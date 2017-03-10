Дождется ли Уругвай российских инвестиций?

Табаре Васкес – президент так называемой «латиноамериканской Швейцарии» – Уругвая с прошлой осени приглашает своих коллег из тех государств, которые могут помочь стране вернуться к ускоренному экономическому росту и защитить свои интересы в противостоянии с соседями-гигантами. Поэтому, чтобы защитить национальные интересы, руководству Уругвая нужны могучие покровители. И Табаре Васкес после Испании и Китая посетил и Россию. Мариано Рахой, Си Цзинпин, а сейчас и Владимир Путин получили приглашение посетить Ургувай в ближайшее время. Путину будет интересно посетить «самый русский город» в Южной Америке – Сан-Хавьер, 90% населения которого потомки выходцев из Воронежа. Русские являются четвертой по численности национальной группой Уругвая после испанцев, итальянцев и португальцев. Есть и 20 000 армян. Они исключительно активны и в бизнесе, и в политике. В свое время они смогли нажать на свое правительство, и Уругвай стал первой страной в мире, признавшей геноцид армян в Османской империи на государственном уровне. Там уже побывал президент Серж Саргсян, а в Ереване — председатель парламента Данило Астори.

В конце февраля 2017 г. в Ереване и Степанакерте побывал старый деятель уругвайской левой, активист правящей коалиции «Широкий фронт», адвокат и защитник прав человека Оскар Лопес Гольдарасена. Своим активным присутствием в обоих армянских столицах он подтвердил легитимность проведенного 20 февраля 2017 г. референдума в Нагорно-Карабахской Республике, после которого она стала называться Республика Арцах, а президент Бако Саакян продлил свои полномочия до 2020 г.

Самый известный в России уругваец — это, конечно, покойный бессменный генеральный секретарь Уругвайской Коммунистической Партии (УКП — самой большой по численности в Латинской Америке) Родней Арисменди, который после установления военной диктатуры был арестован, а после освобождения переехал в Москву.

Жил недалеко от бассейна «Москва», где очень любил поплавать. Можно сказать, что история этой партии – история жизни и политической деятельности одного человека. Потому что перед избранием Роднея Арисменди генеральным секретарем в 1955 г. УКП состояла из не более чем 2000 человек, ее руководство было узурпировано кланом Гомес и не оказывало никакого влияния на политическую жизнь в стране.

Историческая заслуга Роднея Арисменди в том, что в специфических условиях Уругвая идеи Ленина успели интегрироваться в массовое рабочее движение, превращая таким образом профсоюзы в основную силу в борьбе по защите интересов эксплуатируемых слоев. Благодаря Роднею Арисменди студенчество утвердилось как самый близкий союзник пролетариата. Арисменди стоял у истоков формирования коалиции «Широкий фронт». Он в 1971 г. превратился в третью политическую силу в стране. В первый раз после объявления независимости Уругвая нарушилась гегемония двух партий: «Бланко» и «Колорадо».

Как член Парламента, почти 30 лет Родней Арисменди являлся инициатором принятия ряда очередных социальных законов и радикальных мер против североамериканских монополий. После переворота в 1973 г. он возглавлял сопротивление военному режиму во главе ЦК УКП. В 1976 г. его схватила полиция. После восьми месяцев тюрьмы он был освобожден и уехал в Москву. Оттуда он руководил политической работой УКП и одновременно разрабатывал фундаментальные вопросы ленинской теории социалистической революции. Его монографии «Ленин, революция и Латинская Америка» и «Ленин и наше время» дают право многим политологам и историкам считать его самым видным представителем ленинизма во второй половине ХХ века. В 1984 г. Родней Арисменди возвратился в Уругвай, где руководил укреплением коалиции. В 1988 г., за год до смерти, он покинул пост генерального секретаря.

Родней Арисменди останется в истории латиноамериканского коммунистического движения как «человек-партия». Его вклад в теорию ленинизма состоит в том, что он во-первых, устранил понятие «модель, образец» в отношении опыта Великой Октябрьской социалистической революции.

По его мнению, это «проклятие, созданное нашими врагами». Во-вторых, блестяще развивая и применяя теорию Георгия Димитрова о «едином фронте», обеспечил успех попытки объединения левых и демократических сил в Уругвае. Арисменди первым показал необходимость единства «всех антифашистских сил, всех тех, которые так или иначе входят в более или менее глубокие противоречия с империализмом и включаются в великое движение народа и правительства». Благодаря ему и Луису Корвалану латиноамериканские коммунистические партии стали ориентироваться на практику народного фронта. Родней Арисменди присоединил студенчество и интеллигенцию к основным движущим силам латиноамериканской революции. Также он отождествил евро-коммунизм с социал-демократией, что подтвердилось на практике.

После смерти Роднея Арисменди в УКП появились разногласия между ортодоксальными ленинцами и приверженцами демократического социализма. Противоречия отразились в «Широком фронте», который в 1984 г. на выборах успел выиграть ровно одну пятую мест в двухпалатном парламенте. Пятнадцать политических организаций, участвовавших в нем, объединились вокруг двух основных линий: прокоммунистической и социал-демократической.

Представители второй линии выступили против принятия в «Широкий фронт» боевой леворадикальной организации «Тупамарос», так как боялись ослабления своих позиций. Этот и другие вопросы привели коалицию к расколу. И все-таки на следующих выборах эта организация достигла успеха. Её кандидат – онколог Табаре Васкес (исповедует лево-центристскую идеологию и с этой позиции боролся против военной диктатуры) был первым представителем «Широкого фронта», который стал мэром Монтевидео, а в 2004 г. – президентом. Именно он разрушил политическую монополию двух традиционных партий: «Бланко» и «Колорадо». Его широкая популярность держится на умеренности взглядов. Внутри коалиции он является оппонентом «Тупамарос».

Поскольку уругвайская конституция запрещает одному человеку два раза подряд занимать президентский пост, в 2009 г. Табаре Васкес удалился на 5 лет, а президентом был выбран лидер «Тупамарос» Хосе Мухика.

Несомненные успехи в социально-экономическом развитии Уругвая после прихода к власти «Широкого Фронта» позволили Табаре Васкесу вернуться на президентский пост в 2014 г. Он имеет все шансы завершить с честью и второй президентский срок. Особенно если из Москвы, Пекина, Мадрида потекут инвестиции и реализуются все инфраструктурные проекты.