Заработок в СССР и современной России: некоторые сравнения
Задумывались ли вы когда-нибудь, какой была бы Ваша зарплата, пенсия, стипендия или социальное пособие в СССР в пересчете на наши современные деньги? На такой гипотетический вопрос не просто ответить. За годы после развала Советского Союза рубль многократно обесценился, изменились цены, изменилась структура потребления. Сколько же стоит советский рубль в пересчете на рубли России наших дней?
Для ответа на этот вопрос, проследим изменение покупательной способности рубля на примере минимальной продуктовой корзины, которая установлена на сегодня. В нее входит минимальный набор продуктов питания, необходимых человеку для жизни[1]. Реальная стоимость такого набора в России на сегодняшний день составляет около 7640 руб. на человека. В СССР в 1985 г. такой же набор продуктов можно было купить за 41,2 руб. Получается, что 1 советский рубль стоит как 186 российских.
Ниже приведена таблица с основными показателями заработных плат, [2] [3] [4] [5] стипендий, пенсий[6], пособий, какие они были в советское время, сколько это в пересчете на сегодняшний день, и сколько реально получают россияне в текущий момент:
|Заработные платы по профессии и социальные выплаты
|Рублей СССР 1984-1985 гг.
|Рублей РФ в пересчете 2019-2020 гг.
|Рублей РФ, реальные зарплаты и выплаты на 2019-2020 гг.
|Рабочий промышленности
|210
|39060
|28000 – 32000
|Работник аграрного сектора
|153
|28458
|15000 – 20000
|Работник торговли
|149
|27714
|17000 – 20000
|Коммунальный работник
|146
|27156
|15000 – 17000
|Медицинские работники
|132
|24552
|18000 – 22000
|Работники образования
|150
|27900
|18000 – 22000
|Токарь по металлу 2 разряда
|236
|43896
|40000
|Швея-мотористка 3 разряда
|191
|35526
|15000
|Пекарь 4 разряда
|199
|37014
|19000
|Оператор по добычи нефти и газа 4 разряда
|238
|44268
|58000
|Шахтер-проходчик 5 разряда
|400
|74400
|45000
|Сталевар-разливщик 5 разряда
|312
|58032
|40000
|Бетонщик 3 разряда
|216
|40176
|65000
|Учителя 1 – 3 классов
|140
|26040
|13000
|Учителя 4 – 10 классов
|172
|31992
|14000
|Преподаватели ПТУ
|206
|38316
|18500
|Врач поликлиники с опытом работы меньше 5 лет
|140
|26040
|30000
|Медсестра с опытом работы меньше 5 лет
|100
|18600
|12000
|Пенсия по возрасту
|87
|16182
|13000 – 14000
|Пенсия по инвалидности
|64
|11904
|12432
|Пенсия по потере кормильца
|46
|8556
|10400
|Детские пособия
|12
|2232
|4512
|Отпуск по уходу за ребенком до года
|35
|6510
|6751
|Стипендия
|40
|7440
|1700
|Стипендия повышенная
|75
|13950
|7000
Как видно, уровень доходов населения в Советском Союзе в основном превосходит показатели современной России. Особенно сильно упали доходы в секторе материального производства: в промышленности и сельском хозяйстве. В региональном разрезе существенно упали доходы бюджетников (медработники и педагоги). Произошла фактическая отмена стипендий: если в эпоху «развитого социализма» студенты получали поддержку на уровне прожиточного минимума, сегодня стипендии скорее напоминают подачку. Отдельного упоминания заслуживает советская пенсия, которая на четверть превышает пенсию российскую. И это все без учета широкой системы льгот и выплат из общественных фондов, которая существовала в Советском Союзе.
Голос скептика тут же может ответить: «Но ведь эти деньги не на что было потратить! Ведь был массовый дефицит и очереди в магазины». Это верно, но лишь отчасти. Статистика показывает, что даже спустя 20 лет после исчезновения СССР показатели потребления товаров первой необходимости не дошли до советского уровня[7]. В международном разрезе уровень реального потребления СССР приближался к аналогичным показателям для ведущих западных стран. Не забудем еще, что дефицит являлся порождением жестких цен на дотированные продукты, которые продавались, порой ниже себестоимости. Государственные цены – это социальное обязательство власти перед обществом, которое было отброшено в 1992 г. Отказ от этих обязательств под названием «либерализации цен» сегодня выдается политиками-гайдаровцами, как большое достижение ельцинской эпохи, но умалчивается, что наполнение прилавков и исчезновение очередей прошло за счет фактического обнуления зарплат и доходов граждан.
Вопрос заработных плат и доходов населения должен быть основным вопросом политической повестки для нашей страны. Россия сегодня является страной с массовым распространением феномена «работающей бедности».
«Работающие бедные» сегодня, это не только работники гибнущих предприятий советской промышленности, которые массово закрываются под офисы, склады, магазины и жилую застройку. Это растущая армия новых пролетариев: работников фастфуда, продавцов, курьеров, таксистов и пр. 43% россиян живут от зарплаты до зарплаты[8]. Важно понимать, что, недоплачивая работникам, держа их на минимальных зарплатах, работодатели выжимают максимум прибыли. Отсюда знаменитое наше имущественное неравенство, которое ставит Россию в один ряд с отсталыми странами Третьего мира.
Наследие СССР – это не только заводы, шахты и скважины, это еще и те социальные права, тот образ жизни, который сложился к 1960-1970-ым гг., к которому привыкли люди, который стал некоторым ориентиром: бесплатное образование и медицина, детские сады, гарантированное трудоустройство, надежные пенсии, широкий набор социальных пособий, льгот и, конечно же, достойная заработная плата. Спустя 1990-ые и 2000-ые большая часть этих благ оказалась утерянной. Вернуть Советский Союз образца 1985 г. невозможно, да и не нужно. Но вернуться к ситуации социального государства, достаточных и стабильных доходов у широких слоев общества можно и нужно. Опыт Советского Союза, стран Восточного блока, социальных государств Скандинавии, Западной Европы показывает – другой курс возможен.
[1]
[1] Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»
[2]
[2] http://istmat.info/node/22110
[3]
[3] http://istmat.info/node/9304
[4]
[4] http://istmat.info/node/20550
[5]
[5] https://zakonbase.ru/content/base/12409?print=1
[6]
[6] http://istmat.info/node/20551
[7]
[7] http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2011/10/05/20-without-ussr/
[8]
[8] https://www.business-gazeta.ru/news/435089