы, здания и предприятия на подставное лицо, уже не может быть уверен, что дотянется до этого имущества после того, как потеряет должность или окажется под огнем общественной критики. И даже в том случае, если владельцем всего этого богатства является собственная любимая жена, все может обернуться не самым лучшим образом. Потому что женская любовь переменчива, а развода у нас в стране никто ещё не отменял.

Аль Капоне не нужен был формальный статус, чтобы его боялись. В отличие от него российские чиновники вряд ли кого-то смогут напугать и наказать после того, как утратят свои правительственные и административные позиции. Собственность будет отжата окончательно и бесповоротно. Боятся у нас государства. А отдельный чиновник, сколь угодно злобный и жадный, никому у нас не страшен.

Рано или поздно историки выяснят, насколько полными и справедливыми были обвинения Навального в адрес премьера. Что касается суда, то в его решении не заинтересован сейчас, по большому счету, ни Медведев, ни Навальный. Выиграет лишь один человек — Илья Елисеев, чьи права теперь будут надежно защищены законом.

И как бы потом ни складывалась дальнейшая судьба Дмитрия Медведева, не видать ему больше ни домика с уточкой, ни замка с привидениями.

Итак, процесс конфискации собственности коррупционеров уже начался. Только, к несчастью, переходит это конфискованное имущество не к народу, не к государству, а из из рук чиновников в частные руки «удачливых бизнесменов». Либеральных оппозиционеров это несомненно должно радовать.

Что же касается других граждан, настроенных менее либерально, то для нас очевидно, что серьезная борьба с коррупцией должна предполагать в качестве главного, принципиального и основного требования именно конфискацию собственности, нажитой незаконным путем, вне зависимости от того, какими юридическими схемами все эти операции прикрываются и кто становится итоговым выгодоприобретателем на конце коррупционной цепочки.

Если же вернуться к премьер-министру Дмитрию Медведеву, то уволить его с должности надо в любом случае, независимо от того, принадлежало ему обнаруженное Навальным поместье в Мансурово или нет. Уволить и его и всё возглавляемое им правительство как нанесшее катастрофический ущерб экономике и социальной сфере страны.

Страна пострадала от проводимой ими политики многократно больше, чем от любых коррупционных схем, сколь бы скандальными они ни были.

Лозунг дня не может сводиться к призыву бороться с коррупцией. Требовать надо отставки правительства. И даже если после ухода Медведева и его команды новый кабинет министров будет не сильно лучше, это станет сигналом для начальников, что за политические решения приходится нести ответственность, а для общества доказательством того, что оно обладает достаточной силой и может менять не устраивающую его власть.

Медведев должен уйти.

И чем быстрее это случится, тем лучше.