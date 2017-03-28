Парламентские выборы в Болгарии

Болгарский президент Румен Радев назначил техническое правительство, которое подготовило досрочные парламентские выборы, назначенные на 26 марта 2017 г. Задача довольно тяжелая на фоне давления со стороны мигрантов с Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки (демографической катастрофы для болгарского большинства в сочетании с демографическим взрывом среди мусульманских меньшинств), политической нестабильности и перспективы новых выборов в Македонии, где у большинства населения болгарское происхождение, эмиграции молодого, образованного поколения в страны Запада и исламистской террористической угрозы.

Состав нового служебного правительства внушает оптимизм. В нем назначены специалисты-технократы, которые уже наводят порядок. Они не должный допустить, чтобы втечение переходного периода были перечеркнуты успехи кабинета премьера Бойко Борисова. Тем более что результаты выборов могут завести политическую жизнь страны в тупик и довести до новых досрочных парламентских выборов осенью.

Символом является фигура служебного премьер-министра: профессора, доктора юридических наук Огняна Герджикова. Он почти четыре года был председателем парламента в период 2001-2005 гг. и был вынужден покинуть свой пост незадолго до очередных парламентских выборов. Огнян Герджиков – один из тройки профессоров юридического факультета Софийского университета «Святой Климент Охридский»: вместе с коллегами Пламеном Панайотовым и покойным Георгием Петкановым он стоял в основе создания монархистской политической партии «Национальное движение Симеон Второй» (НДСВ). Ее единственной задачей было возвращение в страну из Испании коронованного в 1943 г. болгарского царя Симеона Второго Саксен-Кобург-Готского. НДСВ завоевало симпатии около половины имеющих право голосовать граждан Болгарии. На парламентских выборах эта партия могла бы получить свыше 50%, если бы не были созданы две фальшивые монархистские партии с теми же фотографиями и символами царя, которые вместе собрали около 6% голосов избирателей.

Таким образом НДСВ не смогло составить однопартийного правительства и заключил коалицию с «Движением прав и свобод» (ДПС), которое объединяет болгарских турок и остальных мусульман (цыган-мусульман, помаков, арабских и афганских переселенцев).

Этот союз многого стоил царской партии: в результате она растаяла за счет других со сходными платформами. Туда преимущественно и перешли основатели и лидеры НДСВ.

Летом 2001 г. Огнян Герджиков стал председателем парламента, а Пламен Панайотов – парламентской группы НДСВ. Георгий Петканов был назначен министром внутренних дел, а в следующем правительстве, правившем в период 2005-2009 гг. – министром юстиции.

Министром обороны назначен генерал Стефан Янев, биография которого повторяет биографию президента Румена Радева: трудовая семья, Высшее военно-артиллерийское училище в Шумене и потом военные академии в Софии и США, генеральское звание, владение русским и английским языками. Оба дружат и будут управлять армией в тандеме. Стефан Янев будет и вице-премьером по внутреннему порядку и безопасности. Нет сомнений, что он справится с вызовами миграции с Востока и проникновением в Болгарию исламских террористов.

Министром иностранных дел стал Ради Найденов: был послом в Германии и в Австрии. Во время правления царя Симеона Второго был заместителем министра обороны.

Оба министра, и обороны, и иностранных дел, являются атлантистами, однако ни в коем случае не русофобами. Наоборот, они стремятся к быстрому восстановлению отношений с Москвой.

Вице-премьер по социальным вопросам и министр здравоохранения Илко Семерджиев занимал этот пост в правительстве Ивана Костова (1997-2001), которое чуть не разорвало дипломатические отношения между Софией и Москвой. Вице-премьер по еврофондам Малина Крумова закончила лоббистский Американский университет в Благоевграде.

Четвертый вице-премьер по вопросам председательства Болгарии в Совете Европы в 2018 г. Деница Златева — международный секретарь Болгарской Социалистической Партии (БСП). Ее позиция будет пророссийской. Происхождение из коммунистической семьи, дискурс будет сочетаться с еврооптимизмом функционеров Партии Европейских Социалистов (ПЕС).

Кроме самого Румена Радева и Деницы Златевой, от членов технического кабинета нельзя ожидать демонстрации пророссийских симпатий. Однако они не мешают инициативам нового президента по нормализации отношений с Москвой, испорченных его предшественником Росеном Плевнелиевым и бывшими министрами иностранных дел Даниэлем Митовым и обороны Николаем Ненчевым.

По социологическим прогнозам, 26 марта 2017 г. в следующий парламент однозначно пройдут 5 партий и коалиций, которым удастся преодолеть 5-процентный барьер.

Еще у двух есть шанс набрать нужное количество голосов, если они смогут мобилизовать электорат.

«Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и его меньшие коалиционные партнеры, скорее всего, сохранят позиции лидера в болгарской политической жизни. На форуме 4 февраля 2017 г. лидеры молодежной организации партии (МГЕРБ) назвали ее «единственной работающей партией в Болгарии» и выразили уверенность в предстоящей победе. Хотя отрыв от преследователей из БСП будет, скорее всего, незначительным. Поэтому уже имеют место спекуляции о возможной «большой коалиции» между двумя ведущими политическими силами. На этом этапе такой компромисс между ними выглядит очень маловероятным, но ни в коем случае не невозможным. Хотя на партийном конгрессе председатель БСП Корнелия Нинова обозначила в качестве самого вероятного партнера в новом парламенте «патриотов» — основные две партии в «Патриотическом союзе» (ПС), «Внутренняя македонская революционная организация» (ВМРО) и «Национальный фронт спасения Болгарии» (НДСВ) — евроскептики и выступают за приоритет национальных интересов перед интересами ЕС.

ДПС уже не сможет быть регулятором болгарской политической жизни, отступив на четвертое место. Несколько сегментов уже отделилось от него, и за голоса болгарских мусульман развернется острая борьба. Больше голосов на этот раз получит ПС. К нему летом 2016 г. присоединилась и крайне правая, пророссийская партия «Атака», которую противники называют «партией русских националистов». Это означает усиление правоконсервативной, националистической риторики в болгарской политической жизни. Конкретно, будет много требований об ограничениях в отношении мусульманских меньшинств и мигрантах с Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Если ПС войдет в правительственную коалицию, эти требования быстро перейдут в действия. В противном случае коалиция растеряет свою электоральную базу и уступит место в политической жизни другим популистским партиям.

Такая уже есть: «Воля» бизнесмена-хулигана, хозяина сети аптек и бензоколонок Веселина Марешкого. По социологическим данным, она будет пятым участником работы следующего парламента. На фоне непредсказуемости формирования будущей коалиции ее роль в политических интригах нельзя недооценивать. В руководство и предвыборный штаб «Воли» вошли, мягко говоря, очень интересные люди. Многие из них давно знают друг друга и имеют долголетний опыт совместной работы: профессор, д.м.н. Любомир Иванов – бывший председатель «Атлантического клуба» и на этом посту официально считался натовским лоббистом номер один. В его команде бывшие долголетние служащие министерства обороны Болгарии подполковник Себастиан Добрев и Калинка Ковачева. Оба профессионалы, в связи с чем были приглашены в «Атлантический клуб».

В Варне преподает и другой ученый из руководства новой партии «Воля»: профессор, дважды доктор (социологических и экономических наук) Владимир Чуков. Он, без всякого сомнения, самый выдающийся специалист по арабской и исламской проблематике в Болгарии. Также специализируется на постсоветских исламских республиках Центральной Азии и российских автономиях с большинством мусульманского населения.

Впечатляет также присутствие в руководстве партии матерого юриста, депутата двух парламентов, бывшего министра юстиции Василя Гоцева. Он самый последовательный антикоммунист и русофоб, и не совсем понятно, как он сможет ужиться с вышеупомянутыми деятелями – выходцами из семьей военных и коммунистической номенклатуры. Во всяком случае, его статус будет гарантировать ультраправый и антироссийский уклон во внутренней и внешней политике.

Непонятно также, как будет работать с новыми коллегами и известный болгарский историк и политик Спас Ташев. Он был функционером (дошел до заместителя-председателя) ВМРО и входил в число основателей движения граждан «Радко» в Скопье, созданного 27 октября 2000 г. выступающего за возрождение болгарского духа в Македонии и болгаризацию македонской культуры.

Есть в руководстве новой партии и несколько актеров и шоуменов, которые никак не смогут вписаться в политический пейзаж, зато были полезными в предвыборной пропаганде.

Видимо, все эти люди дали свое согласие на включение в состав «Воли» из-за серьезных обещаний финансово-экономического плана. Однако есть серьезные сомнения, что даже такой богатый человек, как Веселин Марешкий сможет удовлетворить их требования. На фоне слухов о том, что налоговая инспекция, следствие, прокуратура копают под этого бизнесмена, непонятно, сможет ли он долго содержать парламентскую партию.

Следующие по рейтингу социологов политические формации: «Альтернатива за болгарское возрождение» (АБВ) и «Движение XXI век» сами по себе не смогли бы пройти барьер в 4% и попасть в парламент. Однако в начале февраля они заключили коалиционный договор, который дает им возможность выступить вместе на выборах и объединить голоса. По мнению социологов, они как раз должны составить 4% от общего числа голосующих.

На предвыборных встречах их лидеры легко успевают доказать избирателям свою правоту и быстро увеличивают число желающих проголосовать за настоящую левую коалицию.

В таком случае в болгарском Парламенте появится по-настоящему левая формация, которую новый, молодой председатель АБВ Константин Проданов (блестящий финансист) сравнивает с «Подемос» в Испании и с фракцией Берни Сандерса в Демократической партии США. А лидер «Движения XXI век» Татьяна Дончева давно заслужила уважение своими разумными социальными программами. Если они пройдут в парламент, он станет похожим на парламенты других средиземноморских стран с сильной левой партией.

Ультраправая коалиция «Реформаторский блок» (РБ) тоже имеет шанс преодолеть барьер в 4%. Однако она была ослаблена выходом из нее двух самых русофобских партий, которые самостоятельно пойдут на эти выборы. Они точно не пройдут в парламент, зато могут помешать РБ.

Голосование 26 марта 2017 г. даст ответ на все вопросы о будущей политической жизни Болгарии. Главный из них: будет ли составлено работающее правительство, или техническое будет править до осени, когда состоятся очередные досрочные парламентские выборы. В таком случае в Болгарии будет разыгран прошлогодний испанский политический сценарий.

Второй по важности вопрос: выбор болгарского еврокомиссара. Если здесь будет заминка, то Болгария может лишиться председательства ЕС в 2018 г.

В социально-экономическом плане, вне всякого сомнения, первая по важности задача – перезапуск проекта «Южный Поток» на фоне перспектив улучшения отношений с Москвой.