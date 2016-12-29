Кто будет главным либералом?

Похоже, в затяжном сериале, именуемом российской политикой, появляется новый сюжет, который должен будет развлечь нас в наступающем 2017 году. Разворачивается борьба за то, кто станет у нас в лагере власти главным либералом.

Традиционно эта роль отводилась Алексею Кудрину, который временами успешно соединял дружбу с официальными кругами и не менее дружественные отношения с оппозицией, а в последнее время, вернувшись в правительство, выступил в качестве главного идеолога очередных реформ. Правда, список предполагаемых преобразований ещё не оглашен, а потому масштабы бедствия ещё предстоит оценить. Однако критика данного проекта уже звучит. Причем не слева, а именно из либерального лагеря. В качестве решительного оппонента Кудрина выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, подготовленная Алексеем Кудриным программа “Стратегия развития России с 2018 по 2024 год” далека от экономической реальности.

“Предложенная программа Кудрина – это набор мифов. Она полностью основана на теоретических представлениях об экономике и очень далека от сегодняшней экономической реальности”.

Нужно отдать должное прозорливости и информированности политика, который столь радикально критикует документ, не только ещё не опубликованный, но даже и не написанный. Программа кудринского Центра стратегических разработок готовится уже в течение нескольких месяцев, но далека от завершения. Её презентация назначена на май 2017 года. Конечно, по некоторым высказываниям самого Кудрина и его соратников можно сделать некоторые предварительные выводы, но лишь в том плане, что документ будет пронизан либеральной идеологией — той самой, которую пропагандирует и Борис Титов.

На протяжении прошедших нескольких месяцев обсуждался целый букет антикризисных предложений, исходящих от экспертов либерального толка, но ни одно из них не превратилось в стратегическую программу правительства. «Программа Улюкаева» утратила актуальность по причине разоблачения главного создателя как «вымогателя». Бывший министр «утратил доверие президента», а вопрос о его виновности должен решить российский суд, как известно, самый независимый и самый гуманный в мире. Альтернативная программа в виде «Пакета первоочередных мер для Российской экономики», была представлена Столыпинским клубом в сентябре, но готовилась она под совершенно другие условия, чем те, что сложились к концу года. Бюджет на период до 2019 года был сверстан на основе совершенно других показателей.

Если документы Столыпинского клуба, к которому примыкает сам Борис Титов и связанный с ним нижегородский Институт экономического развития, рассматривать как рекомендации для действующего правительства, то они устарели раньше, чем их начали обсуждать.

Если же воспринимать их как программу действий для какого-то другого, нового кабинета, приходящего на смену нынешнему, то эти рекомендации оказываются слишком умеренными.

Дело, конечно, не в различиях экономических взглядов Титова, Улюкаева, Кудрина и других представителей либерального крыла нынешней власти. Различия эти не особенно велики. Но их надо продемонстрировать для того, чтобы обосновать свою претензию на ведущую политическую роль. Партия роста, созданная Борисом Титовым под выборы 2016, показала весьма жалкие результаты, и нет оснований полагать, будто голоса у её сторонников были украдены. Однако думская трибуна является в современной России не только далеко не единственным, но и не самым удобным местом, где может показать себя амбициозный деятель, стремящийся к власти. Экспертные дискуссии в нашей стране до известной степени заменяют политические дебаты, а потому именно на этом поле Титов готов дать новый бой своим соперникам. Бой за звание главного либерала.

Проблема в том, что «Программа Титова» так и не приняла сколько-нибудь ясных очертаний. Однако некоторые её особенности всё же можно выявить из заявлений Столыпинского клуба и самого лидера Партии роста. Ключевая идея, которую на протяжении уже несколько месяцев продвигает эта команда, состоит в том, чтобы радикально ничего не меняя в сложившейся структуре власти и собственности, спасти экономику за счет печатного станка. Концепция предельно проста: государство должно напечатать очень много денег и раздать их представителям бизнеса — в виде дешевых кредитов, субсидий, дотаций, ну, или просто так. Вообще-то способов раздавать казенные деньги в нашей стране придумано множество, а потому можно не слишком вдаваться в детали. На следующем этапе, согласно мнению Титова, бизнесмены рьяно бросятся эти деньги инвестировать в производство и страна наша преобразится (если, конечно, дешевые деньги дополнить ещё целым пакетом дополнительных льгот для предпринимателей, начиная от снижения налогов, заканчивая устранением «административного давления»).

Всё это выглядит совершенно замечательно, если не считать одной мелочи: Титов не задумывается над тем, кто и почему будет покупать производимые товары?

В условиях, когда население резко обеднело, а государству сами же либералы отказывают в роли активного участника экономической деятельности, никакого нового спроса на внутреннем рынке не возникнет.

Что же касается внешних рынков, то они находятся в депрессии. И даже если каким-то чудом мировая экономика вдруг стремительно начнет расти, совершенно непонятно, почему глобальные потребители начнут покупать именно товары, изготовленные российскими бизнесменами благодаря потоку дешевых денег, напечатанных правительством.

Куда более реалистичен другой сценарий. Деньги будут просто проедены, выведены за рубеж или вложены в неэффективные дорогие проекты, существующие исключительно за счет государственной поддержки. В последнем случае — чем более дорогим и чем менее эффективным оказывается бюджет, тем лучше.

Надо сказать, что в плане предоставления денег бизнесу российское государство и сейчас регулярно демонстрирует аттракционы невиданной щедрости. Можно экономить средства на врачах, учителях, пенсионерах, работниках государственного сектора и даже на военных, но никак не на поддержке крупных банков и корпораций. Однако именно тут и возникает проблема: на всех не хватает. В то время как братья Ротенберги получили контроль над системой дорожных сборов «Платон», работающей в точном соответствии с правилами откупщиков позднего Средневековья, а Роснефть и Газпром являются предметом постоянной заботы правительства, множество других бизнесов, тоже достаточно крупных, но менее близких к власти, подобных подарков не получают. И это воспринимается как вопиющая несправедливость. Давать надо всем.

И если отобрать деньги у Ротенбергов и Роснефти нельзя, то можно просто напечатать недостающие бумажки. Все будут счастливы.

Трудно представить себе экономический проект, классовая природа которого была бы более очевидна. Причем очевидна в какой-то удивительной инфантильно-гротескной форме, когда популистские лозунги Титов даже не пытается адресовать населению, широкой публике. Им ничего не обещают и им ничего не светит. Единственное «общество», которое видят и к которому адресуются наши либералы, это совокупность себе подобных, «широкие массы» предпринимателей, мечтающих присосаться к бюджету. Проблема нашего сегодняшнего капитализма, с точки зрения Титова, состоит отнюдь не в том, что он олигархический, а в том, что у нас, видимо, слишком мало олигархов. Собственников, стремящихся получить аналогичные преференции, явно куда больше. Но что поделаешь: «пряников сладких всегда не хватает на всех».

Заявления Бориса Титова были бы просто забавными, если бы не одно важное обстоятельство: разворачивающаяся полемика между ним и командой Кудрина явно свидетельствует о борьбе за влияние различных групп, составляющих ближний круг власти. Пока ещё не борьба за власть, но явный признак того, что в правящих кругах нарастают противоречия. Эти противоречия не имеют никакой идейной и принципиальной основы. Зачастую идейные и программные различия просто приходится искусственно придумывать так же, как Титов пытается развернуть критику ещё не опубликованного и не написанного документа Кудрина. Но у кого-то просто нет времени, чтобы ждать, пока появится повод для содержательной и предметной дискуссии. Конфликт нарастает быстрее, чем для него возникают формальные поводы.

А это значит, что самое интересное — впереди.