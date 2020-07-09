Заработок в СССР и современной России: некоторые сравнения

Задумывались ли вы когда-нибудь, какой была бы Ваша зарплата, пенсия, стипендия или социальное пособие в СССР в пересчете на наши современные деньги? На такой гипотетический вопрос не просто ответить. За годы после развала Советского Союза рубль многократно обесценился, изменились цены, изменилась структура потребления. Сколько же стоит советский рубль в пересчете на рубли России наших дней?

Для ответа на этот вопрос, проследим изменение покупательной способности рубля на примере минимальной продуктовой корзины, которая установлена на сегодня. В нее входит минимальный набор продуктов питания, необходимых человеку для жизни[1]. Реальная стоимость такого набора в России на сегодняшний день составляет около 7640 руб. на человека. В СССР в 1985 г. такой же набор продуктов можно было купить за 41,2 руб. Получается, что 1 советский рубль стоит как 186 российских.

Ниже приведена таблица с основными показателями заработных плат, [2] [3] [4] [5] стипендий, пенсий[6], пособий, какие они были в советское время, сколько это в пересчете на сегодняшний день, и сколько реально получают россияне в текущий момент:

Заработные платы по профессии и социальные выплаты Рублей СССР 1984-1985 гг. Рублей РФ в пересчете 2019-2020 гг. Рублей РФ, реальные зарплаты и выплаты на 2019-2020 гг. Рабочий промышленности 210 39060 28000 – 32000 Работник аграрного сектора 153 28458 15000 – 20000 Работник торговли 149 27714 17000 – 20000 Коммунальный работник 146 27156 15000 – 17000 Медицинские работники 132 24552 18000 – 22000 Работники образования 150 27900 18000 – 22000 Токарь по металлу 2 разряда 236 43896 40000 Швея-мотористка 3 разряда 191 35526 15000 Пекарь 4 разряда 199 37014 19000 Оператор по добычи нефти и газа 4 разряда 238 44268 58000 Шахтер-проходчик 5 разряда 400 74400 45000 Сталевар-разливщик 5 разряда 312 58032 40000 Бетонщик 3 разряда 216 40176 65000 Учителя 1 – 3 классов 140 26040 13000 Учителя 4 – 10 классов 172 31992 14000 Преподаватели ПТУ 206 38316 18500 Врач поликлиники с опытом работы меньше 5 лет 140 26040 30000 Медсестра с опытом работы меньше 5 лет 100 18600 12000 Пенсия по возрасту 87 16182 13000 – 14000 Пенсия по инвалидности 64 11904 12432 Пенсия по потере кормильца 46 8556 10400 Детские пособия 12 2232 4512 Отпуск по уходу за ребенком до года 35 6510 6751 Стипендия 40 7440 1700 Стипендия повышенная 75 13950 7000

Как видно, уровень доходов населения в Советском Союзе в основном превосходит показатели современной России. Особенно сильно упали доходы в секторе материального производства: в промышленности и сельском хозяйстве. В региональном разрезе существенно упали доходы бюджетников (медработники и педагоги). Произошла фактическая отмена стипендий: если в эпоху «развитого социализма» студенты получали поддержку на уровне прожиточного минимума, сегодня стипендии скорее напоминают подачку. Отдельного упоминания заслуживает советская пенсия, которая на четверть превышает пенсию российскую. И это все без учета широкой системы льгот и выплат из общественных фондов, которая существовала в Советском Союзе.

Голос скептика тут же может ответить: «Но ведь эти деньги не на что было потратить! Ведь был массовый дефицит и очереди в магазины». Это верно, но лишь отчасти. Статистика показывает, что даже спустя 20 лет после исчезновения СССР показатели потребления товаров первой необходимости не дошли до советского уровня[7]. В международном разрезе уровень реального потребления СССР приближался к аналогичным показателям для ведущих западных стран. Не забудем еще, что дефицит являлся порождением жестких цен на дотированные продукты, которые продавались, порой ниже себестоимости. Государственные цены – это социальное обязательство власти перед обществом, которое было отброшено в 1992 г. Отказ от этих обязательств под названием «либерализации цен» сегодня выдается политиками-гайдаровцами, как большое достижение ельцинской эпохи, но умалчивается, что наполнение прилавков и исчезновение очередей прошло за счет фактического обнуления зарплат и доходов граждан.

Вопрос заработных плат и доходов населения должен быть основным вопросом политической повестки для нашей страны. Россия сегодня является страной с массовым распространением феномена «работающей бедности».

«Работающие бедные» сегодня, это не только работники гибнущих предприятий советской промышленности, которые массово закрываются под офисы, склады, магазины и жилую застройку. Это растущая армия новых пролетариев: работников фастфуда, продавцов, курьеров, таксистов и пр. 43% россиян живут от зарплаты до зарплаты[8]. Важно понимать, что, недоплачивая работникам, держа их на минимальных зарплатах, работодатели выжимают максимум прибыли. Отсюда знаменитое наше имущественное неравенство, которое ставит Россию в один ряд с отсталыми странами Третьего мира.

Наследие СССР – это не только заводы, шахты и скважины, это еще и те социальные права, тот образ жизни, который сложился к 1960-1970-ым гг., к которому привыкли люди, который стал некоторым ориентиром: бесплатное образование и медицина, детские сады, гарантированное трудоустройство, надежные пенсии, широкий набор социальных пособий, льгот и, конечно же, достойная заработная плата. Спустя 1990-ые и 2000-ые большая часть этих благ оказалась утерянной. Вернуть Советский Союз образца 1985 г. невозможно, да и не нужно. Но вернуться к ситуации социального государства, достаточных и стабильных доходов у широких слоев общества можно и нужно. Опыт Советского Союза, стран Восточного блока, социальных государств Скандинавии, Западной Европы показывает – другой курс возможен.

[1]

[1] Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»

[2]

[2] http://istmat.info/node/22110

[3]

[3] http://istmat.info/node/9304

[4]

[4] http://istmat.info/node/20550

[5]

[5] https://zakonbase.ru/content/base/12409?print=1

[6]

[6] http://istmat.info/node/20551

[7]

[7] http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2011/10/05/20-without-ussr/

[8]

[8] https://www.business-gazeta.ru/news/435089