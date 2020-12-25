Не от численности населения зависит благоустройство города

Существует убеждение, что чем крупнее город, тем дешевле обходится благоустройство. А малые города обречены на прозябание в нищете, пока не станут крупным городом. Всё бы ничего, если бы это не противоречило мировой практике. В развитых странах, в отличие от других стран с высокой урбанизацией, от 40 до 60% населения проживает в малых городах, с населением менее 100 тыс. человек. А доля проживающих в крупных городах, свыше полмиллиона человек, не превышает 20%. Конечно, есть исключения, такие как Канада и Нидерланды, где в крупных городах проживает 30% населения. Или Аргентина, где в малых городах проживает 60%, а в крупных 15%, но её обычно не относят к развитым странам. Хотя Аргентина безусловный экономический лидер в Южной Америке.

Или Австралия, развития страна, но в крупных городах проживает 70% населения. Это объясняется естественными условиями. В Австралии выгодно размещать заводы на берегу, а из центральной пустынной части страны вывозить сырьё. К тому же в Австралии опасная фауна, много ядовитых змей, насекомых, пауков. А чем гуще люди проживают, тем шире искусственная среда обитания для человека, меньше шансов получить порцию яда.

Если между развитыми странами и есть различия, то несущественные и они связаны с географическими и климатическими особенностями. Как например Япония. Она больше Великобритании в 1,5 раза по территории и в 2 раза по населению. Но в Японии проживает только 20% людей в малых городах, а Великобритании 50%. В крупных же городах проживает 35% японцев и только 20% британцев. Это обусловлено тем, что острова Японии горные в отличие от острова Великобритания, с чем и связано небольшое количество малых японских городов.

Но то что объединяет развитые страны вне зависимости от размера страны и численности, это проживание от 60 до 70% населения в малых и средних городах, до 500 тыс. человек. То есть размер города не влияет на благоустройство.

Россия в этом плане сверхурбанизирована, 35% населения проживает в крупных городах и по 20% в малых и средних городах. То есть только 40% населения проживает в городах с численностью менее 500 тыс. человек.

Это связано с промышленностью. В развитых странах много малых и больших городов, потому что промышленные предприятия не концентрируются в одном городе. В России же наоборот, население проживает в крупных городах, потому что больше размер самих промышленных предприятий, которые к тому же концентрируются в одном городе. Так что России нужна не «новая индустриализация», а децентрализация «старой индустриализации», чтобы малые и большие города ожили.

Плотность населения

В российских городах-миллиониках на одного человека приходится 3-4 сотки. В США 7-8 соток. А в крупных городах Скандинавии, Новой Зеландии, Австралии на одного человека приход более 10 соток. В России не только концентрация населения в крупных городах, но и в самих городах плотность выше. Более высокую плотность населения, где на человека приходится меньше одной сотки, имеют древние города Греции, Италии, Франции, Японии. Связано с прошлым, когда территория была ограничена городскими стенами, отсюда и высокая плотность.

Благоустройство крупных городов России связано не с дешевизной, а с особенностью финансирования советских городов. Центр выделял деньги в зависимости от численности населения в городе. Так как считалось, что в крупных городах нужно меньше благоустроить территории, значит, дешевле. Но в итоге всё сводилось к тому, что сокращали площадь застройки ради увеличения капиталовложений.

Такая практика до сих пор сохранилась. Например, вместо двух мостов во Владивостоке можно было увеличить общую протяжённость мостов во всём крае в 1,5 раза, если сопоставить со стоимостью недавно построенного моста через реку Литовка на трассе Владивосток — Находка. А вместо проекта кольцевой автомобильной дороги во Владивостоке с мостами и тоннелями за 100 млрд руб. можно в 1,5 раза увеличить количество дорог местного значения во всём крае.

Да, благоустройство крупных городов обходится дороже, чем благоустройство средних и малых городов. Проблема в том, что советские градостроители рассчитывали благоустройство как расходы на человека. Хотя благоустройство зависит от количества застроенной территории к доходам от неё. Поэтому в развитых странах на одного человека приходится больше земли. Что позволяет с минимальными расходами на благоустройство застроить больше городской территории и увеличить доходы с земли.

Культурно-общественная доступность

Высокая плотность никаким образом не удешевляет культурно-общественные потребности. Они зависят от численности населения вообще, а не от плотности населения.

В здравоохранении и образовании количество врачей и учителей, как и койкомест и парт, определяется на тысячу человек. Плотность влияет на форму постройки, будет ли одна большая больница или школа, или будет несколько небольших больниц и школ. Но вне зависимости от размеров больниц и школ в сумме будет одинаковое количество койкомест и парт.

Культура и спорт тоже не зависят от плотности населения. На культуру и спорт влияет транспортная доступность, чтобы человек, вне зависимости от места проживания, мог посетить театр или спортивное мероприятие. К тому же существует социальная мобильность. Если человеку так нравится ходить в театр, то просто переезжает поближе к театру. Для этого не нужно повышать плотность населения и всех переселять к театру ради нескольких любителей.

Общественный транспорт

Высокая плотность предполагает не то, что с увеличением пассажиропотока общественный транспорт станет рентабельным. А что при высокой плотности людям не нужно будет никуда ездить, так как всё необходимое смогут получить в шаговой доступности, следовательно, общественного транспорта надо будет меньше. Но от этого он не станет дешевле.

При малой плотности у автобусов интервалы длиннее, так что в час пик можно укорачивать интервалы увеличивая скорость автобуса, или выпускать на линию резервные автобусы. При высокой плотности автобусы ездят часто, интервалы короткие, в час пик необходимо увеличивать вместимость самих автобусов. Что требует закупать более дорогой транспорт. К тому же вне часа пика по городу будут ездить автобусы большой вместимости полупустыми и перевозить воздух. Да и окупаться большой автопарк будет дольше. Где быстрей окупится, в 100 малых городах по одному автобусу или в одном городе 90 автобусов?

Малоэтажность

Ошибка считать, что переход к малоэтажной застройке означает низкую плотность. На самом деле плотность будет сопоставима со средней и высотной застройкой. Например, если только 40% налогооблагаемой земли разделить на земельные участки по 5 соток, на которых будет в среднем проживать по 2 человека, то во Владивостоке проживало бы 530 тыс. человек, на данный момент при средней и высотной этажности численность составляет 600 тыс. человек. В Находке при такой малоэтажной застройке могло бы проживать 260 тыс. человек, сейчас при средней этажности проживает 145 тыс. человек. В Арсеньеве проживало бы 56 тыс. человек, при имеющейся застройке проживает 52 тыс. человек.

Дискредитация малоэтажной застройки связана с ошибкой в расчётах советских градостроителей. В советских городах обобществлялось всё. Советским рабочим, по мнению архитекторов 1920-х годов, не нужна была кухня, так как все будут питаться в большой столовой. Не нужны были кладовые, так как всё необходимое купят в магазине шаговой доступности. Не нужны детские комнаты, дети будут воспитываться в детских садах. Да и самим рабочим не нужна большая квартира, потому что всё своё время должны проводить на заводе. Но при этом у каждого дома должен был быть индивидуальный двор!

При малоэтажной застройке можно строить плотно с соблюдениями всех санитарно-гигиенических и противопожарных норм и условий инсоляции. Но так как каждому дому необходима была дополнительная территория виде индивидуального двора, то соответственно площадь для малоэтажной застройки увеличилась. В итоге на одинаковом расстоянии строились как пятиэтажные, так и двухэтажные дома, что соответственно сделало невыгодным малоэтажную застройку.

Это отличает от городов в развитых странах, где за каждый участок платится земельный налог. А зачем иметь индивидуальный двор и за него платить земельный налог, если в шаговой доступности есть городской парк?

Строить дешевле

Но всё же суть мании высокой плотности упирается в экономику советского градостроительства. В советской плановой экономике как таковой самостоятельной строительной отрасли не было. Не существовало такого товара как жильё. Жильё строили предприятия со своих доходов, что делает жильё производственными издержками. А издержки производства необходимо сокращать.

Но каким образом строительство девятиэтажного дома со сложной конструкцией, с толстым фундаментом и стенами, лифтами, с дополнительными в доме насосами для подачи воды и отопления на последний этаж, оказалось строить дешевле, чем несколько двухэтажных домов.

Дело в оценке самих издержек. В отличие от развитых стран, где сокращение издержек связано с тем, чтобы вкладывать денег как можно меньше, а производить как можно больше, в советской экономике издержки оценивались по производимой продукции на рабочего, соотношение между заработной платой к доходам предприятия. Следовательно, чем дороже продукция, тем эффективней работают. Поэтому использовать дорогие стройматериалы в возведении девятиэтажного дома было выгодней, чем использовать дешёвые стройматериал при возведении нескольких двухэтажных домов.

Экономика малоэтажности

Одно из преимуществ малоэтажной застройки, в низкой стоимости эксплуатации дома. То есть чем дешевле обходится эксплуатация дома, тем больше дохода он приносит. Человек, приобретая дом с низкими эксплуатационными расходами, большую часть своих доходов заплатит не за коммунальные услуги, а чтобы быстрей выплатить ипотеку.

Строительство же высотных домов связано с ценой. Когда участка земли стоит дорого, есть большой спрос на него, то строят высотное здание, чтобы цену заплатил не один арендатор земли, а несколько арендаторов жилья. В развитых странах высотная этажность является индикатором стоимости земли.

Малоэтажная застройка — это оптимальная плотность населения по отношению расходов на эксплуатацию дома и благоустройство городской территории к доходам от земли. Проще, численность населения города определяется максимальными доходами от городской территории при минимальных расходах на её содержание.