Комитет государственной безопасности с китайской спецификой

С 2012 г. по настоящее время в Китае происходят громадные политические изменения в партийно-государственной системе. Одним из них было создание на III пленуме ЦК КПК 18-го созыва в ноябре 2013 г. нового специального политического органа: Комитета (Совета) государственной (национальной) безопасности КНР.

Информации о новом Комитете очень мало, однако известно, что под контроль этого органа переходят все правоохранительные органы: полиция, госбезопасность, армия, вооружённая полиция (внутренние войска), а также Министерство иностранных дел[1], а по некоторой информации и суды, прокуратура, отдел по идеологии и пропаганде ЦК КПК, министерство торговли, государственный комитет по вопросам Гонконга, Макао и Тайваня[2]. Возглавляет КГБ лично Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, а его заместителем назначен Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян[3].

КГБ Китая является координационно-совещательным органом ЦК КПК по проблемам государственной безопасности и подотчётен Политбюро ЦК КПК Некоторые эксперты, включая официальных лиц в Китае, сравнивают его с Комитетом государственной безопасности в СССР, Советом национальной безопасности США или Советом безопасности при Президенте в РФ. Но стоит заметить, что несмотря на схожую структуру, у китайского Комитета, скорее всего, будет намного больше полномочий и ответственности, вследствие самой идеи создания такого органа: «концепции комплексной национальной безопасности», которая предполагает обеспечение безопасности в 11 областях (политической, территориальной, военной, экономической, культурной, социальной, научно-технической, информационной, экологической, ресурсной и ядерной), в то время как деятельность иностранных аналогов носит преимущественно вспомогательный и консультативный характер.[4]

По статусу КГБ КНР превосходит даже Политико-юридическую комиссию ЦК КПК (существующую и сегодня), которая ранее играла основную роль в комплексном поддержании общественно-политического порядка. Комиссия курировала суды, прокуратуру, исправительные учреждения, полицию, внутренние войска и органы госбезопасности. До 2012 г. её возглавлял один из основных соперников Си Цзиньпина «шанхаец» Чжоу Юнкан, с 2012 г. по 2017 г. комиссию возглавлял наследник «шанхайского клана» Мэн Цзяньчжу,[5] а с 2017 г. и по сей день нейтральный «южанин» Го Шэнкунь.[6]

В коммюнике Пленума было отмечено, что учреждение Совета государственной безопасности в Китае будет способствовать совершенствованию структуры национальной безопасности и государственной стратегии безопасности, а также спокойствию в стране[7].

Представитель МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции по итогам Пленума заявил, что «решение Китая об учреждении Совета государственной безопасности (СГБ) нацелено на улучшение системы и стратегии национальной безопасности, на обеспечение государственной безопасности», добавив, что «безусловно, решение об учреждении Китаем СГБ заставило волноваться и террористов, и сепаратистов, и экстремистов. Одним словом, все те силы, которые пытаются угрожать и подорвать его государственную безопасность, начали волноваться».[8]

Свою точку зрения на функции нового органа высказал и лично Председатель КНР и Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. По его мнению это обеспечение государственной безопасности, которая заключается в гарантировании политической безопасности и социальной стабильности. Также Си Цзиньпин добавил: «Задачи Комитета государственной безопасности в стране и за рубежом в настоящее время более обширные, чем в любой другой момент в истории, объёмы работ по безопасности, как в пространстве, так и во времени, больше, чем когда-либо, проблемы для национальной безопасности в стране и за рубежом в настоящее время более сложные, чем прежде[9]».

По словам директора антитеррористического центра в Китайском институте современных международных отношений Ли Вэя, «новый комитет будет разрабатывать стратегию и координировать действия государственных органов по противодействию внутренним терактам и решению территориальных споров за пределами страны – в частности, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

Аналитик сингапурской газеты «Ляньхэ цзаобао» Юй Хайшэня добавил:

«Комитет государственной безопасности существовал в Советском Союзе. Советы национальной безопасности существуют в США, в России и других странах мира. Он может объединять разные структуры. После изучения ситуации этот орган принимает решения, он обладает высокой степенью оперативности для реакции на чрезвычайные ситуации и текущие дела. Исходя из внутренней и внешней обстановки, Китаю необходим такой комитет. Национальная безопасность и социальная стабильность являются основой развития страны. Во избежание потери стратегических интересов и угрозы внешних факторов Китаю необходима такая мощная структура. Поэтому в настоящее время создание Комитета государственной безопасности является насущной необходимостью[10]».

Создание Комитета государственной безопасности КНР является ярким подтверждением полного понимания со стороны китайской политической элиты, что только единство и порядок правящих кругов в лице КПК, централизация государства и поддержание социальной стабильности в стране могут гарантировать не просто безопасность, а само существование китайского государства как такового. Параллельно Си Цзиньпин и его политическая группировка (из коллег по работе в провинциях Шэньси, Фуцзяни и Чжэцзяне) ставит своей целью централизацию власти в партии и стране, чего сделать без полного контроля над силовым и карательным блоком невозможно.

