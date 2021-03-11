Дайджест новостей 11 марта
[В мире]
Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах
Япония заявила протест из-за захода китайских кораблей в воды Сенкаку
20 февраля сотни тысяч жителей Техаса оставались без света, воды и тепла
Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
[Внешняя политика]
Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах
МИД России пообещал США «серьезный разговор» из-за их реакции на протесты
Байден пообещал заставить Россию за все «заплатить»
Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах
[Внутренняя политика]
Госдума приняла закон о единой системе учета сделок с древесиной
Чубайс сообщил, что уйдет со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей
Глава Минфина сообщил, что бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП
Минтруд подготовил проект закона, согласно которому сотрудник сможет отказаться от выполнения работы в случае угрозы для его здоровья
[Экономика]
«Роснеть» продала в Китай еще не добытую нефть на $13 млрд
Рост цен на еду в России оказался рекордным за пять лет
[Общество]
Главу профсоюза «Альянс врачей» Васильеву задержали по делу о нарушении санитарных норм
Главный раввин Петербурга подал заявление в прокуратуру на отрицавшего Холокост профессора
В Москве количество ДТП с пешеходами на переходах сократилось на 23% в прошлом году
Адвокат сообщил о задержании главного редактора «Медиазоны»
[Происшествия]
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
В торговом центре на юге Москвы охранники избили подростка
При пожаре в Новосибирске могли погибнуть трое детей
В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв
[Протесты]
В Москве с конца января арестовали 1251 участника несанкционированных акций
29 января в Польше прошли акции протеста против закона об абортах
30 января в Париже прошел митинг против законопроекта «О глобальной безопасности»
30 января в Тунисе митингующие забросали полицию бутылками с краской
30 января в протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек
31 января на Украине прошли акции протеста против повышения тарифов
31 января несколько человек вышли на акцию протеста в Вене
3 февраля объединенная оппозиция Армении провела акцию протеста у парламента
6 февраля несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме
6 февраля в Тбилиси протестующие потребовали снять ограничения по коронавирусу
6 февраля в Черновицкой области Украины участники «тарифного» протеста перекрыли трассу
6 февраля в Тбилиси прошла вторая за день акция против ограничений из-за коронавируса
7 февраля в Мьянме прошли протесты против захвата власти военными
8 февраля в Киеве прошла акция протеста против закрытия телеканалов
11 февраля в Бишкеке прошла акция протеста в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии
12 февраля полиция Мьянмы разогнала протестовавших против государственного переворота студентов
[Пенсии]
Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии
В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов
Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
[Культура]
Фильмы Кончаловского и Косаковского попали в шорт-лист «Оскара»
Выставки в Москве в честь юбилея ВХУТЕМАСа
Музей архитектуры готов к реставрации дома Мельникова