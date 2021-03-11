Дайджест новостей 11 марта

 

Дайджест новостей 11 марта

 

[В мире]

 

Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

 

Япония заявила протест из-за захода китайских кораблей в воды Сенкаку

 

20 февраля сотни тысяч жителей Техаса оставались без света, воды и тепла

 

Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

 

[Внешняя политика]

 

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах

 

МИД России пообещал США «серьезный разговор» из-за их реакции на протесты

 

Байден пообещал заставить Россию за все «заплатить»

 

Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума приняла закон о единой системе учета сделок с древесиной

 

Чубайс сообщил, что уйдет со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей

 

Глава Минфина сообщил, что бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП

 

Минтруд подготовил проект закона, согласно которому сотрудник сможет отказаться от выполнения работы в случае угрозы для его здоровья

 

[Экономика]

 

«Роснеть» продала в Китай еще не добытую нефть на $13 млрд

 

Рост цен на еду в России оказался рекордным за пять лет

 

[Общество]

 

Главу профсоюза «Альянс врачей» Васильеву задержали по делу о нарушении санитарных норм

 

Главный раввин Петербурга подал заявление в прокуратуру на отрицавшего Холокост профессора

 

В Москве количество ДТП с пешеходами на переходах сократилось на 23% в прошлом году

 

Адвокат сообщил о задержании главного редактора «Медиазоны»

 

[Происшествия]

 

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

 

В торговом центре на юге Москвы охранники избили подростка

 

При пожаре в Новосибирске могли погибнуть трое детей

 

В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв

 

[Протесты]

 

В Москве с конца января арестовали 1251 участника несанкционированных акций

 

29 января в Польше прошли акции протеста против закона об абортах

 

30 января в Париже прошел митинг против законопроекта «О глобальной безопасности»

 

30 января в Тунисе митингующие забросали полицию бутылками с краской

 

30 января в протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек

 

31 января на Украине прошли акции протеста против повышения тарифов

 

31 января несколько человек вышли на акцию протеста в Вене

 

3 февраля объединенная оппозиция Армении провела акцию протеста у парламента

 

6 февраля несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме

 

6 февраля в Тбилиси протестующие потребовали снять ограничения по коронавирусу

 

6 февраля в Черновицкой области Украины участники «тарифного» протеста перекрыли трассу

 

6 февраля в Тбилиси прошла вторая за день акция против ограничений из-за коронавируса

 

7 февраля в Мьянме прошли протесты против захвата власти военными

 

8 февраля в Киеве прошла акция протеста против закрытия телеканалов

 

11 февраля в Бишкеке прошла акция протеста в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии

 

12 февраля полиция Мьянмы разогнала протестовавших против государственного переворота студентов

 

[Пенсии]

 

Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

 

В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов

 

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

 

[Культура]

 

Фильмы Кончаловского и Косаковского попали в шорт-лист «Оскара»

 

Выставки в Москве в честь юбилея ВХУТЕМАСа

 

Музей архитектуры готов к реставрации дома Мельникова

 

 

Рабкор.ру
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11-3-2021 События, , 2
Дайджест новостей 7 марта
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