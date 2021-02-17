Дайджест новостей 18 февраля
[В мире]
Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
В Нью-Йорке арестовали сына судьи, участвовавшего в штурме Капитолия
Республиканцы возложили на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Гонконг поддержит ответные меры Пекина на новые санкции США
Белоруссия сообщила об экстренных поставках электроэнергии Украине
Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет
Продажи новых автомобилей в ЕС упали в 2020 году на рекордные 23,7%
[Внешняя политика]
МИД Франции выступил за введение «действенных» санкций против России
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия
Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
Россия выслала трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии
Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Казахстан может принять ответные меры на запрет поставок томатов в Россию
[Внутренняя политика]
Путин прокомментировал несанкционированные акции в России
Миронов призывал родителей не допустить участие в акции 23 января
Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста
Следственный комитет и Верховный суд одобрили проект о наказании за вовлечение детей в акции протеста
В парламенте Приморья прокомментировали несанкционированную акцию во Владивостоке
Симоньян поблагодарила силовиков за работу на несанкционированных акциях
Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель
[Экономика]
Импорт мяса в Россию в январе-ноябре 2020 года снизился на 29,8%
Доходы от экспорта нефти из России за январь-ноябрь упали на 40,9%
Доходы от экспорта электроэнергии из России за 11 месяцев упали почти вдвое
Экспорт российского алюминия в январе-ноябре упал на 10,6%
Россия установила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году
Профицит внешнеторгового баланса России в январе-ноябре 2020 года упал на 42,7%
Мораторий на банкротство понадобился более 200 тыс. компаний пострадавших отраслей
[Общество]
Россияне в целом удовлетворены своей жизнью
Более половины россиян назвали Москву лучшим городом для построения карьеры
Резидент свободного порта Владивосток выплатил сотрудникам 30 млн рублей долга
На курортах Северо-Кавказского федерального округа в Новый Гоод побывало более 100 тысяч человек
Посиделки на кухне и внезапные поездки возглавляют «рейтинг удовольствий» россиян
Уровень киберпреступности в России за семь лет вырос в 20 раз
Более двух третей россиян хотели бы жить в доме, а не в квартире
[Происшествия]
Ребенок получил тяжелые травмы из-за падения ледяной глыбы под Тверью
Две емкости загорелись на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе
Один человек погиб при пожаре на «Уфаоргсинтезе»
Возгорание на заводе «Уфаоргсинтез» локализовано
Следственный комитет возбудил дело после пожара на заводе «Уфаоргсинтез»
Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» потушили
В Дагестане произошел сход оползня
[Протесты]
25 января во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог на несанкционированной акции
25 января суд арестовал двух организаторов несанкционированной акции в Челябинске
Задержанных на несанкционированной акции во Владивостоке детей поставят на учет
В Липецке организаторы акции 23 января получили 10 суток ареста
25 января в Москве задержали 30 участников несанкционированной акции
В четырех городах после акций 23 января завели дела о блокировании дорог
Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге
31 января в Хабаровске и Владивостоке прошли несогласованные акции протеста
31 января в Екатеринбурге около двух тысяч человек вышли на несогласованную акцию
31 января во Владивостоке на несогласованной акции задержали 100 человек
31 января в Москве задержали более 60 участников несогласованной акции
31 января в Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей
31 января в Омске прошла несогласованная акция
31 января в Воронеже на несогласованной акции задержали несколько сотен человек
31 января в Петербурге задержали участников несогласованной акции
31 января в Улан-Удэ задержали 30 участников несанкционированной акции
31 января в Нижнем Новгороде в несанкционированной акции приняли участие 500 человек
31 января во Владимире 190 человек приняли участие в несанкционированной акции
31 января в несанкционированной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек
На несанкционированной акции в Уфе задержали более 200 человек
8 декабря на акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
9 декабря в Ереване прошел митинг оппозиции у здания парламента Армении
10 декабря протестующие перекрыли проспект около здания правительства в Ереване
10 декабря активисты в Таиланде призвали отменить статью об оскорблении монархии
10 декабря в Ереване задержали более 40 участников акций протеста
11 декабря протестующие перекрыли одну из улиц в Ереване, требуя отставки Пашиняна
11 декабря полиция задержала около 40 участников протеста в Ереване
12 декабря в Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
12 декабря в Париже против протестующих применили водомет
12 декабря число задержанных на акции протеста в Париже увеличилось до 142
12 декабря на акцию протеста во Франции вышли более 26 тысяч человек
13 декабря на протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человек
13 декабря в американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
[Пенсии]
Песков ответил на вопрос об индексации пенсий
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
[Наука]
Президиум РАН выступил против законопроекта о просветительской деятельности
Один из старейших планетариев в России в Барнауле разместят в историческом здании кинотеатра
[Образование]
Суд обязал мэрию Владивостока провести ремонт единственной школы на острове Попова
Власти Якутии выделили 61 млн рублей на выплаты педагогам после проверки прокуратуры
В Совете Федерации разработали законопроект о соцгарантиях для тренеров наравне с педагогами
Очные занятия в школах возобновились в большинстве регионов России
Минпросвещения прорабатывает систему оценки критических навыков школьников