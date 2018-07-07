Энвер Ходжа и социалистическое строительство в Албании

«Великий авторитет Сталина, основанный на его бессмертном деле, был подорван в Советском Союзе и за его пределами. Его авторитет уступил место авторитету пьяного развратного клоуна, шарлатана и шантажиста.»

— Энвер Ходжа о приходе Хрущева к власти. Из книги «Хрущевцы».

В современных условиях развития социалистического движения в России особенную важность для всех нас приобретает изучение опыта наших иностранных товарищей, опыта социалистического строительства в странах народной демократии. Среди всех этих стран, находившихся на протяжении большей части своей истории под существенным влиянием Советского Союза, особый интерес представляет Албания, поскольку она оказалась единственной из стран народной демократии, которая к минимуму свела влияние Москвы на свою политику. Албания не подписала кабальный, ставящий в неравные с Союзом условия Варшавский договор. Албания не только выпала из зоны советского влияния, но и превратилась в злейшего врага Советского Союза.

Энвер Ходжа, возглавлявший Албанскую Партию Труда еще со времен героической партизанской войны балканского народа против итальянских и немецких оккупантов, принадлежал к вполне конкретной марксистской традиции, будучи, по своим собственным словам, верным последователем Ленина и Сталина. Это, разумеется, означало полнейшее отрицание с его стороны социалистической и марксистской составляющей троцкизма. Необходимо, однако, отметить и отличия во взглядах албанского руководителя от взглядов Сталина. Последние новшества, которые Энвер Ходжа сумел внести в марксистскую теорию, существенно обогатив ее и очистив от всевозможных ревизионистских наслоений сталинского времени, выражаются в его взглядах на природу бюрократии в странах соцлагеря, а также в практических мероприятиях, принимавшихся для проведения успешной антибюрократической борьбы в Албании. Лучше всего этот аспект взглядов Энвера Ходжи может быть продемонстрирован нижеприведенной цитатой из его книги «Хрущевцы»: «После Великой Отечественной войны в Коммунистической партии Советского Союза имели место некоторые отрицательные явления. Тяжелое экономическое положение, разруха, разорение, большие людские потери Советского Союза требовали полной мобилизации кадров и масс на борьбу за его консолидацию и прогресс. Но вместо этого произошли известное ослабление характера и моральное падение многих кадров. С другой стороны, своим тщеславием и превознесением военных побед, своими наградами и привилегиями, как и многими пороками и порочными взглядами кичливые элементы усыпляли и душили бдительность партии, подтачивали ее изнутри. В армии появилась каста, распространившая свое самовластное и грубое господство и на партию, изменив ее пролетарский характер. Она притупила меч революции, которым должна быть партия. Мне думается, что в Коммунистической партии Советского Союза еще до войны, но особенно после войны, появились симптомы предосудительной апатии. Эта партия пользовалась большой славой, она добилась больших успехов на своем пути, но в то же время она стала терять революционный дух, стала заражаться бюрократизмом и рутинерством. Ленинские нормы, ленинские и сталинские положения были превращены аппаратчиками в избитые формулы и словеса, лишенные действующей силы. Советский Союз был огромной страной, народ [которой] трудился, создавал, творил. Говорили, что промышленность развивается нужными темпами, что социалистическое сельское хозяйство продвигалось вперед, тогда как фактически они не были на должной высоте. Не «ошибочная» линия Сталина тормозила прогресс, напротив, линия Сталина была правильной, марксистско-ленинской, но зачастую ее проводили плохо, ее даже извращали и саботировали вражеские элементы. Правильную линию Сталина извращали также замаскированные враги в рядах партии и государственных органах, оппортунисты, либералы, троцкисты, ревизионисты, какими являлись открыто выступившие впоследствии Хрущевы, Микояны, Сусловы, Косыгины и другие».

Если мы как следует поразмыслим над вышеприведенными словами, то нетрудно догадаться, что Энвер Ходжа превосходно осознавал опасность развития и укрепления бюрократических элементов в партийных структурах. Это особенно показывал ему опыт Советского Союза и Югославии, где бюрократы добились, по его мнению, совершения контрреволюционных преобразований, направленных на реставрацию капитализма в собственных странах. Именно осознание опасности распространения бюрократии, утраты партией революционного духа и отрыва от масс, толкало Ходжу на проведение чрезвычайно жесткой антибюрократической линии в Албанской Партии Труда. Эта линия выражалась в бесчисленных ограничительных законах, направленных на сдерживание и подавление карьеристских и ревизионистских элементов внутри партийных структур. Так, в Албании были введены строжайшие законодательные нормы, не только полностью и абсолютно исключающие наличие хоть какой-нибудь частной собственности, но и существенно ограничивающие собственность личную. В стране действовал полный и тотальный запрет на личные автомобили, касавшийся не только простых граждан, но и чиновников, которые были лишены также и служебного автотранспорта, будучи вынужденными передвигаться по стране на рейсовых автобусах или собственными ногами. Легковые пассажирские автомобили в страну не ввозились вообще вплоть до окончательной реставрации капитализма в 1992 году. Помимо запрета на пользование личным или служебным автотранспортом, также были строжайше запрещены дачные хозяйства, каковые в Советском Союзе массово раздавались государственным служащим и партийным работникам. Под полнейший запрет попадали также и предметы роскоши, вроде дорогих вин, ввоз которых в страну также полностью исключался и запрещался.

Несмотря на всю строгость подобных мер, всеми возможными способами ограничивающих распространение среди рядовых граждан и членов партии мещанских и приспособленческих жизненных устремлений, а вместе с тем буржуазных политических идей, признать их в полной мере удачными нельзя. Они в конечном итоге не сумели спасти Албанию от капиталистической реставрации. Ограниченная эффективность подобных мер, однако, представляется реальной, ибо таким путем албанские коммунисты сумели добиться в своей стране наибольшего во всем мире уровня равенства. Самая высокая в стране заработная плата министра была всего на 60% выше самой низкой в стране заработной платой дворника, что в современных условиях кажется просто фантастическим и совершенно недостижимым. Вообще же, в качестве основного отличия и главнейшей особенности албанской внутренней политики времен Энвера Ходжи (и его социальной политики в частности), мы можем назвать крайнюю уравнительность, которая затрагивала не только простых граждан, но и чиновников. Словом, в отношении Албании мы не можем говорить о бюрократии как о некоем отдельном классе, либо же как о структуре, стремящейся превратиться в класс, поскольку сама бюрократия в том виде, в каком она была распространена в СССР, в Албании отсутствовала вовсе. В этой стране не существовало ни специальных дачных поселков для номенклатуры, ни специальных пайков, ни ведомственных больниц, ни служебных автомобилей с водителями, а сами партийные работники не имели никаких привилегий по отношению к простым гражданам страны. Касалось это и самого Энвера Ходжи, который ходил по Тиране пешком и без всякой охраны, а отдыхал со своей семьей в самых обыкновенных албанских санаториях вместе с простыми рабочими.

Следует также отметить, что от других государств Восточной Европы Албанию отличали весьма и весь либеральные законы об оружии, согласно которым граждане имели не только право, но и прямую обязанность носить оружие, притом на руках у гражданского населения этой страны находилось не только обычное огнестрельное оружие, но также автоматическое, вроде автоматов Калашникова, пистолетов-пулеметов, пулеметов. Каждый житель страны в возрасте от 16 до 65 лет один месяц в году обязан был проводить на военных сборах, где он тренировался во владении оружием и ведении боя в различных условиях. Такую подготовку обязаны были проходить как мужчины, так и женщины. Несмотря на спорность подобной практики, Албания оказалась единственной страной, где попытка реставрации капитализма встретила серьезное сопротивление вооруженного народа, который поднялся на защиту социализма в своей стране, хотя и был в конечном итоге разбит. Это не выглядит удивительным в контексте того, что Энвер Ходжа, наблюдая за опытом СССР, принял решение вооружить албанский народ на тот случай, если власть в стране будет захвачена ревизионистами. По его мнению, в таком случае трудящиеся смогут отстоять свою страну от реставрации капитализма, сместив переродившееся руководство путем вооруженного восстания.

Энвер Ходжа проводил крайнюю антирелигиозную политику, за которую он впоследствии подвергался осуждению со стороны католической церкви, ибо состояла эта политика в полном и тотальном запрете религии. В 1967 году в Албании был принят закон, согласно которому всякое проявление религиозности было объявлено преступлением, притом под запрет попала не только деятельность религиозных организаций, но и отдельных граждан, продолжавших совершать моления в своих домах. Особое наказание в виде смертной казни было установлено за вовлечение несовершеннолетних в религиозные обряды. Все монастыри, мечети и церкви в стране были полностью уничтожены, в то время как священнослужителей либо расстреливали, либо изгоняли прочь из республики. Большая мечеть в центре Тираны была превращена в общественный туалет. Столь решительными мерами в Албании удалось полностью истребить религиозный экстремизм, добиться действительной секуляризации общественной жизни, эмансипировать женщин и сексуальные меньшинства.

Требуется также хоть вскользь упомянуть о некоторых весьма необычных идеологических новациях Энвера Ходжи. Так, он полагал, что в Советском Союзе со времен правления Хрущева не только реставрирован капитализм, но и утверждена фашистская диктатура. При этом советскую внешнюю политику Энвер Ходжа именовал «социал-империализмом», обвиняя Советский Союз в неоколониализме, который, по его мнению, проводился в странах Варшавского договора, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике и на Кубе, а также в империалистической агрессии, направленной против Чехословакии и Афганистана.

Следует также заметить, что, несмотря на все заверения самого Энвера Ходжи о том, что он следует исключительно линии Сталина, он пришел к некоторым выводам и положениям, более характерным для троцкизма, хотя формально троцкизм в Албании был осужден.

Так, в своей книге «Империализм и революция» Энвер Ходжа пишет: «Марксистско-ленинские партии ставят себе целью свержение капиталистического строя и победу социализма, а когда перед революцией в их стране стоят задачи демократического и антиимпериалистического характера, они стремятся к ее непрерывному развитию, к перерастанию ее в социалистическую революцию, к скорейшему переходу к решению социалистических задач». Тут нетрудно узреть черты теории перманентной революции, которую столь активно пропагандировал Троцкий.

Там же Энвер Ходжа пишет: «Но, как учит Ленин, коммунисты должны проникнуть и работать в гуще масс. Поэтому они не могут не работать и в общественных организациях, находящихся под руководством или влиянием буржуазии, социал-демократии, ревизионистов и др. Марксисты-ленинцы работают в них для того, чтобы подорвать влияние и руководство буржуазных и реформистских партий, поставить массы под влияние революционной партии рабочего класса, разоблачить мошеннический характер программ и действий руководителей этих организаций, придать действиям масс антикапиталистический, антиимпериалистический, антиревизионистский политический характер. Посредством развертываемой ими среди масс революционной деятельности могут быть созданы и революционные фракции внутри этих организаций и даже могут быть созданы возможности прибрать к рукам также руководство этими организациями и направить их на правильный путь». Разумеется, тут имеется сходство с тактикой, какую на протяжении многих лет применяли западные троцкисты путем внедрения своих агентов в социал-демократические и реформистские политические организации.

Далее: «Албанская Партия Труда решительно отстаивает марксистско-ленинское положение о том, что рабочий класс составляет решающую силу развития общества, руководящую силу в борьбе за революционное преобразование мира, за построение социалистического и коммунистического общества. Рабочий класс остается главной производительной силой общества, самым передовым классом, больше всех заинтересованным в национальном и социальном освобождении, в социализме, носителем самых лучших традиций организованности и революционной борьбы. У него единственно научная теория о революционном преобразовании общества и своя боевая марксистско-ленинская партия, ведущие его к этой цели. Объективно история возложила на него миссию руководить всей борьбой за переход от капитализма к коммунизму». Как известно, тезис о непреходящей и решающей роли пролетариата в революционных событиях также принадлежит троцкистам.

Были у Ходжи также весьма необычные взгляды на некоторые вопросы, например, о политических союзах тактического характера: «Со своей стороны, пролетариат и его марксистско-ленинская партия стараются и имеют все возможности сплотить вокруг себя своих союзников для борьбы против общих врагов, таких как крупная буржуазия, помещики, империалисты, и не допустить, чтобы слои крестьянства и мелкой буржуазии стали резервом крупного капитала или фашистской диктатуры, как это случилось в Германии во времена Гитлера, в Италии во времена Муссолини и в испанскую гражданскую войну во время Франко. Марксистско-ленинская партия проявляет гибкость особенно в отношении возможных колеблющихся или даже временных союзников, в том числе и различных слоев средней буржуазии <…> Пролетариат и его авангард <…> заинтересованы в том, чтобы и такие силы, невзирая на их колебания и неустойчивость, были перетянуты на сторону революции или освободительной борьбы, или, по крайней мере, были нейтрализованы и не стали резервом врага».

Вышеуказанными особенностями взглядов Энвера Ходжи обусловлен тот факт, что, несмотря на декларации их автора верности учению Сталина, современные неоходжаистские группы внутри самой Албании все более и более активно сотрудничают с группами троцкистов.

Марат Нигматулин