Почему война Китая с загрязнением хороша для металлургии

Китай объявил и осуществил сокращение производства алюминия в 2017 году в результате мер по борьбе с загрязнением, что привело к глобальному всплеску цен на металл. Готовы ли производители из других стран воспользоваться столь выгодной ситуацией, созданной Китаем?

Ограничения, сокращения

Китайское правительство наложило ряд ограничений на строительство и промышленность после того, как в начале года был сделан ряд обещаний в рамках борьбы со смогом. Сокращения объемов производства и выбросов проходят в рамках долгосрочной правительственной программы «голубых небес», и также подразумевают множество реформ со стороны предложения в сырьевом секторе. Алюминиевые заводы и глиноземные заводы в 28 северных городах и их близлежащих окрестностях должны будут сократить выпуск продукции на 30%. Наблюдатели ожидают дальнейшего внедрения законодательных мер, когда показатели загрязнения воздуха ухудшатся. В ноябре Пекин выпустил предупреждение об «оранжевом» уровне загрязнения, когда концентрация частиц размером 2,5 микрометра достигла 158 микрограммов на кубический метр, или, проще говоря более чем в 10 раз превысила рекомендуемый предел. В 2013 году, аналогичные уровни смога спровоцировали национальное движение протеста и в итоге подтолкнули правительство к разработке плана по борьбе с загрязнением воздуха. Этот план уже имел некоторый успех: с января по ноябрь в 338 городах Китая индекс загрязнения сократился в среднем на 20,4% по сравнению с 2013 годом.

Но Китаю будет необходимо сдерживать рост загрязнения и в дальнейшем, чтобы достичь ключевых показателей чистоты воздуха. Британская CRU Consulting оценивает объем сокращений выпуска алюминия примерно в 2 миллиона тонн первичной алюминиевой емкости этой зимой. В течение следующих двух кварталов это потребует почти сокращения производства почти на 840 000 тонн. Китайское правительство также приняло меры по пресечению деятельности нелицензированных алюминиевых заводов. По данным Citigroup, власти закрыли почти 15% (со способностью к выпуску в 4 млн тонн) по всей стране.

Уголь на Рождество

Всего лишь 8 лет назад Китай осуждал борьбу с изменением климата, воспринимая борьбу с загрязнением как часть широкого западного сговора с целью остановить экономический рост. Чтобы понять мотивы сегодняшней кампании, важно вспомнить, как китайские фирмы производят свой алюминий.

Выплавка является энергоемкой, поскольку подавляющее большинство плавильных заводов полагаются на электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями. В самом начале угольное топливо было наименее затратным для роста производительности в отрасли, но в результате смещения приоритетов правительства традиционное топливо рискует потерять былую востребованность. Десять лет назад темпы промышленной экспансии били рекорды. В настоящее время Пекин больше заботится об ужесточении экологических стандартов и ежегодно инвестирует более $100 млрд в возобновляемые источники энергии. На долю экологически чистых источников энергии в настоящее время приходится около четверти энергетического баланса Китая.

Кроме того, конкуренция выявила валовую неэффективность угля по мере перехода на низкоуглеродные источники энергии. Например, «Русал» – крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая – производит большую часть своего алюминия, используя электроэнергию с пяти огромных сибирских гидроэлектростанций. И другие фирмы, производящие низкоуглеродистый алюминий (например, норвежская Norsk Hydro или Alcoa в США), рассчитывают на растущую готовность клиентов платить дороже за более качественный металл.

Зимние сокращения в Пекине – это благо для иностранных производителей, которые уже извлекают выгоду на волне растущего спроса на «зеленый» алюминий среди производителей. Неудивительно, что эти производители в восторге от китайской программы «голубых небес» – ожидается, что они и дальше будут реагировать на снижение избыточных мощностей, наращивая свою долю за счет выбывающих китайских.

Аналитики опасаются, что такие шаги могут привести к дополнительным антидемпинговым мерам, квотам или тарифам в отношении всех иностранных производителям, таким как Rio Tinto или тот же «Русал» (два из крупнейших экспортеров алюминия в США). Это не только повысит цены и оживит отрасль, но также может спровоцировать ответную торговую войну.

Потребность в однозначности

Для инсайдеров металлургической промышленности некоторые вопросы остаются открытыми. Во-первых, даже когда Пекин борется с незаконными производителями, непонятно, сколько из них запустит свои заводы сразу после того, как правительственные инспекторы уйдут. Во-вторых, хотя Китай теперь явно серьезно относится к сдерживанию загрязнения, будущие ограничения производства будут в значительной степени зависеть от продолжительности программы «голубых небес». Но в любом случае, одно можно сказать точно: война Китая с загрязнением – как и торговая война со стороны США – только начинается. Дальнейшие крупные сдвиги в алюминиевой промышленности, вероятно, вскоре последуют. И тем не менее, сокращение производства не изменило того факта, что Китай был и останется крупнейшим в мире производителем алюминия в обозримом будущем. Остальная часть мира по праву будет по-прежнему смотреть в сторону Китая в ожидании стабилизирующих (или дестабилизирующих) рыночных мер.

Автор: Николас Леонг

Источник: https://globalriskinsights.com/2017/12/china-metals-industry-pollution/

Перевод: Илья Гетман