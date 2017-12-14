Прогрессивные демократы Южной Кореи против Трампа и за Северную Корею

На прошедших в Москве и С.Петербурге мероприятиях, приуроченных к 100-летию Октябрьской социалистической революции, присутствовали делегаты Народной Демократической партии Южной Кореи. Делегацию возглавляла Ким Хе Йо, вице-президент отделения партии по работе за рубежом.

Народная демократическая партия (НДП) Южной Кореи была создана в ноябре 2016 года. Эту партию (People’s Democratic Party) нужно отличать от Народно-демократической партии (Democratic People’s Party), последняя – это небольшая правая, консервативная партия, в то время как Народная демократическая партия это крайне левая в корейском политическом спектре партия, выступающая за социалистическую народную демократию, подписание мирного договора между Южной и Серверной Кореей и объединение в единое независимое государство. Это левое демократическое крыло, прогрессивные демократы, демократические социалисты.

«В Южной Корее действует Закон о Национальной безопасности, который запрещает все коммунистические и социалистические партии, поэтому мы не можем создать коммунистическую или социалистическую партию в Южной Корее, но наша партия – самая прогрессивная в Южной Корее», – говорит Ким Хе Йо. Эта партия занимает крайне левое положение перед запрещенными в Республике Корея коммунистическими партиями.

Народная демократическая партия была создана относительно недавно, но она, отчасти, является преемницей запрещенной в 2014 году Объединенной прогрессивной партии (или просто Прогрессивной партии). После запрета Прогрессивной партии, большинство ее членов перешли в Народную объединенную партию, другая часть сторонников Прогрессивной партии присоединилась к созданной в 2016 году НДП. Это важно понимать, так как Прогрессивная партия Южной Кореи была известна в связи с поддержкой идеи мира и объединения с Северной Кореей. За это она и была распущена по решению Конституционного суда Кореи с подачи правительства и лично президента Пак Кын Хе, которая еще не подверглась импичменту в то время.

Роспуск Прогрессивной партии вызвал протесты даже со стороны либеральных правозащитников, в частности, «Международная Амнистия» заявила, что запрет Прогрессивной партии поднимает серьезный вопрос о том, действительно ли власти Южной Кореи привержены свободе слова и собраний. В июне 2017 года «Международная Амнистия» в обзоре для ООН заявила о политических заключенных в Южно Корее и потребовала отмены Закона о национальной безопасности, отмены роспуска Прогрессивной партии, освобождения политических и профсоюзных активистов, борцов за мир с Северной Кореей, которые заключены в тюрьмы по этому закону.

Закон о национальной безопасности более известен в русскоязычном переводе как «Акт», хотя в оригинале это «South Korea’s National Security Law» – закон. Это наследие предвоенного режима, он был принят в 1948 году с целью подавления антиправительственных выступлений, на основании этого закона проводились массовые репрессии: в 1948 – 49 годах было расстреляно 30 000 человек, в 1950 накануне войны – от 100 до 200 000 человек, а во время войны по этому закону было расстреляно более 1 миллиона человек по обвинению в симпатии к коммунистам. Жертвами часто становятся обычные граждане, неосторожно высказавшиеся в присутствии посторонних, среди которых часто могут быть агенты вездесущей в Южной Корее Национальной Разведывательной службы. Показаний секретных агентов-осведомителей достаточно для осуждения человека на срок от 2 до 10 лет и более.

«Закон о Национальной безопасности происходит от закона, разрешавшего арестовывать борцов за независимость во времена, когда Корея была колонией Японии с 1910 по 1945. После освобождения Кореи от Японии президент Кореи, являвшийся марионеткой Соединенных Штатов, использовал японский опыт для принятия собственного закона, чтобы арестовывать людей, которые критиковали правительство. И этот закон действует до сих пор», – говорит Ким Хе Йо.

Никакой приверженности свободе слова в Южной Корее, конечно же, нет. Эта страна в отношении левых оппозиционных партий, гражданских и профсоюзных активистов представляет собой настоящую диктатуру, и при Пак Кынг Хе репрессии достигли пика за всю историю со времени окончания Корейской войны. За одно только высказывание одобрения Северной Кореи по Закону о национальной безопасности людей отправляют в тюрьму на несколько лет. Один из членов Прогрессивной партии, депутат Национальной ассамблеи (парламент Южной Кореи) Ли Сок Ки был приговорен к 12 годам тюрьмы за, якобы, подготовку плана свержения власти в Южной Корее с целью объединения с Северной Кореей, хотя доказательств этого не было, и дело было основано лишь на ничем не подкрепленных показаниях осведомителя секретной службы, осуществляющей слежку за оппозицией, и полностью перевранной расшифровке аудиозаписи собрания, вменяемого в вину членам партии. В этой расшифровке в суде насчитали 272 ошибки. Приговор был отменен вышестоящим судом, который не нашел никаких доказательств подготовки восстания и саботажа, но Ли Сок Ки все равно не был освобожден, его признали виновным в «подстрекательстве к восстанию». На настоящий момент Ли Сок Ки продолжает находиться за решеткой, и «Международная Амнистия» требует в ООН его немедленного освобождения. Но в либеральных СМИ эту историю о «демократической» Южной Корее не упоминают, как и того, что свободы слова и собраний для левых активистов в Южной Корее просто нет.

Многие другие члены Прогрессивной партии, а также Альянса за объединение Кореи, организации, которая объединяла активистов, не состоявших в партии, также пострадали в 2014 году от преследований и репрессий. Наша собеседница Ким Хе Йо, которая на тот момент была участницей Альянса (полное его название Корейский Альянс за независимое воссоединение и демократию – Corean Alliance for Independent Reunification and Democracy), была заключена в тюрьму на два года по обвинению в поддержке Северной Кореи. Получили тюремные сроки члены партии и Альянса, которые посетили мероприятия в честь памяти Ким Чен Ира в 2011 году. За посещение КНДР в Южной Корее можно получить до 10 лет тюрьмы. Либеральные СМИ любят истории о том, как в тюрьму заключают северокорейцев, пытающихся перейти границу в Южнцю Корею, а о том, что 10 лет могут получить южнокейцы за визит в Северную (у многих там родственники со времен войны) либеральные правдолюбы помалкивают.

Кстати, англоязычное написание названия Альянса за независимость «Corean Alliance…» через «C», а не через «K» – Korean, не ошибка, а дань традиции, это имеет символическое значение. Дело в том, что до колонизации Кореи Японией в 1910 году название страны писалось через «C» – Corea. Японцы посчитали, что такое написание унижает авторитет Японии, т.к. в английском алфавите «C» стоит перед «J» – Japan. Поэтому японцы изменили написание на Korea, т.к. «K» стоит в алфавите после «J». Об этом нюансе нам рассказали наши корейские товарищи из НДП.

На протяжении всего послевоенного периода в Южной Корее репрессии сторонников объединения Кореи сопровождаются пафосной антикоммунистической пропагандой в либеральных и консервативных южнокорейских СМИ, левых обвиняют в подготовке диверсий, взрывов, терактов, саботажа, развале экономики, свержении правительства и прочих дичайших вещах, но «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».

Мы помним, кому принадлежит приведенная выше цитата. Ким Хе Йо сравнивает правительство и президента Пак Кынг Хе с фашистами, последнюю она прямо называет фашисткой, а по поводу запрета и расформирования Объединенной Прогрессивной партии говорит, что это было похоже на то, как нацисты запретили и распустили Коммунистическую партию Германии.

По поводу объединения Кореи Ким Хе Йо говорит: «Северная и Южная Корея были единой нацией в течение пяти тысяч лет. В 1950-х Корея была разделена Соединенными Штатами, американским империализмом на две страны. Мы, несомненно, хотим объединения с Северной Кореей. Народ Кореи не хочет войны. Все последние 70 лет в Корее продолжается борьба за объединение, независимость от американского империализма, за мир и демократию. Но в Южной Корее действует Закон о Национальной безопасности, который запрещает поддерживать Северную Корею, запрещено даже одобрительно высказываться о Северной Корее, коме того, правительство сильно ограничивает партийную деятельность, поэтому движению за объединение очень сложно действовать.

Сейчас на Корейском полуострове назрела взрывоопасная ситуация. Это последняя стадия конфронтации между США и Северной Кореей перед началом войны. Партия НДП пытается мобилизовать население и призывает народ Кореи выйти на массовые демонстрации против войны, чтобы бороться за мир с американским империализмом. Американские войска должны покинуть Корею, а США и Южная Корея должны подписать мирный договор с Северной Кореей».

На прошедших в Москве и Санкт-Петербурге мероприятиях в честь 100-летия Октября, делегация НДП везде ходила с плакатом, изображающим Трампа в образе Гитлера и проводила одиночные пикеты во всех местах, где останавливалась общая делегация: на Красной площади, внутри и у павильонов метро, на ВДНХ и во многих других местах, а во время демонстрации 7 ноября в Санкт-Петербурге корейцы шли с антиамериканским баннером, устроили выступление против Трампа и военных учений американских войск в Корее (с фотографий нам потом пришлось убирать изображение свастики на рукаве Трампа, абсурдный закон в России карает штрафом или административным арестом за демонстрацию свастики даже в антифашистских целях). В Москве несколько раз эти пикеты привлекали внимание полицейских, но обошлось без задержаний.

На плакатах НДП, некоторые из которых были только на корейском, а другие – на корейском и английском, было написано: «Трамп сошел с ума от войны», «Нет военным учениям против Северной Кореи», Трамп на плакате изрекает свою угрозу «полного уничтожения» Северной Кореи, которую он высказал в ООН. На баннерах написаны призывы вывести войска США, включая противоракетные комплексы (ПРО) THAAD, с территории Южной Кореи.

Своей целью участники делегации НДП видят борьбу против политики президента США Трампа и американского империализма вместе с товарищами из других стран. По направлению партии они посетили уже многие страны, не только Россию. Делегация корейцев была в Германии, Франции, Великобритании, Кипре, Японии. В США корейцы проводили пикеты перед Белым домом, где стояли с плакатами против Трампа, призывающими вывести американские войска из Кореи.

В России корейцы из НДП обращались за помощью и с предложениями о сотрудничестве к РКРП, «Марксистской платформе», а также устанавливали контакты с представителями коммунистической партии Германии, делегация которой также принимала участие в мероприятиях. Также корейцы установили тесные контакты с бельгийскими товарищами. Из Бельгии в Москву приехали представители Бельгийского общества дружбы с Кореей, это марксистская организация, которая не признает разделение Кореи и выступает за воссоединение этих стран, причем с сохранением социалистической ориентации и приверженности идеям чучхе. Показательно, что НДП отрицательно относится к КПРФ и не желает иметь никаких отношений с этой партией, называя ее буржуазной, ревизионистской и оппортунистической.

По поводу военных учений войск США и Южной Кореи представители партии НПД считают, что это не просто учения, а последняя стадия перед военным вторжением в Северную Корею. Учитывая наличие у Северной Кореи ядерных боеголовок, такое вторжение может привести к ядерному удару и началу третьей мировой войны. Ким Хе Йо и другие участники делегации пытаются всеми силами привлечь внимание к сложившейся ситуации и заявляют о том, что мир стоит на пороге новой войны, которая может перерасти в ядерную и Третью мировую.

7 ноября, когда делегация НДП была в Санкт-Петербурге, Трамп прибыл с официальным визитом в Южную Корею, до этого он был в Японии, где обсуждал с японскими властями, что делать с Северной Кореей. По мнению корейцев, этот визит имел своей целью на месте удостовериться в том, что как со стороны Южной Кореи, так и со стороны развернутых в Корее американских войск все готово к началу войны с Северной Кореей, все готово, в том числе, и для нанесения ядерного удара по Северной Корее.

Во время выступления 7 ноября в рамках демонстрации в Санкт-Петербурге, корейская делегация распространила официальное заявление:

«Заявление Солидарности.

Требуем остановить подготовку к войне в Корее, которая проводится во время визита Трампа в Азию, и требуем вывести войска США из Южной Кореи.

Трамп, маньяк войны, показал своё истинное лицо Гитлера XXI века, делая свои воинственные заявления о «полном уничтожении» Северной Кореи с трибуны ООН. Трамп отправил три ударные группы атомных авианосцев в Корейские воды. Атомные подводные лодки находятся в водах у берегов Корейского полуострова в рамках «Операции «Отсечения головы», а стратегические бомбардировщики В-1В летают в корейском воздушном пространстве в любое время без ограничения. 7 и 8 ноября Трамп приезжает в Южную Корею, чтобы попытаться заставить нас начать войну против Северной Кореи и лично удостовериться в том, что все готово для начала боевых действий. Безответственные заявления Трампа и его провокационные действия, направленные на развязывание войны, ставят Корейский полуостров во взрывоопасную ситуацию начала войны.

Сегодня день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин подчеркивал, что «лучший способ отметить юбилей – это сосредоточиться на решении нерешенных задач». Трудящиеся и люди во всем мире, приверженные идее мира и независимости, должны решительно сплотиться против вторжения империалистических сил и империалистического грабежа. Сегодня мы призываем к солидарности не на словах, а на деле, чтобы отпраздновать историческую годовщину победы освобождения и прогресса, мы выступаем против визита Трампа в Азию, направленного на приготовление к войне, мы требуем остановить подготовку к войне с Северной Кореей и настойчиво требуем вывести войска США из Южной Кореи. Мы уверены, что Корея достигнет независимого объединения Южной и Северной Кореи, и мы продолжим активное строительство международной солидарности.

Участники делегации празднования 100-летия годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Корейцы по обе стороны границы ненавидят войны, потому что память о чудовищных жертвах последней войны еще жива. «Во время Корейской войны 1950 – 1953 гг. на Корейском полуострове было убито около 5 млн. человек. После окончания войны 28 000 солдат США (официальные данные) были размещены в Южной Корее, и начиная с 1960-х США и Южная Корея каждый год проводят совместные военные учения. За последнее время военный кризис нарастает, и совместные военные учения проводятся постоянно. Если на Корейском полуострове начнется война, эта война может стать беспрецедентной атомной войной и последней для человечества Третьей мировой войной», – говорят участники делегации НДП.

Наращивание военного присутствия США в Корее выглядит так. Накануне визита Трампа в Южную Корею в воды у Корейского полуострова вошли три ударные военно-морские группы, в каждую из которых входит атомный авианосец, они могут включать в себя до 12 боевых кораблей сопровождения, одну-две атомные подводные лодки, 75 боевых самолетов. Расходы США на эти три военно-морские группы составляют 45 миллиардов корейских вон (около 42 миллионов долларов США). Для сравнения: весь военный бюджет Южной Кореи на год составляет 40 миллиардов вон.

Вслед за совместными военными учениями США и Южной Кореи, с 16 по 26 ноября состоялись двусторонние военные учения военных сил США и Японии в водах у Окинавы.

4 декабря начались совместные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи «Бдительный Ас – 2017» (Vigilant ACE 2017). Это крупнейшие совместные учения за всю историю, 6 военно-воздушных баз принимают в них участие. Они будут продолжаться 6 дней и в них примут участие 260 военных самолетов. Истинная цель этих учений это подготовка к вторжению в Северную Корею, считают представители НДП. Активисты НДП проводят одиночные 24-часовые пикеты протеста у военно-воздушной базы Осан в городе Пхёнтхэк.

Южнокорейское правительство развернуло американские противоракетные системы THAAD на территории страны, не смотря на активные протесты населения. В сентябре 2017 года южнокорейцы выходили перекрывать дороги, по которым должны были двигаться установки THAAD, полиция разгоняла эти протесты. Так, у небольшого города Сенджу несколько тысяч полицейских провели операцию по задержанию около 400 протестующих, оккупировавших дорогу, ведущую к месту размещения противоракетной системы. Травмы получили 38 человек, включая 6 полицейских.

Протесты также проходят в Сеуле. 31 июля состоялась крупная демонстрация у президентского Голубого дома. Корейцы выступают против размещения американских систем ПРО в том числе и потому, что в случае начала реальной войны, те города, рядом с которыми размещены эти системы, станут целями номер один для предполагаемого противника. По мнению нашей собеседницы в НДП, США также рассматривают эти системы как стратегическое оружие против Китая и России.

Антивоенные настроения в Южной Корее сейчас очень сильны и возрастают, все больше и больше людей участвует в демонстрациях под лозунгами борьбы против Трампа и против США.

Активное участие в этой борьбе принимает НДП. Кстати, кроме антиамериканской борьбы, НДП проводит деятельность по борьбе с коррупцией. Это очень важное направление работы, ведь именно обвинения в коррупции привели к импичменту президента Пак Кын Хе. Сейчас НДП требуют конфискации собственности, полученной коррупционным путем бывшей госпожой-президентом (речь идет о примерно 72 миллионах долларов), отмены Закона о национальной безопасности, расформирования национальной Разведывательной службы, освобождения политических заключенных-узников совести.

НДП активно участвовала в протестах против Пак Кын Хе с требованием ее импичмента. Коррумпированность президента и правительства ни для кого не секрет в Южной Корее. Страной управляют корпорации «Самсунг», «Хёндай» и им подобные, а не президент, так нам сказали делегаты НДП. По официальным оценкам в протестах октября – ноября 2016 года в Сеуле участвовало от десятков до сотен тысяч человек, наши собеседники из НДП говорят о 1,2 миллионе участников протестов в Сеуле и около 1,5 миллиона по всей Южной Корее.

Визит Трампа 7 ноября также был встречен массовыми протестами. В Сеуле протестовали несколько тысяч человек. Активисты НДА проводили непрерывные протесты в течение трех дней, в том числе и ночью, без перерывов на сон. Активисты произносили речи перед Хайят Отелем, в котором Трамп остановился. Несколько студентов было задержано полицией во время попытки провести шествие с баннерами у Хайят Отеля и у посольства США.

Одиночный пикет перед посольством США в Сеуле продолжается до сих пор в течение уже более 505 дней. Основные требования на плакатах пикетирующих: «Остановите военные учения против Северной Кореи» и «Войска США – вон из Южной Кореи». 4 декабря активисты пытались развернуть баннер на проезжей части перед посольством США, но были задержаны полицией. Кроме Сеула, активисты НДП проводят антиамериканские акции и в других городах страны.

Сейчас Ким Хе Йо и другие члены партии из международной делегации опасаются за свою свободу в случае возвращения в Южную Корею, поэтому они временно живут во Франции. Репрессии за солидарность с Северной Кореей по Закону о национальной безопасности вполне реальны, такова «демократия» в Южной Корее.

Источники:

Собственная информация,

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/prisons_prisoners/news.php?q=1500048713

http://www.krasnoetv.ru/node/24368

http://prn.fm/clearing-the-fog-corean-peace-delegation-works-for-end-to-korean-war-05-31-16/

https://thediplomat.com/2017/10/3-us-carrier-strike-groups-enter-asia-pacific-ahead-of-trumps-visit/

http://www.minzokilbo.com/politics/143924

https://ria.ru/world/20171105/1508234751.html (фото)

http://www.minzokilbo.com/politics/149310

http://www.hartford-hwp.com/archives/55a/205.html