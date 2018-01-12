Почему я за бойкот. История Гражданского совета КПРФ

После того, как КПРФ выдвинула в качестве кандидата в президенты бизнесмена Грудинина, перед представителями левого мировоззрения встал вопрос, поддерживать ли этого кандидата или присоединиться к бойкоту выборов. Я не буду давать оценку партии и ее выдвиженцу с идеологической точки зрения, но считаю нужным прокомментировать ситуацию с точки зрения моего личного опыта участия в проектах КПРФ.

В начале 2016 года на официальном сайте КПРФ началось интернет-голосование в новый партийный орган – Гражданский совет при фракции КПРФ в Государственной думе. Это был период перед думскими выборами, и тогда были популярны различные партийные праймериз. «Единая Россия» провела свои праймериз. «Парнас» проводил праймериз (на которых победил В. Мальцев). Голосование в Гражданский совет КПРФ тоже было похоже на «коммунистические праймериз».

Описание проекта давал в блоге, прикрепленном к сайту КПРФ, Алексей Коваленко, член ЦК КПРФ, помощник депутата Госдумы, технически занимавшийся этим проектом. По изначальным замыслам, озвученным Коваленко, ГС должен был стать координационным органом, состоящим из 150 человек, избранных посредством электронного голосования и распределённых по различным профильным комитетам, от «Административного управления» до «Культуры и искусства». Все победители проекта должны были получить удостоверения помощников депутатов Государственной Думы РФ от КПРФ. Предполагалось, что этот статус позволит избранным не только быть «ближе к электорату», доносить проблемы и чаяния народа до партийных руководителей, но также иметь возможность хотя бы на начальном уровне оказывать реальную помощь, проходя через административные барьеры. Итоги проекта обещали представить 1-2 июня 2016 года. Об этом пишет в своей статье одна из победительниц голосования, М. Курапина.

Я как общественный активист, 10 лет занимавшийся борьбой с уплотнительной застройкой в Нижнем Новгороде, защитой парков от вырубки, зоозащитой, очень обрадовался тому, что КПРФ предоставляет такой замечательный шанс для общественных активистов. Членство в КПРФ для участия в проекте не требовалось. Я поверил, что КПРФ наконец-то решила стать «ближе к народу». Статус помощника депутата мне бы действительно очень помог в моей обширной общественной деятельности. Печально, но факт: люди не доверяют экспертам, люди доверяют статусам. Это не столько юридический, сколько социально-психологический аспект работы в общественной сфере.

На тот момент с КПРФ я сотрудничал много лет. Это сотрудничество выражалось в том, что как организатор различных протестных кампаний по защите дворов от застройки и парков от вырубки, я приглашал нижегородских партруководителей и членов КПРФ на организуемые мною митинги жителей. Не всегда это было просто. Например, по поводу вырубки и застройки Автозаводского парка выяснилось, что районная ячейка, вернее, ее руководитель, поддерживал вырубку и застройку, а руководители Обкома КПРФ были против этих планов. Была парадоксальная ситуация: ячейка КПРФ того самого района, парк в котором хотели на треть уничтожить, была за это уничтожение и игнорировала кампанию протеста против вырубки. На митинги горожан, протестующих против вырубки, сторонники КПРФ приходили только по указанию руководителей обкома.

На совместных с КПРФ митингах не обходилось без неприятных сюрпризов со стороны этой партии. Пару раз представители КПРФ обманывали нас и подводили: обещали обеспечить звукоусиление, но в последний момент отказывались, ссылаясь на какие-то надуманные технические проблемы. На одном из последних митингов против уплотнительной застройки на Южном шоссе, представители КПРФ установили стойку с микрофоном в 10 метрах от заранее сооруженной нами импровизированной сцены для выступлений и собирались выступать в микрофон «отдельно» от организаторов митинга. Только личное вмешательство руководителя обкома, которому пришлось с нашей сцены выступать в наш маломощный мегафон, заставило остальных партийных деятелей перенести их микрофон на общую сцену.

Но в 2016 году инициатива создания Гражданского совета заставила меня забыть все эти неувязки. В голосовании меня поддержали различные инициативные группы: жители домов, которым я помогал бороться против уплотнительной застройки, зоозащитники, которые надеялись, что в случае победы я смогу использовать свой статус для помощи им в защите животных, граждане, которым я помогал защищать их права как правозащитник-общественник. У некоторых до этого не было опыта работы в интернете, и мне пришлось помогать им создавать электронный почтовый ящик, учить регистрироваться на сайте. Голосование продолжалось несколько месяцев. Была разрешена любая агитация, а на сайте КПРФ в личной карточке кандидата можно было встроить видеообращение к избирателям.

Я шел в Гражданский совет с идеей создания при каждом райкоме КПРФ Гражданского совета или ассамблеи, аналога народного вече для обсуждения насущных проблем, выработки решений и координации протестных действий, совместной работы партии, депутатов и самих граждан для защиты их прав. В итоге я победил: по Нижегородскому региону из около 10 кандидатов я занял 2 место, в Гражданский совет я прошел. После объявления итогов голосования организаторы начали очень долгую и дотошную проверку голосов.

Проверкой голосов на накрутки и наличие несуществующих избирателей занимался Алексей Коваленко. Проверка проходила в несколько этапов. Нужно сказать, что и в ходе голосования шла проверка, и некоторых кандидатов снимали за накрутки. Но после подведения итогов проверка была еще серьезнее. С помощью специальной техники (взятой в аренду за счет средств КПРФ) Коваленко определял, включены ли постоянно те телефоны, на которые были зарегистрированы аккаунты избирателей. Если при проверке несколько раз окажется, что телефоны проголосовавших за кандидата избирателей вне сети (выключены), то результат не засчитывается, кандидат снимается. Затем был другой этап – личный выборочный обзвон избирателей. Было понятно, что обзвонить несколько десятков тысяч человек нереально, поэтому речь шла об обзвоне «подозрительных» номеров. Затем еще этап: СМС-подтверждение от избирателей. На электронную почту избирателей была сделана рассылка с просьбой избирателей отправить на телефон КПРФ (Коваленко) СМС с подтверждением, что они действительно голосовали за такого-то кандидата. Ко мне стали обращаться многие мои избиратели, недовольные такими процедурами, более того, выяснилось, что рассылка с просьбой отправить СМС дошла не до всех. Мне пришлось самому лично еще раз обзванивать или писать людям, которые голосовали за меня, и просить отправить СМС на номер КПРФ.

Не обошлось и без подковерной крысиной возни. Один из кандидатов, который проиграл мне в голосовании и не вошел в финальный список, написал на меня донос своему знакомому депутату Госдумы от КПРФ. В доносе он просил снять меня, так как, по его мнению, у меня неправильные политические взгляды. Донос эффекта не произвел, однако человек сам в соцсетях сообщил, что статус помощника мне все равно не дадут, а его сделают помощником депутата и без всяких голосований, об этом он «договорился» с руководством КПРФ.

Проверка с помощью технических средств и СМС затянулась на несколько месяцев. Наступила осень и думские выборы. Итоги голосования в ГС были объявлены еще 1 июня, проверка была закончена где-то в середине июля, но даже в сентябре никакого официального решения КПРФ по вопросу ГС так и не было принято. Избранных членов ГС Коваленко кормил различными отговорками и туманными объяснениями. Прошли выборы в Госдуму. На этих выборах КПРФ потерпела ощутимое поражение и количество депутатов в Госдуме от КПРФ резко уменьшилось. И тут зазвучали вполне прагматичные объяснения, почему КПРФ не будет признавать итоги голосования в Гражданский совет и исполнять свои обещания: мест помощников депутатов не хватает для «своих», «чужие» члены ГС оказались в такой ситуации лишними. Мы оказались не нужны.

Вот какое письмо по этому поводу разослал нам Коваленко (в нем он также ведет речь о каких-то его личных конфликтах в соцсетях с другими победителями голосования; орфография автора сохранена):

«Доброго времени суток, друзья!

Вынужден пригласить Вас в новую группу в Telegram. Беда в том, что моя демократичность как технического администратора проекта Гражданского Совета довела то того, что создавший предыдущую группу (Имярек), сначала объявил меня лжецом, а за публикацию скриншота его долгов и вовсе забанил…

Это глупо, с долгом в (…) тысяч отрицать очевидное, тем более что легко проверить, зная, что он с (Город), зовут (Имярек), родился (дата) (я принципиально не пользовался данными анкеты, вычислив его в дату рождения в ВК), но (Имярек) возомнивший себя админом, заявил что это ложь и ничего он никому не должен. Смешно конечно, учитывая что на http://fssprus.ru/iss/ip/ это легко проверяется…

В общем это называется (Имярек)-дурачок, не иначе, так как человек, имея долги, пользуется правом удалить сообщение с его долгами и не понимает, что у того, кого он удалил есть полная база с емейлами и телефонами тех, кто за него голосовал… (Выделено мной – А.П.) Простим его.

Если говорить по делу, то конечно же не нравится та ситуация, что произошла с ГСом. Кто не в курсе, поясню. Проект был в ведении технического отдела нашего до окончания выборов, что весьма логично, так как это был сайт, IPшники, проверка живых телефонов и т.п. Но после, когда уже были объявлены победители, проект и полномочия передали от нас в отдел Новикова-Афонина, и как результат, мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Увы… Единственное, что при заявленном дефиците мест помощников лично я, как техадмин Гса, мог сделать – отказаться от статуса помощника до решения этого вопроса, я это сделал.

При этом мне очень понравилась статья и особенно фраза Магдалены “Наша цель – не борьба ради борьбы как таковой, не бесполезные словесные баталии, не формальные митинги для пиара. А, пусть даже скромные и едва заметные, но реальные ДЕЛА. Несмотря на сложившуюся ситуацию, у большинства членов ГС уже есть собственные действующие проекты по всей стране, в которых мы решили помогать друг другу.”

Я приглашаю в чат не для того, чтобы устраивать там разборки, я понимаю что де-факто партия не исполнила своих обязательств, я прекрасно понимаю, что партия откровенно кинула тех, кому нужна была только ксива и ничего большего, при этом лично я, имея на руках базу данных людей, которые за Вас голосовали, имея выходы на депутатов, могу помочь Вам, как уже кое-кому помогал, в тех делах, которые Вы хотели реализовать. Поверьте человеку, который много лет был помощником депутата, ксива – это неплохо, но по сути ни о чем, если нет реальных дел, при этом для реальных дел она не нужна.

Если совсем от души, то я мог бы порадоваться тому, что меня забанили и забыть про ГС, но беда в том, что ГС для меня не просто дело, на которое я потратил больше полугода времени, это моя идея, и, несмотря на некоторые осечки, я всё еще верю в неё и надеюсь, что она может изменить партию и страну.

С уважением, Алексей Коваленко

P.S. Довольно забавно выглядело, когда (Имярек) решил, что он единолично в праве блокировать лидера Алексея Кощеева, без объяснения причин, еще более комично смотрелось как (Имярек) распоряжается админскими правами, блокирует админа, ну да я обещаю, что кроме упомянутых, никто таким репрессиям не будет в таком стиле подвергнут в чате, в который я приглашаю».

Это было единственное более-менее понятное объяснение, которое я получил от Коваленко в частности и от КПРФ в целом по поводу того, почему Гражданский совет не был создан. После этого начались потоки демагогии о том, что «вам нужна была только ксива», «а зачем она вам нужна? Она ничего не дает», и в таком духе. Извините, вы сами объявили конкурс и назначили «призы». Если бы КПРФ изначально объявила: «Кто хочет просто так поучаствовать в нашей интернет-голосовалке ни за что?», то ни я, ни, думаю, большинство других кандидатов не стали бы в этом участвовать. Да, нам был нужен именно статус, обещанный победителям. Мне он был нужен для защиты интересов граждан в моей общественной деятельности. Вместо того, чтобы принести извинения, КПРФ обвинила нас, победителей в голосовании, в том, что мы чего-то хотим от КПРФ. Дела? Я занимался и занимаюсь общественной работой без КПРФ, и чтобы заниматься этими делами самостоятельно, мне не нужно было участвовать в бесполезной голосовалке, да еще и других людей привлекать к участию в этом, как оказалось, лохотроне.

Некоторые избранные члены пытались получить объяснения от лидера КПРФ Зюганова – никаких комментариев не последовало. М. Курапина опубликовала статью – открытое письмо к Зюганову, в которой ставила вопрос о том, почему КПРФ не признает итоги голосования в ГС. На эту статью также не последовало никакой реакции. Некоторые блогеры опубликовали свои заметки на данную тему, где цитировали, в том числе, и меня.

Вместо объяснений КПРФ стала заметать следы и удалять упоминания о Гражданском совете. Вскоре с сайта КПРФ был удален блог, в котором во время голосования и после него Коваленко отвечал на вопрос участников голосования. А затем я обнаружил, что мою анкету удалили с сайта, а меня самого удалили из списка победителей голосования. Кроме меня также удалили и некоторых других победителей, в частности того, о котором шла речь в письме Коваленко и с которым у него вышел какой-то личный конфликт. На обращение к Коваленко, на каком основании это сделано, никакого ответа я не получил. Очевидно, что меня удалили из-за моей публичной критики предательства КПРФ своих сторонников и избирателей.

Эта история показывает отношение КПРФ к своим сторонникам. До этой истории я всегда был сторонником КПРФ, на выборах голосовал за Зюганова и кандидатов от КПРФ, участвовал в выборах в качестве наблюдателя и члена УИК от КПРФ, распространял агитационные газеты КПРФ и участвовал в предвыборных агитпикетах. Но после моей победы в Гражданский совет мне даже не позвонил никто из местного обкома, не пригласил на встречу или беседу и не поздравил, не говоря о том, что центральным комитетом партии были нарушены все остальные обязательства.

По итогам думских выборов в Госдуму от Нижегородской области от КПРФ прошел всего один кандидат по партийному списку – олигарх из Санкт-Петербурга, владелец рыбного холдинга. В Нижнем Новгороде его никто не знал, и в нашем городе он не живет и не работает. Его кандидатуру «спустили» из ЦК партии, очевидно, он «спонсор» партии. Другой нижегородский депутат Госдумы от КПРФ, Вороненков, не смог победить на новых выборах по одномандатному округу и вскоре сбежал на Украину, где был убит. Вскрылись многочисленные скандалы, связанные с криминальной деятельностью Вороненкова. Это был «наш», нижегородский, экс-депутат от КПРФ.

Я как сторонник КПРФ тогда еще участвовал в агитации за Вороненкова. Он собирал «наказы» избирателей через нас, агитаторов. Я работал на улицах и приставал к прохожим: сделайте наказ депутату. Многие категорически отказывались, т.к. полностью не доверяли КПРФ. Я убеждал людей, что это не так, что нужно хотя бы попытаться что-то изменить, потребовать, а потом уже говорить, что все бесполезно. Попробовать согласились несколько сотен человек, и где теперь их наказы? Скорее всего, именно там, где, как они опасались, эти наказы и окажутся: в мусорном баке. Считаю, Вороненков просто надругался над всем, над чем можно. И снова никаких извинений от партии КПРФ по этому поводу не последовало.

Глядя на избранный состав Госдумы, можно подумать, что КПРФ формирует списки своих кандидатов исходя из их имущественного положения: директора, предприниматели, миллионеры.

Можно сказать, что я бы предан КПРФ дважды: один раз в случае с Гражданским советом, другой раз – в случае с Вороненковым. Агитируя за Вороненкова, я доверял выбору партии, выдвинувшей этого кандидата в депутаты, и в итоге теперь мне стыдно перед теми людьми (хотя их, конечно, не много), кого я убеждал голосовать за этого негодяя. Мне стыдно перед моими избирателями в Гражданский совет. Практически все, кого я просил проголосовать за меня, говорили, что это бесполезно, что КПРФ только и делает, что обманывает людей. Я их переубеждал, доказывал, что это не так. Они поверили мне и проголосовали. В итоге оказалось, что все так. КПРФ обманула и предала своих же сторонников, своих же избирателей.

В обсуждениях с рядовыми членами КПРФ мы часто сходились во мнении, что КПРФ могла бы выполнить свои обещания хотя бы частично, и выдать нам партийные удостоверения членов Гражданского совета. От статуса помощников депутата мы могли бы отказаться. Действительно, если мест после выборов оказалось мало, эти места нужны каким-то реально работающим помощникам депутатов, почему бы и нет? Но даже такой вариант не был реализован. А в числе помощников депутатов КПРФ можно видеть, например, детей действующих или бывших депутатов.

На прошедших в сентябре 2017 года довыборах в муниципальные депутаты в Нижнем Новгороде в качестве кандидата КПРФ выдвинула сына одного бывшего депутата, не прошедшего в новый состав городской думы. В послужном списке этого молодого человека не значилось ни одного места работы, кроме должности помощника депутата КПРФ в региональном Законодательном собрании с весьма приличной по региональным меркам зарплатой. Этот молодой человек не проводил никакой агитации, также он не был известен никакой общественной деятельностью. Это был номинальный кандидат, даже не пытавшийся победить.

В качестве наблюдателей на этих выборах к нему напросились либералы, сторонники Навального из организации «Голос», и первоначально он назначил их наблюдателями. Несколько десятков человек. Но в день голосования их не допустили на участки. Оказалось, что утром в день голосования кандидат отозвал все направления, выданные ранее своим наблюдателям. От имени КПРФ выступил с разъяснениями руководитель обкома КПРФ Егоров, который заявил, что партия «не знала», что это сторонники Навального, а когда узнала – отозвала этих наблюдателей. Дотошные навальнисты опубликовали документы с образцом подписи самого кандидата, подписывавшего направления, и документ об отзыве наблюдателей, на котором подпись выглядела иначе, и напоминала подпись его папы, бывшего депутата. Впечатление было такое, что за сына расписался папа, т.к. решение принималось второпях в последний момент и молодого кандидата просто решили не спрашивать. Это иллюстрирует уровень принципиальности и самостоятельность кандидатов от КПРФ.

Я надеюсь, эти истории помогут колеблющимся принять решение на предстоящих выборах. Можно много говорить о программах и обещаниях перед выборами. Но есть и личностные качества, характер людей, типичное поведение и типичное отношение к людям. На своем опыте я убедился, что для руководства КПРФ типичным является ложь и обман своих же сторонников и избирателей. Что тогда говорить об отношении ко всем остальным. Вспомните, кого выдвигала КПРФ: Вороненкова, или миллионера, ни разу не бывавшего в городе, от которого он избирается. Можно ли доверять таким людям, такой партии? На мой взгляд, абсолютно нельзя.

На мой взгляд, после такой череды предательств и обмана, которые допустила КПРФ в отношении членов своего же Гражданского совета, члены партии, имеющие совесть, должны выйти из этой партии, а партия должна самораспуститься. Эти выборы в ГС должны действительно изменить партию и страну, по словам А.Коваленко из его же письма. Они должны наконец-то открыть народу глаза на ложь и обман, царящие внутри партийного руководства, привести к массовому выходу всех достойных людей из этой партии и спасти страну от очередного обмана.

Ничего из этого, конечно же, не случится. Вместо объяснений и извинений партийцы лишь глумятся и придумывают лицемерные объяснения, почему не нужно было признавать итоги выборов в Гражданский совет, а руководство партии хранит на этот счет гробовое молчание, делая вид, что никаких выборов в Гражданский совет и не было. В сети можно легко найти фото Зюганова с членами Гражданского совета после выборов на фоне баннера с символикой Гражданского совета в Государственной думе. Это ничем не объяснимый обман, который нельзя забыть и простить. Доверие после такого предательства КПРФ полностью потеряла.

Для меня очевидно, что никакой поддержки кандидату от такой партии, обманывающей людей, быть не должно. Нельзя руководить страной, основываясь на лжи, обмане, подковёрных интригах. Если такая партия представляет «единого кандидата» левых сил, то тем хуже левым силам. Мой выбор – это бойкот таких выборов в целом и кандидата от такой партии в частности.

Использованы фото с: novosti-murmanskoy-oblasti.ru, shuum.ru