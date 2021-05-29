Диктатура по-картофельному, или Почему Кремль за Лукашенко будет стоять горой

Экс-батька (ясно, что после массовых фальсификаций на выборах и полицейского террора, позволивших остаться ему у власти, без приставки «экс» говорить о «последнем европейском диктаторе» уже не получается), надо полагать, на старости лет всерьез озаботился своей биографией. В том смысле, чтобы чтиво вышло захватывающим, как авантюрно-приключенческий роман. Вот Александр Григорьевич и старается, прибегая к таким выкрутасам, что волосы встают дыбом.

За примерами далеко ходить не надо. То Александр Григорьевич, напугавшись воздушных шариков, бегает в бронежилете с автоматом (правда, без рожка) в ожидании ядерного удара со стороны недружественных иностранных государств. То его службы «перехватывают» секретный разговор Варшавы и Берлина, главным message’ем которого является констатация, что экс-батьку так просто не расколешь – «крепкий орешек», почище персонажа Брюса Уиллиса будет! То его спецслужбы якобы предотвращают подготовку госпереворота с устранением самого Александра Григорьевича, затеянного злыми Штатами, «беспринципными» действиями которых, кстати, возмутился и Владимир Владимирович в своем Послании Федеральному Собранию, чуть-чуть не дождавшись официального признания белорусской стороны в том, что в действительности ничего такого даже не замышлялось, а просто, по словам замглавы МВД республики Николая Карпенкова, «мелкие мошенники» вбросили тему, чтобы получить под нее финансирование. Эту новость, правда, в топ выводить не стали, ибо свежи были еще слова Владимира Владимировича, который то ли повелся на эту разводку (хотя вроде бы и ФСБ подтвердила), то ли не ожидал от «младшего брата» такой пакости.

Однако то, что случилось 23 мая – имею в виду инцидент, когда белорусские власти принудили сесть в Минске самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, чтобы арестовать находящегося на борту экс-редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, – это переходит уже всякие границы. Ибо внутренние дела страны – это одно (тут не одна Белоруссия отличилась, но и США с Западом тоже, вспомним штурм Капитолия в начале этого года или движение «оранжевых жилетов» во Франции), а вот дела международные – это совсем другое. Хотя почему-то складывается такое впечатление, для экс-батьки ныне все едино, точно он уверовал в то, что ему и море – по колено. Не иначе. Ибо если он только из-за своего желания разобраться с экс-редактором неугодного телеграм-канала поднимает в воздух военный истребитель, чтобы показать иностранному воздушному судну свою решительность, то кроме как о потере адекватности говорить уже не приходится.

Но вот с чем-чем, а с логикой и чувством реальности у «картофельного диктатора» все хорошо, поскольку фортеля-то он выкидывает, но при этом прекрасно понимает, что Россия его не бросит. Можно даже сказать категоричнее: Кремль не может отказать Лукашенко в помощи, потому что это противоречит внутренней логике самого «путинского режима», на которой он, по сути, и держится.

И дело тут вовсе не в идеологеме «союзного государства». Это только на первый взгляд может показаться, что прямым следствием акта государственного терроризма, произведенного Александром Григорьевичем, является, как выразился Александр Проханов, «уже неизбежное слияние Белоруссии и России». Публицист верно отметил, что «после этого инцидента мы можем справить панихиду по многовекторной политике президента Лукашенко, этой многовекторной политики больше никогда не будет». Однако я бы предостерег всех тех, «кто мечтает о создании этого большого “русского мира”, создании поруганного единства в 91-м году», от внутренней радости в связи с этим обстоятельством, как к тому призывал Проханов. Никакой интеграции не будет, поскольку Кремль еще не выжил окончательно из ума, чтобы присоединять к себе государство с преддефолтной экономикой, многомиллиардными долгами и протестно настроенным населением. Экономическое поглощение – да, это входит в его планы, но не более того. Тут никаких иллюзий быть не должно.

А не бросит Кремль Лукашенко потому, что одной из главнейших установок «путинской идеологии» является противостояние России как светлого начала («островка свободы и демократии», по меткому определению Вячеслава Володина, которое 100% соответствует реальности, если идет в кавычках) Западу как проявлению начала темного. Что было бы, если бы не было этой идеологемы, этого «краеугольного камня»? Разве «путинский режим» устоял бы? Да ничего подобного: дом без фундамента не строят. А вот это позиционирование Запада как врага и есть фундамент российской политики и шире – путинской идеологии. Не зря же Владимир Владимирович назвал национальной идеей патриотизм, который и сплачивает людей, когда Отчизна в опасности. А Россия – если верить кремлевским стратегам и пропагандистам – в опасности всегда, потому Запад не может видеть Россию иначе как на коленях. Это – сущностное свойство темного начала: стремление к поглощению начала светлого. И отдать Белоруссию на растерзание иноземным вражинам – значит проиграть очередное сражение в этой «святой войне». Чего Кремль позволить себе не может.

Поэтому и со стороны Запада Александру Григорьевичу ничего шибко серьезного не грозит. Ну заморозил Евросоюз пакет инвестиционной помощи в размере 3 млрд евро, ну перекрыл воздушное сообщение – и что? На этом все и закончится. Войска НАТО на Белоруссию не двинутся. Поскольку там, в Евросоюзе, против России не пойдут, это – определенно точно. И не из-за военной силы, которую Кремль недавно продемонстрировал, пригнав к украинской границе войска, и не из-за угрозы ядерного удара (чего уж тут скрывать, в Кремле, если что, за ценой не постоят, тем более для кремлевских небожителей жизни простых россиян стоят немного, это общеизвестно), а исходя из сугубо экономических причин. Напомню, что чистый отток капитала за прошлый год составил ни много ни мало 47,8 млрд долларов. А если смотреть масштабно, то за тридцать лет с распада СССР, по подсчетам профессора Валентина Катасонова, на Запад из России ушло более 4 трлн долларов – сумма астрономическая. И эти деньги – они же не просто лежат мертвым грузом, они работают на экономику тех стран, в которых и осели. К тому же нефть, газ, другие полезные ископаемые, которые идут из России, – их тоже не надо списывать со счетов. Ну кто в здравом рассудке откажется от такого бизнес-партнера?

Так что и России на этот счет опасаться нечего. Тем не менее от денежных издержек Кремлю никуда, похоже, уже никуда не деться. Ибо кому еще компенсировать белорусские потери? Воздушная изоляция – это где-то порядка 50-70 млн долларов за диспетчерское обслуживание зарубежных авиакомпаний плюс 25-30 млн долларов прибыли «Белавиа» (здесь, правда, стоит отметить, что Россия к авиаблокаде не присоединилась, поэтому где-то одну треть можно вычесть). Это, конечно, Россия потянет. А вот если Евросоюз и Великобритания присоединятся к американским санкциям против белорусского нефтехима, расширив бойкот до всего белорусского экспорта, то это уже грозит России дополнительными 5 млрд долларов. К этому нужно присовокупить новые кредиты (Белоруссия на сегодняшний день и так должна России более 9 млрд долларов), которые Александр Григорьевич, без сомнения, запросит/затребует, и кредиты на рефинансирование старых долгов. И это не считая иной помощи в виде субсидий на поставки природного газа (17 млрд долларов за период с 2012 по 2019 годы) и низких либо вообще нулевых пошлин на закупку российской нефти (25 млрд долларов за тот же период)! В общем, все говорит о том, что теперь у Кремля на одну непризнанную республику станет больше.

Но это – только то, что касается материальных убытков. Не стоит списывать со счетов ущербы репутационные, политические. Думается, в Кремле многих прошиб холодный пот, когда там узнали о выходке экс-батьки с самолетом: не нашел Александр Григорьевич лучшего времени для удовлетворения своих обид и амбиций, чем перед встречей Путина с Байденом! Ну ладно, не нашел, так уж вышло: не каждый же день Протасевич через Белоруссию пролетает. Но как понимать его слова, что если «не нравится летать через Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек»? Ну не иначе как плевок в сторону Кремля, причем отменный такой, смачный. И это ведь не единственная выходка Александра Григорьевича по отношению к России. Одна история с вагнеровцами чего стоит, когда Лукашенко прямо обвинял Кремль в дестабилизации политической ситуации и чуть ли не попытке госпереворота!

И тут мы подходим к самому интересному: если Россия просто не может не поддержать Лукашенко, а тот создает такой ворох проблем, что закачаешься, то почему ж Кремль не надавит на него, не приструнит «младшего брата»?

Ответ на удивление прост: Кремль уже не в состоянии привести экс-батьку в чувство. Что, не летали к нему Нарышкин, Мишустин, Медведев, Лавров? Летали – и что? Да ничего! Лукашенко как был на своей волне, так на ней и остался. Потому что знает, что у Кремля нет таких рычагов, чтобы заставить его петь так, как надо российской властной верхушке. И объясняется это не только внутренней логикой режима, супротив которой Кремль не может действовать, но и самим моментом: «путинский режим» находится сейчас в состоянии пусть и «замороженного», но транзита, и просто не может себе позволить тех вещей, которые – даже потенциально – могут взвинтить политическую турбулентность, тем самым поставив под угрозу жизнедеятельность самой системы, которая и без этого уже, пройдя длительный этап своей деградации, стала трансформироваться в полицейскую диктатуру как наиболее простую, а значит, стабильную форму существования. И всем этим Александр Григорьевич с успехом пользуется, выжимая из Кремля по максимуму.

Да, объективно Лукашенко превращает Белоруссию в «постсоветский вариант» Северной Кореи (правда – и здесь стоит выдохнуть – без ядерного оружия), справляя торжество полицейского насилия и вгоняя население в нищету. И параллельно позорясь перед всем миром своими выходками. Зато какую биографию «пишет»! Как-никак, звание «картофельного диктатора» надо оправдывать. А как еще оправдаешь этот статус? Только так, как и делает Александр Григорьевич, – по-картофельному.