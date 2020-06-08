Глупость или провокация?

Здравствуйте, меня зовут Виктор Белов, я представляю очень заинтересованную сторону!

Как вы уже, наверное, знаете, 1 июля 2020 года пройдет всероссийский день голосования по введению поправок в конституцию! Ваша задача будет объяснить пользователям интернета, что не нужно ВООБЩЕ ходить на выборы! ВНИМАНИЕ, НЕ голосовать за поправки, НЕ голосовать против, а именно призывать бойкотировать выборы! Посыл должен быть такой: “Всё уже решено, голосование и так сфальсифицируют. Всё уже заранее понятно”, “Вы своим приходом на голосование только легитимизируете режим” и т.д.

Сейчас объясню вам, как это работает! Всё очень просто! На выборах существует 5 видов аудитории:

1) Активно за вас

2) Скорее за вас

3) Нейтралы

4) Скорее против вас

5) Активно против вас

Наша задача убедить не ходить на выборы 4 и 5 категории граждан. Дело в том, что в нашей стране нет порога голосов, при котором голосование считается недействительным, а значит даже если проголосует 1% от всего числа граждан, то голосование всё равно окажется легитимным. И если оппозиционно настроенные граждане не примут участие в выборах, то категории 1 и 2, в таком случае, обеспечат большой процент голосов “ЗА” поправки в конституцию! То есть, если оппозиционно настроенные граждане останутся дома и не будут голосовать поправки в конституцию будут приняты гарантированно!

Цена данного предложения 300 000 тысяч рублей! А главное от этого никак не пострадает ваша репутация! Пишите, если вас это заинтересовало!

Спасибо!