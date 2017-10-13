Французский титан неомарксизма

В предисловии к сборнику своих статей, который впоследствии станет одной из самых известных книг двадцатого века, Луи Альтюссер с грустью замечает, что Франция является, чуть ли не единственной европейской страной, которая не подарила истории крупного марксистского философа и теоретика. Ироничным является то, что после Второй Мировой войны именно Франция становится европейской столицей марксистской теории на Западе. Такие имена как Жан Поль Сартр, Анри Лефевр, Роже Гароди и Луи Альтюссер в те времена были на слуху абсолютно всех, кто хоть как-то интересовался интеллектуальной жизнью. Однако именно работы Альтюссера смогли оказать колоссальное влияние на последующее развитие марксизма как научной теории и реальной политической практики.

После 1945 года международное коммунистическое движение, возможно, достигло пика своей славы и могущества. Победа над нацизмом и освобождение Европы обеспечило Советскому союзу и его союзникам по бывшему Коминтерну колоссальную поддержку со стороны населения Европы, в том числе и в её западной части. Именно на волне всеобщего ликования, студент Парижской Высшей нормальной школы, Луи Альтюссер и вступает во Французскую коммунистическую партию (ФКП). Не сказать, что Альтюссер пришёл к марксизму на раннем этапе своей жизни. Бывший активист организации молодых католиков, а впоследствии, сторонник философии Бенедикта Спинозы, молодой французский студент вступил в партию во многом за счёт дружбы с её активистом, Жаком Мартином, памяти которого, собственно и будет в будущем посвящён сборник его статей “За Маркса”.

Защитив выпускную работу под руководством легенды французской философии, Гастона Башляра, чьи идеи также окажут влияние на будущее философа, Альтюссер становится преподавателем философии в Высшей нормальной школе. Параллельно с этим, он принимает активное участие в партийной жизни, что является своего рода традицией французских интеллектуалов. Высокую партийную карьеру философ так и не сделал, решив полностью себя посвятить научной работе. После легендарного XX съезда КПСС, жёсткий идеологический контроль над теорией ослаб, что открыло дорогу творческому развитию марксизма не только в университетах и научных школах, но и в самих компартиях. По словам Альтюссера, до этого подобное было невозможно:

«До XX съезда, на самом деле, для коммунистического философа, в первую очередь во Франции, не было возможным публиковать тексты, которые соотносились бы (во всяком случае, до определенной степени) с политикой, были бы чем-то другим, чем просто прагматическим комментарием к священным формулам. В этом — позитивная сторона XX съезда, за что мы должны быть признательны»

Ключевым вопросом того времени стала интерпретация различных текстов Карла Маркса, особенно это касалась текстов раннего периода его жизни, таких как Парижские рукописи 1844 года, опубликованные лишь при переезде архива Маркса и Энгельса в Москву. Эти рукописи, как и иные новые работы раннего Маркса, произвели переворот в марксизме на Западе, послужив идейной предпосылкой для появления неомарксизма (однако ни в коем случаи нельзя отожествлять весь неомарксизм с идеями упора на ранние работы Маркса).

Собственно именно упор на ранние или зрелые работа автора «Капитала» и разделил марксизм на западе на два лагеря:

Марксисты-гуманисты, делающие упор на ранние работы Маркса. Основной проблематикой немецкого мыслителя становятся проблемы философско-антропологического характера и отчуждения. (Франкфурдская школа, Лукач, Эрнст Блох).

Марксисты-сциентисты, сконцентрированные на зрелых работах Маркса и считающие его идеи именно как научную теорию, ориентированную на решение конкретных задач (Альтюссер и его школа, англо-саксонский аналитический марксизм).

В одной из своих самых первых крупных статей о марксизме (О молодом Марксе), Альтюссер применил концепцию Башляра об эпистемологическом разрыве в творчестве раннего и зрелого Маркса. Основная суть данной концепции заключалась в чётком разделении идеологического и научного периода работ Карла Маркса. Здесь не стоит полагать, что сам немецкий философ просто в один прекрасный день переродился и максимально сменил проблематику, отнюдь нет. В своих исследованиях, Альтюссер лишь проследил смену методологии в его работах от философско-антропологической к политэкономической (причём эта смена проходила, весьма долгое время). Не трудно догадаться, что данная теория была направлена исключительно против гуманистической интерпретации Маркса. В те времена любые научные интерпретации марксизма зачастую клеймились как «сталинизм», в чём собственно Альтюссер и был обвинён. Учитывая, что и сам французский философ использовал для развития марксизма такие дисциплины как традиционную французскую эпистемологию, спинозизм, а также психоанализ, такие обвинения имели мало общего с действительностью.

Уникальность наследия Альтюссера состоит также и в том, что абсолютное большинство его работ не были опубликованы при жизни. Следуя собственной стратегии, он всеми силами старался остаться в рядах французской компартии, что собственно ему и удавалось вплоть до самой смерти. Посмертная публикация многочисленных рукописей пролила свет на многие скрытые подтексты, заложенные в его концепциях. Разумеется, в рамках данной статьи нам не удастся полностью описать даже лишь ключевые концепции французского неомарксиста, поэтому мы остановимся лишь на его наиболее важных и оригинальных концепциях.

Развивая концепцию эпистемологического разрыва, Альтюссер посвящает значительное количество строк непосредственно эпистемологии (то есть чёткому разграничению того, что является, а что не является наукой). Рассматривая гуманистическую трактовку марксизма как идеологическую, французский философ выдвигает радикальный тезис о том, что марксизм есть теоретический антигуманизм. На первый взгляд данный тезис ничего кроме негодования вызвать не может, однако при более подробном рассмотрении всё становится на свои места. Альтюссер жёстко различает практический и теоретический гуманизм. Под практическим гуманизмом понимается собственно то, что мы все привыкли под ним понимать. Гуманизм это гуманное отношение к человеку, признание ценности его жизни, его достоинства и стремлений. Теоретический же гуманизм представляет собой построение идеологических конструкций, абсолютизирующих влияние и способности человека. Апофеозом подобных рассуждений собственно и стала философия экзистенциализма, получившая популярность в послевоенной Франции. Альтюссеровская концепция теоретического антигуманизма была направлена против подобных воззрений, подчёркивая именно научных характер марксистской теории.

Помимо исследований в области периодов творчества Карла Маркса, Альтюссер также активно анализировал наследие Ленина, которое зачастую, оставалось в неомарксизме без должного внимания. Ключевым вопросом в данной области стало обоснование Октябрьской революции с марксистских позиций. Известно, что большинство ортодоксальных марксистов (Каутский, Плеханов) не признавали большевистскую революцию, отталкиваясь от догматики о невозможности победы революции в отсталой стране. Сам Ленин обосновывал собственную тактику удачным стечением обстоятельств (слабое звено в цепи). Чтобы более подробно обосновать тактику российских революционеров, Альтюссер вводить концепцию «сверхдетерминации» (сам термин был им заимствован из психоанализа). Суть данной теории заключалась в наложении на основное противоречие между трудом и капиталом иных противоречий способствующих революционным преобразованиям. В своей статье «Противоречие и сверхдетерминация» Альтюссер подробно описал суть данного подхода. Следуя данной концепции, при безусловном доминировании экономического фактора, ключевую роль могут сыграть, например, политические противоречия, что собственно и наблюдалось в России. Нужно сказать, что концепция «сверхдетерминации» довольно плавно вытекает из рассуждений Фридриха Энгельса об автономии надстройки, посвящённых ответам на критику марксизма в излишнем экономическом детерминизме.

Если же говорить о наиболее известном новаторстве Альтюссера в рамках таких дисциплин как политическая философия и социология, то здесь стоит рассмотреть его концепции государства и идеологии. Теоретической базой для них послужила его наиболее цитируемая работа «Идеология и идеологические аппараты государства». Изначально данная статья была частью большей книги, но, к сожалению, опубликована она была уже после смерти философа. В ортодоксальном марксизме государство и его аппарат рассматривалось исключительно как форма насилия и классового господства, а идеология как форма ложного сознания. Французский же философ подвергает данный тезис сомнению, конкретно разделяя само государство и его аппарат. Здесь Альтюссер создаёт предпосылки для рассмотрения государства не как чистую форму насилия и угнетения, а скорее как арбитра, который может идти против интересов отдельных капиталистов ради защиты всего капиталистического государства (в дальнейшем эту мысль будет развивать его ученик, Никос Пуланзас).

Альтюссер жёстко разделяет репрессивные аппараты государства (армия, полиция) и идеологические аппараты государства (школа, церковь, СМИ и тд). Идеологические аппараты направлены на идеологическую поддержку власти господствующего класса, однако при её рассмотрении, философ далеко выходит за рамки идеологии как ложного сознания. Альтюссер рассматривает идеологию в спинозистском смысле, то есть как совокупность всех символических, культурных и духовных элементов человеческого социума. То есть даже простые бытовые вещи, начиная от того как мы здороваемся, одеваемся и общаемся, являются составными частями идеологии как части надстройки любой общественно-экономической формации. Отсюда плавно вытекает тезис о вечности идеологии и дальнейшему её существованию даже в коммунистическом обществе.

Надо сказать, что, несмотря на всё новаторство, Альтюссер не смог избавиться от извечного проклятия многих последователей Маркса, а именно постоянном сокрытии собственных нововведений. В своих работах философ всеми силами хотел дать понять, что он не вводит чего-либо нового в марксистскую теорию, лишь объясняя старое, защищая его от искажений и находя скрытые смыслы в текстах классиков. Данный поход он назвал «симптомное чтение», ещё один термин, позаимствованный им из психоанализа.

Стоит отметить, что в отечественном научном пространстве идеи Альтюссера крайне мало изучены до сих пор. Количество статей и диссертаций, посвящённых изучению его наследие крайне мало, что на наш взгляд крайне несправедливо. Именно поэтому актуальность его новаторский идей известна и сейчас, ведь в 2018 году исполняется ровно сто лет со дня его рождения. Данный факт особенно символичен, учитывая, что в своё время в Латинской Америке его называли «Новый Карл Маркс».