Панда возвращается

Избрание 45 президента Соединенных Штатов сопровождалось острыми дискуссиями. У одних появилась надежда, что американцы перестанут вмешиваться в чужие дела, другие стали опасаться непредсказуемости нового американского лидера.

Между тем для Китая начали вырисовываться весьма не радужные перспективы. В своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае победы планирует ввести 45-процентные пошлины на ввоз китайских товаров. С одной стороны, мы можем рассматривать данное обещание как протекционистскую меру, ведь программа Трампа рассчитана на возвращение в Штаты производств, на стимулирование реального сектора экономики. С другой стороны, это может оказаться способом повлиять на экономику в других странах Азии, не подпадающих под протекционистские меры. Как, например, Вьетнам.

Первые новости в китайских СМИ после вступления нового президента в должность практически ничего не проясняют. Ни отношения китайцев и? В частности, официального Пекина к воцарившемуся в Белом доме республиканцу, ни того, какие меры Китай намерен предпринять в ответ на американский протекционизм.

Нужно отметить, что у Поднебесной назревали проблемы и без Трампа. Во-первых, налицо проблема перепроизводства товаров. В условиях мирового кризиса их уже просто некому покупать. Во-вторых, изменились и сами китайцы.

Рядовой житель Китая уже не готов работать за миску риса, а ждет весьма немалую плату за свой труд.

Как минимум среднестатистическая зарплата повысилась в полтора, а то и в два раза с 2003 года, и сейчас она составляет 750 долларов в месяц.

Что касается мер, предпринимаемых Пекином, то тут мы можем увидеть, что Китай экономически решил переориентироваться с США на Россию, о чем нам говорит встреча элит Китая и РФ, проведенная 15 февраля 2017 года. Тут мы видим и обещания посла КНР в России о качественном изменении сотрудничества, и информацию о выходе известного бренда «Маотай» на рынки регионов РФ.

Но вернемся к американо-китайским отношениям. Ответная мера Китая оказалась весьма необычна.

Китайцы вместо того, чтобы искать выходы из сложившийся экономической ситуации решили пойти на открытую конфронтацию с США, но в своем уникальном стиле. Они вывезли на историческую родину панду из зоопарка Вашингтона.

Пожалуй, весьма жесткая мера, учитывая что Пекину всего лишь перекрывают рынок сбыта. Однако крыть американцам нечем. Импортозамещения не будет. Своих панд в США нет.

Конечно, дело не ограничивается одной лишь только пандой. К примеру, уже прошли телефонные переговоры руководителей Китая и Соединенных Штатов. Самый показательный из них — разговор Трампа и Си Цзиньпина. Никаких конкретных заявлений не было, однако можно предположить, что имело место обсуждение тайваньского вопроса. Напомним, что особое негодование китайской стороны спровоцировала телефонная беседа нового президента Америки с властями Тайваня.

В любом случае следует полагать, что Тайвань вряд ли станет главным вопросом во взаимоотношениях Вашингтона и Пекина. Как мы помним, Трамп неоднократно заявлял о том, что Китай «жульничает» на мировой экономической арене и что искусственно занижает курс своей валюты. Так что основная борьба развернется на поле экономическом.

Михаил Соколов

