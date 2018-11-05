«ЩИТ И МЕЧ» социализма с “китайской спецификой”.

Эпоха управления КНР пятым поколением руководителей во главе с Си Цзиньпином показала, среди прочего, его личное стремление к повышению до высочайшего уровня всей государственной безопасности как внутри, так во вне страны. Основополагающим органом в системе государственной безопасности является Министерство государственной безопасности Китая.

Министерство государственной безопасности КНР (МГБ КНР) — орган исполнительной власти КНР, ведающий внешнеполитической разведкой, контрразведкой и политико-государственной безопасностью.

История.

Предшественником МГБ было Главное управление по социальным вопросам («Шэхуэйбу»)ЦК КПКдо 1949 г., возглавлял его верный Мао Цзэдуну Кан Шэн.

После 1949 г. Шэхуэйбу было полностью реорганизовано: одна часть сотрудников была переведена в Министерство общественной безопасности (МОБ), другая – в разведку НОАК, а также в созданное в 1955 г. Бюро расследований или Исследовательский отдел ЦК КПК.

Во время «культурной революции» Бюро расследований было упразднено, большинство его старшего руководства было отправлено в деревню для перевоспитания, а большая часть его деятельности и активов была поглощена вторым департаментом Генерального штаба НОАК, а также «Группой по делам культурной революции», действующих по приказу Кан Шэна. Со смертью Линь Бяо данный орган был восстановлен.

Только в 1983 г. было создано Министерство государственной безопасности КНР при Государственном Совете КНР в результате слияния Бюро расследований и отделов контрразведки Министерства общественной безопасности, несколько структурных подразделений Отдела единого фронта ЦК КПК (отвечавшие за зарубежные связи) и некоторые технические подразделения Государственного комитета по оборонной науке и технике КНР с целью централизовать в одном органе функции разведки, контрразведки и политико-государственной безопасности .

Политико-правовой статус.

Согласно УПК КНР 1979 г.: «Органы государственной безопасности в соответствии с законом осуществляют производство по уголовным делам в сфере преступлений против государственной безопасности и обладают теми же полномочиями, что и органы общественной безопасности» .

Также деятельность Министерства регулируют новые специальные законы:

• Закон КНР «О государственной безопасности» 2015 г. (взамен устаревшего Закона КНР «О государственной безопасности» 1993 г.) ;

• Закон КНР «О борьбе со шпионажем» 2014 г. ;

• Закон КНР «О разведке» 2017 г.

Государственной безопасностью является состояние относительного отсутствия опасностей, а также внутреннего и внешнего вмешательства в дела, касающиеся государственной власти, суверенитета государства, единства и территориальной целостности, благосостояния народа, устойчивого социально-экономического развития страны и других дел, составляющих важнейшие государственные интересы, а также способность государства обеспечивать состояние безопасности .

В целом, статус МГБ КНР, например по сравнению с Министерством общественной безопасности КНР (аналог МВД) выше, но в 2000-е гг. он упал в связи с промахами в борьбе с религиозной сектой «Фалуньгун» в конце 1990-х гг., что повлияло на материальное снабжение чекистов, за что их даже начали называть «щенком от второй жены», но постепенно это положение выправилось в связи с меньшей коррумпированностью, большим профессионализмом и эффективностью работы (особенно по применению современных научно-технических устройств) по сравнению с полицией, с которой у них давнее противоборство, впрочем как и с военной разведкой и контрразведкой .

Организационная структура.

В структуру МГБ КНР в настоящее время входят 18 оперативных управлений, вспомогательных отделов и подразделений :

Административные отделы и управления МГБ КНР:

• Партийное управление (Управление координации с ЦК КПК);

• Правовое управление;

• Политическое управление:

• отдел общественных связей (отдел пропаганды);

• Управление кадров;

• Управление дисциплинарного контроля;

• Управление исправительных учреждений;

• Партийная школа МГБ;

• Приемная МГБ;

• Высшая школа МГБ (учебное управление);

• Следственное управление;

• Управление по делам ветеранов;

• Планово-финансовое управление;

• Управление материального обеспечения:

• отдел охраны музейного комплекса «Запретный город» в г. Пекин.

Оперативные управления МГБ КНР:

• 1-е управление — разведка с территории, вербовка агентуры из числа иностранцев на территории КНР;

• 2-е управление — политическая разведка;

• 3-е управление — научно-техническая и экономическая разведка;

• 4-е управление — оперативная работа на спорных территориях (о. Тайвань, Гонконг, Макао);

• 5-е управление — аналитическое;

• 6-е управление — организация оперативной работы территориальных Управлений МГБ;

• 7-е управление — внешняя контрразведка;

• 8-е управление — контрразведка на территории КНР;

• 9-е управление — работа по антиправительственным террористическим организациям и иностранным НКО на территории КНР;

• 10-е управление — работа по эмиграции и антиправительственным организациям за рубежом.

Технические управления МГБ КНР:

• 11-е управление — архивное;

• 12-е управление — сбор и анализ результатов опросов общественного мнения на территории КНР;

• 13-е управление — отраслевое и территориальное управление;

• 14-е управление — контроль за почтовыми отправлениями и электронной почтой;

• 15-е управление — информационное;

• 16-е управление — радиотехническая разведка, космическая и фоторазведка.

Другие управления МГБ КНР:

• 17-е управление — руководство внешнеэкономическими госпредприятиями (с 1999 г.);

• 18-е управление — борьба с терроризмом (с 2009 г.).

Государственные предприятия:

• Отель Яншан (г. Пекин);

• Внешнеторговые объединения Far East Holding Group, «Жэн Хуа», «Фучжоу Синьда», «Сиамэнь»;

• Внешнеторговое представительство Сишуанбаньна-Дайского АО;

• Экспортно-импортные компании China Resources Exports, «Сингуань» (г. Шеньянь);

• Транспортная компания «Тяньлунь» (г. Цзиньчжоу);

• Финансово-инвестиционная компания «Фувэй».

НИИ МГБ КНР:

• Научно-исследовательский институт современных международных отношений КНР;

• Шанхайский научно-исследовательский институт международных проблем.

Другие ведомства в подчинении МГБ КНР:

• Поликлиника для сотрудников МГБ КНР.

Всего численность личного состава Министерства государственной безопасности КНР составляет более 350 000 человек, при этом 99 % сотрудников МГБ имеют высшее образование и выше, смотря на остальных чиновников свысока, при этом в самом МГБ есть помимо политико-кланового разделения на группировки («северяне», «шанхайцы», «южане», «сычуаньцы» и др.), также и профессиональное разделение на сторонников активных спецопераций и глубокого анализа различной информации (в т.ч. и «открытого характера, доля которой и сегодня состоит из около 80 % всей информации спецслужбы) .

Биография министра государственной безопасности КНР Чэнь Вэньцина.

Чэнь Вэньцин родился в 1960 г. в провинции Сычуань, по национальности – ханец.

В 1980 г. он поступает на юридический факультет Юго-западного университета политики и права г. Чунцин, который успешно оканчивает в 1984 г., успев в 1983 г. вступить в ряды КПК. С июля 1987 г. Чэнь становится зам. начальника отдела Управления общественной безопасности уезда Пэншань провинции Сычуань, зам. начальника Управления общественной безопасности района Цзинькоухэ, начальником Управления общественной безопасности, политкомиссаром района Утунцяо провинции. В 1990 г. он зам. начальника, а с 1992 г. – начальник Управления общественной безопасности г. Лэшань.

И тут внезапно Чэнь переходит в ряды китайских чекистов: с 1994 г. – он уже заместитель начальника Департамента государственной безопасности провинции Сычуань, член партгруппы, ему присваивают звание советника юстиции 2-го ранга. В 1997 г. его повышают до зам. Секретаря партгруппы Департамента государственной безопасности провинции Сычуань, в 1998 г. – до уровня начальника Департамента государственной безопасности провинции Сычуань, секретаря партгруппы, заместителя начальника секретариата провинциального правительства и члена политико-юридической комиссии провинции.

В 2002 г. Чэня переводят в Народную прокуратуру провинции Сычуань, секретарем партгруппы прокуратуры, тогда же ему присваивают класс главного прокурора 2-го ранга. В 2003 г. он даже успевает побывать депутатом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Но в 2006 г. его переводят членом комитета КПК и секретарем комиссии по проверке дисциплины (в 2007 г. он станет зам. секретаря ЦКПД КПК и делегатом 17 съезда КПК) провинции Фуцзянь, где тогда губернатором и зам. Первого секретаря парткома провинции был Си Цзиньпин, где они и познакомились, что это обеспечило ему будущее: в 2012 г. по итогам XVIII съезда КПК его (делегата съезда) назначили заместителем секретаря ЦКПД КПК Ван Цишаня и заместителем секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь .

7 ноября 2016 г. по решению Постоянного комитета ВСНП Чэнь Вэньцина назначили министром государственной безопасности КНР , при этом ему сохранили должность парторга министерства (с апреля 2015 г.) . Что весьма радует, ибо Си Цзиньпин, в отличие от прежнего властелина госбезопасности Цзян Цзэминя, смог подобрать на этот очень сложный и важный пост одновременно верного себе человека и хорошего профессионала своего дела. Одновременно новый «чекист № 1 Поднебесной» должен учитывать судьбу своих предшественников: участие во внутрипартийных конфликтах, коррупция и даже прямое сотрудничество с врагом (ЦРУ США) привело к большим проблемам и необходимости наведения порядка или чистки органов МГБ КНР .

Пока в силу недавнего назначения и секретности деятельности МГБ неизвестны личные реформы Чэнь Вэньцина в работе органов госбезопасности, но, в целом с 2012 г. они всемерно усиливают свое влияние в государстве и обществе. Это, несомненно, является частью стратегии и тактики внутренней политики Си Цзиньпина. И здесь немаловажен факт личных связей Чэнь Вэньцина как с самим Си, так и с Ван Цишанем (руководителем чистки в самой КПК). Данные условия лишь дополнительно усиливают положение Си Цзиньпина и его группировки на китайском «Олимпе власти».