Наследие Трампа

Протесты сторонников Дональда Трампа, давно ожидаемые, всё-таки состоялись в начале января 2021 года, когда в них уже не было никакого политического смысла. Выборщики уже проголосовали, суды прошли, Трамп проиграл по всем линиям. Оставалась лишь совершенно формальная процедура утверждения Конгрессом итогов голосования. Не было даже теоретического шанса, что Сенат проголосует за отмену результатов. А потому штурм Капитолия, предпринятый трампистами, являлся откровенным жестом отчаяния со стороны людей, полностью разуверившихся в американской политической системе.

Либеральные американские медиа тут же окрестили это попыткой государственного переворота, восстанием и даже актом «внутреннего терроризма», обвинив во всем уходящего президента. Любопытно, что по отношению к прежним протестам Black Lives Matter и других групп, журналисты проявляли гораздо большую снисходительность. Справедливости ради надо отметить, что полиция, в свою очередь, действовала, гораздо жестче по отношению к протестующим из BLM (по крайней мере — на первых порах). Им не дали пробиться к Белому Дому. А трамписты без большого труда смогли прорваться к Капитолию и устроить погром в здании Конгресса, до смерти напугав депутатов, которые прятались под столами и запирались в своих офисах (никто не решился выйти к протестующим и попробовать их выслушать). Однако остается очевидным фактом, что именно среди протестующих были жертвы (сообщают от трех погибших, включая женщину, отслужившую в армии США, ветерана каких-то войн). При этом ни один «системный» политик (как в самих США, так и в других странах) не осудил полицейское насилие и не выразил сочувствие семьям погибших. Если бы такое случилось в Белоруссии или даже в Мексике, реакция была бы совершенно иной.

С формальной точки зрения протест трампистов и в самом деле кажется необоснованным. Из многочисленных предъявленных ими обвинений в подтасовке выборов не подтвердилось почти ничего. Судебные дела были командой Трампа повсеместно проиграны. И даже если мы можем подозревать судей в некоторых штатов в предвзятости, это не могло быть всеобщим явлением: в случае если бы за обвинениями стояла какая-то серьезная реальность, нашлось бы хотя бы несколько судей, способных об этом объявить. Американская политическая и юридическая традиция одобряет подобные выступления. Возможно в России это покажется странным, но суды в США действительно обладают изрядной долей независимости.

Значит все сторонники Трампа просто идиоты, поверившие в сочиненные ими же самими «фейковые новости»? Конечно, нет! Дело в том, что хотя подсчет голосов был относительно честным, называть выборы равными и честными нет никаких оснований. На протяжении 4 лет на американскую публику обрушивался поток пропаганды, сравнимый лишь с тем, что творилось у нас в 1996 и в 2018 годах. Пресса и телевидение размещали откровенно лживые сообщения относительно деятельности Трампа и его команды, одновременно публично обвиняя президента во лжи. Даже в социальных сетях сообщения Трампа и его сторонников «модерировались» (иными словами, подвергались цензуре). Никаких равных возможностей для агитации у сторон на этих выборах не было даже близко. И не удивительно, что на таком фоне сторонникам Трампа легко было поверить, что нечестная игра, начатая в информационном поле, продолжается и при подсчете голосов.

Этого не понадобилось. И дело не только в том, что четырехлетняя медийная обработка общества сработала. Трамп в самом деле был неудачным президентом. Его команду сотрясали постоянные скандалы и расколы. Он не доводил дела до конца, бессистемно метался от одного вопроса к другому, не смог выполнить большую часть своих обещаний. Даже стену на границе с Мексикой не сумел построить. Ситуация усугубилась началом рецессии и эпидемией ковида. Рецессия свела на нет некоторые экономические успехи, которых команда Трампа смогла достигнуть на первом этапе его правления (безработица-то реально сокращалась). А с пандемией администрация просто не справилась, о чем свидетельствуют ужасающие данные о росте смертности в США. Правда, провалилась не только администрация, но и вся американская система здравоохранения, которую призывал реформировать Берни Сандерс. Но во-первых, об этом пресса уже предпочитала не писать, сваливая всё на президента, а во-вторых, сам Трамп более сотни раз обещал предложить свой план медицинской реформы, но так и не сформулировал его, в очередной раз продемонстрировав этим свою некомпетентность.

Тот факт, что даже на таком фоне Трамп всё равно сумел получить около половины голосов американцев, свидетельствует о том, что несмотря на все неудачи, он сумел, если не ответить на некоторые объективно назревшие вопросы, то хотя бы задать их. Причем его электорат заметно прирос именно за счет тех групп, которые считаются вотчиной Демократов — женщин, чернокожих американцев и латиноамериканцев. Этот факт либеральные медиа продолжают старательно игнорировать, сводя социальную базу Трампа к «малообразованным белым мужчинам» (которые в самом деле составляют ядро его активистской поддержки, а потому преобладали и в толпе, штурмовавшей Капитолий). Но даже если мы согласимся с интерпретацией либеральных медиа, всё равно остается вопрос: почему интересы и потребности миллионов малообразованных и плохо оплачиваемых представителей белого рабочего класса настолько не имеют значения, что на них можно просто не обращать внимания.

Истерично-агрессивная реакция масс-медиа и политического истеблишмента (включая значительную часть республиканцев) свидетельствует о том, что нежелание услышать протестующих вызвано не только страхом перед насилием. Правящие круги Америки рассматривают победу Трампа как досадную случайность, сбой системы, который в ближайшее время будет исправлен. Наличие объективных проблем в обществе, породивших подобное явление, категорически отрицается.

Система и в самом деле дала сбой в 2016 году. В рамках существующей логики традиционных политических институтов США Дональд Трамп не мог и не должен был стать президентом. Но он им стал, а следовательно, в системе что-то сломалось.

Тактически исход выборов 2016 года объяснить нетрудно. С одной стороны, истеблишмент не был готов к вызову радикального популизма, казалось бы давно ушедшего в прошлое. С другой стороны, все усилия элиты были сосредоточены на том, чтобы остановить Берни Сандерса и блокировать связанный с его кампанией рост левого популизма. Эта цель была достигнута, но пока воевали с левым популистом Сандерсом, упустили правого популиста Трампа. Который не только сумел выиграть праймериз республиканцев, но и привлек к себе часть низового протестного электората, разбуженного и мобилизованного Сандерсом (капитуляция последнего перед руководством Демократической партии не только не предотвратила это массовое дезертирство, но усугубило его).

Всё произошедшее было проанализировано, выводы были сделаны. Правящая олигархия на протяжении последующих 4 лет только и занималась тем, что чинила систему для того, чтобы в 2020 году исправить последствия системного сбоя. Мобилизация всех средств и ресурсов дала нужный эффект. Системная ошибка исправлена, вместо эксцентричного и непредсказуемого популиста Трампа в Белый Дом вселяется скучный и сонный Джо Байден, а вместе с ним команда ветеранов-бюрократов, которые будут управлять так, как если бы на дворе всё ещё стоит 2000-й год.

Увы, ни к чему хорошему это не приведет. Устранение Трампа из политики не только не отменяет реальных проблем (от постепенно, но неуклонно ослабевающей способности Соединенных Штатов выполнять роль гегемона в мировой системе, до исчерпавшей свои возможности неолиберальной модели капитализма). Все противоречия, копившиеся годами, дают о себе знать. И политика игнорирования реальности, проводимая либеральным истеблишментом США так же как и консервативно-коррупционным режимом в России, обречена.

Уход Трампа в некотором смысле даже ослабляет позиции истеблишмента. Во-первых, нет уже козла отпущения, на которого можно всё свалить. Во-вторых, раньше была возможность направить естественный социальный протест, порождаемый социально-экономической системой, против не устраивавшего элиту президента. Теперь всего этого не будет. Конечно, не надо ждать чуда: вряд ли в ближайшее время можно надеяться, что белые необразованные бедняки объединяться с недовольными неграми и антикапиталистическими молодыми интеллектуалами. Это – страшный сон вашингтонского истеблишмента, и десятилетиями делается всё, чтобы такого не случилось. Но легко предположить, что даже у лояльных сторонников BLM возникнут некоторые вопросы, когда они обнаружат, что при либеральной администрации Байдена полиция всё так же убивает чернокожих, но только лидеры вчерашнего протеста призывают не выходить на улицу и не раскачивать лодку. Так уже было при Обаме, да и вообще при любой американской «прогрессивной» администрации последних 30 лет.

Короче, победа, одержанная истеблишментом над Трампом, закономерна и логична. Но она становится лишь преддверием куда более масштабных конфликтов, в ходе которых неизбежно дадут о себе знать классовые противоречия общества.