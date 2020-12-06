Дайджест новостей на 06.12.2020
[В мире]
Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам
30 октября в Белоруссии продлили арест Бабарико
1 ноября Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
2 ноября король Таиланда дал первое за 40 лет интервью
[Внешняя политика]
11 ноября Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
[Внутренняя политика]
Уровень исполнения бюджета в рамках нацпроекта «Образование» составил 53,1%
[Экономика]
Спрос на новогоднюю аренду жилья в России из-за пандемии упал на 40%
[Общество]
В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте почти 100 фальшивых пятитысячных купюр
[Происшествия]
В Красноярском крае потушили пожар, при котором погибли шесть человек
[Протесты]
12 сентября в Минске завели дела на активистов, блокировавших центральные проспекты
[Пенсии]
Госдума поддержала продление отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса
[Культура]
В Дербенте из-за дождей разрушилась часть крепостной стены-памятника ЮНЕСКО
[В мире]
3 ноября Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих
4 ноября спикер парламента Киргизии заявил об отставке
4 ноября Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС
4 ноября в Словакии запретили размещать коммунистические символы на памятниках
[Внешняя политика]
12 ноября Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев
[Внутренняя политика]
Кабмин направит 20 млн рублей на поддержку зоопарков и цирков
[Экономика]
Уровень безработицы в Москве подскочил в семь раз
[Общество]
Следственный комитет предъявил обвинение банкирам в хищении более 1,3 млрд рублей
[Происшествия]
В больнице в Коммунарке произошел разрыв трубы с кислородом
[Протесты]
12 сентября в Париже полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
[Пенсии]
Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии
[Культура]
В Петербурге 140-летию со дня рождения Блока посвятят выставку, экскурсии и конференцию