Электроэнергетика в коррупционных сетях

Энергетика всегда была в постсоветской России проблемной сферой. С одной стороны, ещё во время гайдаровских реформ либеральные экономисты видели здесь огромный потенциал роста и доказывали, что страна, обладающая столь богатыми ресурсами, имеет все основания стать «энергетической сверхдержавой». С другой стороны, рыночные реформы не только выявили коммерческий потенциал отрасли, но и породили целый ряд проблем и противоречий, блокирующих её дальнейшее развитие, а также порождающих многочисленные трудности как для других секторов экономики, так и для населения.

Эта ситуация очень хорошо прорисовывается, если мы посмотрим, что происходит с ПАО «Россети», отечественным монополистом, поставляющим электроэнергию для граждан и предприятий.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский является одним из тех, кто продвигает либеральный экономический подход в энергетике. Будучи руководителем естественной монополии, он активно доказывает ненужность государственного регулирования (мы сами разберемся), объясняет, что устранение перекрестного субсидирования, скупка других сетевых организаций и ряд аналогичных инициатив, повысят капитализацию компании (основная доля в которой принадлежит государству), и при этом позволят избежать роста тарифов. Увы, практические результаты подобных реформ говорят сами за себя.

Известный специалист в данной области, инженер-энергетик Яков Шайфеле, в прошлом начальник Толко-Хабаровского треста, в письме, направленном на имя Президента РФ и в Администрацию Президента, отмечает «сокращение протяженности электросетей и числа объектов электросетевого хозяйства, количественный рост отключений и разного рода аварий». Устанавливаемые корпорацией доплаты уже привели к катастрофическому росту цен. Быстрее всего этот процесс разворачивается на оптовом рынке электроэнергии. Здесь суммарный объем разнообразных надбавок уже достигает 70-80% совокупного платежа за мощность. Как результат, цена электроэнергии, которая ложится на потребителя, растет темпами, в разы превышающими темпы инфляции.

Обвиняя менеджмент «Россетей» в экономическом беспределе, Шайфеле напоминает, что из-за такой ценовой политики под угрозой срыва оказывается «добрая половина национальных проектов». Дальше — больше. Если руководство «Россетей» продолжит проведение той же политики, то, по прогнозу Министерства торговли, для 30% потребителей бюджетной сферы услуги по передаче электроэнергии вырастут в весьма существенно, до 400%. Минстрой тоже жалуется, что расходы коммунальных предприятий на оплату электроэнергии увеличатся примерно в 2,5 раза. За этим по цепочке начнется дальнейший рост тарифов — на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию. Аналогично пессимистическим выглядит и прогноз Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, который оценил рост стоимости электроэнергии, получаемой бизнесом, в 80-400%.

Яков Шайфеле доказывает, что речь идет о местечковых интересах отдельных руководителей, а также о коррупционных сценариях, когда госкомпания привлекает недобросовестных подрядчиков, работающих исключительно на свой карман. Список этих менеджеров автору письма известен — вместе с Ливинским схемы поставок и контрактов отрабатывают его заместитель Александр Зарагацкий и группа его ближайших сотрудников — Сергей Теребулин, Александр Петров и Александр Житков. По мнению Шайфеле, при бюджете на развитие инфраструктуры «Россетей», составляющем около 100 миллиардов рублей в год, за прошедшие 5 лет не менее 500 миллиардов утекли в «правильные» карманы. А замы по строительству меняются с подозрительной регулярностью.

Однако только ли в коррупции дело? Как бы мы ни относились к людям, стоящим во главе крупнейших российских корпораций, частных и квази-государственных, коррупционные сценарии возникают тут не сами по себе. Они вырастают на почве проводимой правительством экономической политики. Объективная проблема связана с самой природой сетевой энергетики. Продвигая национальные проекты, правительство настаивает на необходимости обеспечить конкурентную среду для их реализации. Но здесь получается что-то вроде противоречия в определении. Если приходится прибегать к масштабным государственным проектам и инвестициям, то отсюда с полной очевидностью следует, что рынок для решения данных вопросов не работает. Если бы было основание верить, что рынок сам всё решит, то никакие нацпроекты и большие государственные программы просто не были бы нужны. Таким образом, готовясь исправить то, что Й.Шумпетер называл «провалами рынка» (market failure), чиновники одновременно требуют от исполнителей работать исключительно рыночными методами.

Подобная шизофрения заложена в самой природе российского бюрократического либерализма, а на практике оборачивается феноменальным соединением пороков и недостатков как рыночного, так и централизованно-государственного подходов к экономическому управлению.

В случае с «Россетями» мы наблюдаем именно это. Попытки заставить естественную монополию работать по правилам свободного рынка ведет лишь к произволу менеджмента и ограблению потребителей. Предоставленная самой себе и фактически освобожденная от государственного контроля монополия использует свою свободу, чтобы поглотить оставшихся и потенциальных конкурентов, одновременно не утруждая себя заботми об интересах публики. Дерегулирование не только не создает обещанную конкурентную среду, но напротив, способствует ещё большей монополизации.

Энергетика нуждается в серьезных реформах. А до тех пор пока этого не произошло, не стоит удивляться, что руководящие кадры живут по принципу — важно не электричество, важны деньги, которые мы из него извлекаем. Для себя.