Вирусы планеты

На планете бушует вирус Covid-19. Россию и в первую очередь в Москву он пришел позже других стран, но теперь беда и у наших ворот. Многие хорошие и вменяемые люди впали в уныние по поводу новых обозначенных столичным градоначальником Собяниным мер по контролю за населением. Ситуация вполне типична для развития человечества: когда появляется что-то новое, приходится ломать своё сознание. Однако ключик к разрешению коллизии совсем не там, где все ищут.

Конечно, все кинулись искать “законные” основания в основе этих мер. Кто-то уже делает выводы, что незаконно, противоречит Конституции и так далее. Не буду особо разглагольствовать, что законы (в т.ч. Конституция) – лишь концентрированная воля правящего класса (буржуазии в нашем случае), и последнее изнасилование и без того не самой уравновешенной ельцинской конституции – тому ярчайший пример. Если вы хотитие законов, вам их быстро нарисуют вами же “избранные” артисты и спортсмены.

Думайте лучше ширше и глубже. Будьте материалистами и диалектиками!

С одной стороны, необходимость этих мер объективна назрела. Вирусы – не выдумка, животные и человек в том числе существуют с ними бок о бок очень давно. Какие-то менее опасны, какие-то более. Оставляя всякие спекуляции насчёт тяжести самого Covid-2019, можно уже точно сказать (у нас есть на руках данные всех крупных развитых стран, от Китая и Италии до США), что современные системы здравоохранения с большим трудом справляются с потоком заболевших от этого вируса. Это объективно фиксируемая реальность.

Далее. Один из самых действенных способов гасить цунами массовой эпидемии – проводить изоляцию людей. В сети есть отличная статистика по Японии. Вы все, наверное, знаете восточных азиатов: они везде предпочитают ходить в масках. Японцы, корейцы, гонконгцы – все они крайне озабочены своей безопасностью, гигиеной. В азиатских странах стратегия изолирования людей оказалась очень действенной. Пример Южной Кореи и Японии просто суперуспешен по сравнению с другими странами, а Китай смог мобилизоваться и загасить уже достаточно большой очаг.

Поэтому изоляция, а, соответственно, и контроль передвижения носителей вируса в наших огромных скученных мегаполисах, где даже не самая опасная болезнь может за несколько дней взорвать систему здравоохранения (см. пример Нью-Йорка), есть объективная, насущная необходимость. К сожалению, вирусу глубоко фиолетовы ваши интенции по поводу свободного передвижения по городу и прочие нравственные законы внутри вас.

С другой стороны, есть вопрос взаимоотношения власти и общества. В последнее время даже сторонники капиталистического, буржуазного подхода стонут от гнёта своих властей, от их вседозволенности и работы в угоду крупному бизнесу. Не только у нас: везде по миру, от Парижа до Сеула. Современная публичная власть по всей планете обнуляет свой ресурс доверия. Безудержная неолиберальная гонка за прибылью здесь и сейчас во что бы то ни стало, которая ведётся особенно активно с падением “советской тени”, сейчас привела к закономерному системному кризису.

Поэтому люди опасаются (и весьма закономерно!), что эта власть приспособит технические новшества, созданные для борьбы с распространением эпидемии, под свои гнусные нужды. Например, станет автоматически штрафовать пешеходов за всё на свете. При введении платных парковок в Москве мы вот тоже не верили, что будут выписывать штраф буквально за 5 минут. А теперь просто воем, и поделать ничего не можем…

Итак, у нас есть объективная необходимость резко повысить эффективность взаимодействия в обществе, чтобы удержать от очень болезненного распада всё более сложную городскую цивилизацию. С другой стороны, у нас есть система управления, которая обычно привыкла действовать не в интересах всего общества, а только его части, пользуясь набранным ранее авторитетом и запасами интеллектуального и производственного жирка. Налицо кризис доверия.

Первое, что предлагают сейчас на всех углах – перестать слушаться представителей системы управления, на том основании, что они всегда обманывают. Это было бы неплохой стратегией, если бы не давление третьей стороны – абсолютно безжалостного вируса, которому, напомню, совершенно безразличны наши разборки внутри вида. Поэтому простое неповиновение властям сейчас выглядит как “назло маме отморожу уши”. Отдельные товарищи вообще начали предаваться ереси covid-диссиденства: мол, вирус – выдумка политтехнологов и провластных пиарщиков. Но это тоже вариант назло всем отморозить уши, Борис Джонсон подтвердит.

Где же выход, в чём диалектика момента, спросите вы?

Выход по-ленински простой и в то же время смелый: нужно решить вопрос власти.

Covid-кризис должен стать очень мощным толчком к давно назревшим преобразованиям. История с вирусом окончательно даёт нам понять, что современные, передовые технические средства, позволяющие нам быстро купировать страшные эпидемии, не могут далее оставаться в руках динозавров, которые даже не смогли понять всей опасности и перезаражались сами на своих куршавелях и давосах. А последующий за вирусом глобальный экономический кризис окончательно добьёт последнюю веру в то, что капитализм – это просто череда восхитительных взлётов и не очень страшных падений, которые загасят очередным QE.

Люди в прямом эфире наблюдают восхитительный парадокс: они сидят дома, небольшая часть работников привозит им на дом готовую еду, обеспечивает их электричеством, интернетом и даже кое-какой медициной. А из всех телевизоров планеты несётся, что скоро всё это будет невозможно, денег на всех не хватит, и все умрут от голода. Вам не кажется, что нам очень долго недоговаривали правду о реальном росте производительности труда в жизнеобеспечивающих отраслях? О том, что накормить планету может 3-5% её населения? Похоже, не обязательно умирать от голода. Можно пойти другим путём: сменить отношения собственности и владения средствами производства, способ распределения результатов труда.

Тот кризис, который сейчас встал перед нами в полный рост, есть кризис политический. Нет и не будет больше мира, где вы просто передвигаетесь по городу и делаете свои дела: мы обязаны подчиняться чрезвычайным мерам, если и когда они будут введены по поводу эпидемии. Собственно, так всегда и было: во время тех же эпидемий чумы в Европе и на Руси. Очень быстро многие свободные люди становились временно несвободными. Тех, кто был против, истребляла сама чума. Или другие люди с более организованным мышлением.

Но мы и не можем быть бесправными скотами, которым насквозь прогнившая власть будет теперь всегда указывать, куда и с кем ходить и сколько платить “за порчу воздуха” – тогда мы просто перестанем быть людьми. Это крайне важный экзистенциальный вопрос.

Мы будем просто обязаны привести надстройку в соответствие с уровнем развития базиса: нашего общественного производства. И с уровнем реальных, а не мнимых угроз, добавил бы я от себя. Триллионы долларов и других единиц измерения общественно полезного труда нужны медицине и сфере жизнеобеспечения, а не бравым парням, которые привыкли истреблять других бравых парней в борьбе за долю рынка для своих нефтяных и газовых компаний.

В этом есть настоящий положительный выход из ситуации. Его трудно осознать сейчас: все попытки как-то пошатать господство мирового капитала до этого момента казались заведомо безрезультатными, особенно с крахом СССР. Однако иных способов нет: анархия и дезорганизация, саботаж тех немногих разумных мер, которые ещё проводят государства, вроде карантинов, – это путь вниз, к тотальному хаосу и скатыванию в прошлое. Победа будет пирровой. Сбросив с себя цифровой гнёт властей, сбросите с себя и все достижения последних 200-300 лет.

Правильный путь – овладеть этой государственной организующей машиной. Поставить работать на благо всего народа, а не только кучки самых богатых. Прекратить непреодолимые противоречия между капиталом и трудом и восстановить доверие к институтам управления обществом.

Мирно, без оружия. Ровно буквально так, как ещё пока записано в нашей Конституции: “Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.”