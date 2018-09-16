Погода на завтра. Что день грядущий нам готовит?

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления».

Салтыков-Щедрин

Долгое время был читателем «Рабкора». Но теперь настал момент писать самому. В серии коротких статей постараюсь разобрать уже планируемые и вероятные пути воздействия властей на российское общество.

Пенсионная реформа, ставшая подарком дорогим россиянам к отпуску, получила подтверждение в речи президента Путина 29 августа 2018 года. Она преподносится как горькое, но необходимое лекарство, альтернативы которому нет. Основные её контуры уже понятны. Но станет ли это окончательным презентом в начавшемся шестилетнем сроке президентства? Многие полагают, что данное мероприятие будет разовой акцией, которую можно перетерпеть и переждать, как грозу под кустом, а потом обязательно засияет солнце и жизнь наладится. Возможно, что этим поведением населения и руководствуются в верхах российской власти, рассчитывая на непротивление своим действиям. Но так ли это?

Можно предположить, что пенсионная реформа является своего рода первой ласточкой в целой цепи действий по окончательному демонтажу социального государства и ликвидации наследства СССР. Рассмотрим возможные варианты дальнейших действий властей предержащих. Общий вектор состоит в сокращении всяких обязательств государства перед населением.

Исходя из тех мер, которые уже были предприняты, таких как сокращение списка обязательных медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС (так, например, услуги физиотерапии стали платными для большинства пациентов, а сфера репродуктивной медицины целиком стала платной), и снижение числа бюджетных мест в ВУЗах, прикинем следующие пути развития событий.

Во-первых, рост налоговой нагрузки на физических лиц. Уже с 2016 года реализуется реформа налогообложения недвижимого имущества граждан, кстати, под это, видимо, отменили сроки окончания бесплатной приватизации квартир. Теперь вводится понятие не инвентаризационной, а кадастровой оценки стоимости того же жилья, которая максимально приближена к рыночной, а порой и превышает таковую. Реформа растянута на несколько лет с постепенным повышением налогов и должна завершиться к 1 января 2020 года. Минимальной ставкой станет 0,1 % от кадастровой оценки, причем этот нижний предел касается собственности, оцененной в 300 тысяч рублей стоимости (осталось выяснить, существует ли в РФ отдельные объекты жилой недвижимости, за исключение комнат в совсем «убитых» коммуналках, которые так мало стоят), а далее следует прогрессивное увеличение налога, который будет достигать 2% от стоимости. При этом не приходится рассчитывать на то, что владельцы дорогой недвижимости попадут под полновесные выплаты, ведь их недвижимость зачастую зарегистрирована на престарелых родителей или родственников, примером тому может служить история со спикером Государственной Думы РФ В.Володиным и недвижимостью его пожилой матери, которая, как известно, в 82 года оказалась собственником сразу нескольких коммерческих компаний и владелицой огромной квартиры в элитном доме. А вот для среднего россиянина новый налоговый сбор может стать серьезной брешью в бюджете, так двухкомнатная квартира в Москве, т.н. «малогабаритной планировки» времен СССР, оценивается в 8-10 миллионов рублей по кадастру и налог на неё может составить до 1%, что составит 80-100 тысяч рублей ежегодно. И даже с учетом налогового вычета на 20 квадратных метров сумма будет начинаться от 50 тысяч рублей. Напомню, что медианная зарплата в Москве на конец 2017 года составила 48 тысяч рублей (1). В Санкт-Петербурге средняя стоимость подобной квартиры колеблется в диапазоне 5-7 миллионов рублей, а медианная зарплата составила 37.5 тысяч рублейii, и владельцу такой квартиры возможно придется платить сумму, начинающуюся с 30 тысяч рублей в год с учетом налогового вычета.

Также под новую систему налогообложения подпадут и гаражи, и машиноместа на закрытых парковках, и дачные участки, при этом каждая постройка будет облагаться отдельно. Облагаться налогом будут незавершенные объекты жилого строительства.

К наличию недвижимого имущества в собственности в современной России привязана возможность получения кредитов, в том числе ипотечных – это делает россиянина потенциально ответственным клиентом банков. В условиях сокращающегося рынка труда и падения реальных доходов населения это может вызвать такое явление, как массовое изъятие собственности по судебным решениям за неуплату налогов, и такую же широкую деприватизацию квартир беднеющим населением. Если граждане не смогут платить по старым кредитам и брать новые, пострадают и сами банки, которые получат конфискованную по судебным искам недвижимость, но встанут перед проблемой её реализации. И тут автор уверен, что на помощь финансовым организациям придет государство, затыкая дыры в их бюджетах щедрыми вливаниями из казны.

Возможна и массовая продажа «дорогих квартир» в престижных районах с целью покупки не столь дорогого жилья в не столь пафосных местах. Разумеется, это породит спрос на менее дорогое жилье, но в целом ситуация с продажей квартир ухудшится. Все это вместе взятое приведет, с одной стороны, к обрушению рынка недвижимости и связанных с ним отраслей, например строительного бизнеса, с соответствующей утратой рабочих мест, а с другой стороны, к возникновению широкой прослойки люмпенизированного населения со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями, такими как рост преступности, снижение трудовой дисциплины, пьянство, появление трущоб и так далее. Некоторые оптимисты утверждают, что в наших природно-климатических условиях невозможно возникновение кварталов фавел или бидонвилей (2), но автор не столь уверен в этом: пример с подмосковной деревней Челобитьево (3) демонстрирует такую ситуацию.

Российский средний класс, появлением которого мы так гордились в сытые 2000-е годы, резко сократится, если не исчезнет совсем…

Все вышеописанное способно уже само по себе радикально изменить социально-экономический ландшафт страны.

Продолжение следует…

1. По данным http://riarating.ru/infografika/20171207/630078217.html

2. Фавела – скопления построек трущобного типа в крупных бразильских городах. Бидонвиль – франкоязычное название аналогичных трущобных поселений на окраинах больших городов, характерных для Гаити и Африки.

3. Челобитьево – деревня в Мытищинском районе Московской области.