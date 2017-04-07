Евросоюз в поисках выживания

Канцлер Германии Ангела Меркель вскоре должна посетить Москву. Её встреча с Владимиром Путиным оценивается как чрезвычайно важная. Для немецких властей, господствующих в Европе, это действительно так. В Евросоюзе нарастает хаос, взаимное раздражение и вражда. А США играют на ее усиление, раз уж экономического блока с ЕС не возникло и не будет.

Власти ФРГ и еврочиновники по-прежнему не любят российское начальство и призывают бороться против него, но именно с ним обстоятельства вынуждают вести диалог. Что получится, неизвестно, но очевидно, что элиты ЕС хотят от Путина неучастия в разрастающемся там конфликте. И уж тем более они не хотят, чтобы Москва открыла «второй фронт» против Берлина и Брюсселя – работала на развал Евросоюза с Востока. Впрочем, российские чиновники ничего этого делать и не хотят, потому они с радостью встретят Меркель в Москве. Она же вряд ли гарантирует им скорую отмену санкций, поскольку экспансии ЕС на Восток никто не отменял. Это вообще единственный кажущийся ей возможным план спасения этого неолиберального Союза и перезапуска роста его экономики.

На этом фоне примечательно, что США перестали быть невидимым, но очень влиятельным членом ЕС. Они отныне с «Объединенной Европой» в ссоре и хотят её распада. Во всяком случае, такова линия команды Дональда Трампа.

Дошло до того, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно пригрозил потребовать независимости для американских штатов Огайо и Техас. Он поставил условие президенту США Дональду Трампу – прекратить агитацию за выход из ЕС, то есть следование британскому примеру. Слова эти прозвучали на острове Мальта, где проходил конгресс Европейской народной партии. В этот момент британские власти официально сообщили ЕС о начале Brexit, формального выхода из состава Евросоюза. Видимо, это и вызвало бурю в душе еврочиновника.

В мыслях Юнкера, вне сомнения, соединились два страха – за свое и европейское будущее. Можно сколько угодно говорить: Великобритания никогда не была частью Европы, это вообще группа островов, а не континентальная страна, и ее выход ничего не меняет. Но в реальности меняется слишком многое. Франция вот-вот может привести к власти Марин Ле Пен, которая хочет разрыва с ЕС. А США вместо того, чтобы помочь Евросоюзу, идут с ним на конфликт. Это и заставило осмотрительного ранее в высказываниях Юнкера пригрозить Америке отколом Огайо и Техаса, а, может быть, и других мест, вроде Гавайских островов.

Сомнительно, что угроза Юнкера кого-либо напугает в США. Она нелепа, хотя бы потому, что еврократия не имеет за океаном такого же влияния, как в Шотландии или Каталонии. Да и сам выход некоторых штатов из США был бы им невыгоден. С кем они будут торговать, и куда поедет работать местная молодежь? Угроза Юнкера отчаянная и пустая. Это даже не угроза, а горький и растерянный упрек, как бы твердо ни звучал голос политика. Что же в нем главное? Юнкер понимает: США больше не друг, больше не союзник. И хотя перелом произошел не в 2017 году, шок от него остается чрезвычайно сильным. Причина в том, что США не распадется, а Евросоюз уже разваливается, а развалить его вообще не трудно.

Такие люди, как Юнкер, сами виновны в запуске распада ЕС. Но они никогда не признают, что именно насаждение неравенства стран-членов Союза, подавление суверенитета, навязывание «экономных» антисоциальных реформ, финансовая и экономическая эксплуатация богатыми странами более бедных сделали ЕС столь уязвимым. Непросто объяснить и то, как «Объединенная Европа» в отношениях с США дошла от тесного сотрудничества до конфликта.

Разве не сообща они бомбили города Сербии, боролись за Украину, а после водили санкции против России? Однако раскол был неминуем, и начался он до победы Дональда Трампа.

США обиделись на ЕС еще при Бараке Обаме. Бывший президент США верил, что еще в 2014 году сможет вовлечь Европу в свой Трансатлантический проект, сделать частью американской зоны влияния на новых правилах. К 2016 году стало понятно: Германия стала гегемоном «Объединенной Европы» и сотрудничать с США не спешит, поскольку не желает делиться с ними ресурсами. Вовлечь ЕС в Трансатлантическое партнерство не удалось. И если бы президентом США не был Трамп, то, возможно, кто-то иной отказался бы тоже пожать руку Ангелы Меркель. И кто-то другой на секретном совещании в Вашингтоне говорил бы: мы очень слабо влияем на Украину, тогда как Евросоюз – гораздо сильнее; потому он, а не мы рано или поздно получит все самые ценные ресурсы этой страны.

Чтобы у США что-то начало получаться на европейском пространстве, ЕС должен быть ослаблен. Тут солидарны Трамп и его противники во власти. Но чтобы ЕС стал не столь сильным, нужно подталкивать его членов к выходу, не приветствуя их возможное объединение. Стратегия США при Обаме состояла в том, чтобы навязать Европе некий «План Маршала» наоборот. После Второй мировой войны США открыли европейским партнерам свой рынок. Во время второго срока Обамы они возжелали, чтобы ЕС открыл свой рынок для американских компаний в самом широком смысле – дал им привилегии и обеспечил их господство в Европе.

Американский план для Европы не понравился Берлину, поскольку посягал на немецкую гегемонию в ЕС. С этого начались разногласия. Они являются более глубокими, чем конфликт против Москвы. И хотя от борьбы против России никто не отказывается, противоречия между странами Запада дошли до уровня взаимных угроз.

Конфликт больше невозможно скрывать, как это было ранее. Он созрел. А это означает, что единый фронт против России вряд ли удержится.

Не менее важно, что распад ЕС обернется вовсе не переподчинением стран США. Не будет так, что контроль, потерянный Берлином, перехватит Вашингтон. Ему нечего предложить европейским партнерам, кроме поддержки их борьбы против ЕС. Да и эта поддержка не особенно ценна. Франции она, например, ничего не дает.

Европейским раскольникам нужна взаимная – континентальная поддержка. Но от американского одобрения они тоже не отказываются. Оно ослабляет ЕС, а значит, работает на успех сторонников другого типа интеграции в Европе и иной политики. Они уже почувствовали ветер в своих парусах, и в нем есть американская струя. Просто ветер этот не несет народы Европы в сторону Нового Света. США ведут борьбу с ЕС, но поражение этого блока не будет равнозначно успеху Вашингтона. Что же касается дипломатических игр Меркель и еврократии, то они не спасут ЕС. Хотя Москва, заигрывая с противниками ЕС в Европе, может пойти на сделку с Берлином и Брюсселем. Вот только, что они предложат нашим чиновникам?