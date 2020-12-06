Дайджест новостей на 06.12.2020

 

Дайджест новостей на 06.12.2020

 

[В мире]

 

Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам

 

30 октября в Белоруссии продлили арест Бабарико

 

1 ноября Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

 

2 ноября король Таиланда дал первое за 40 лет интервью

 

[Внешняя политика]

 

11 ноября Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

 

[Внутренняя политика]

 

Уровень исполнения бюджета в рамках нацпроекта «Образование» составил 53,1%

 

[Экономика]

 

Спрос на новогоднюю аренду жилья в России из-за пандемии упал на 40%

 

[Общество]

 

В Подмосковье задержали подозреваемого в сбыте почти 100 фальшивых пятитысячных купюр

 

[Происшествия]

 

В Красноярском крае потушили пожар, при котором погибли шесть человек

 

[Протесты]

 

12 сентября в Минске завели дела на активистов, блокировавших центральные проспекты

 

[Пенсии]

 

Госдума поддержала продление отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса

 

[Культура]

 

В Дербенте из-за дождей разрушилась часть крепостной стены-памятника ЮНЕСКО

 

[В мире]

 

3 ноября Лукашенко уволил посла в Аргентине, поддержавшего протестующих

 

4 ноября спикер парламента Киргизии заявил об отставке

 

4 ноября Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за запуска БелАЭС

 

4 ноября в Словакии запретили размещать коммунистические символы на памятниках

 

[Внешняя политика]

 

12 ноября Лавров заявил, что в Карабахе не будет турецких миротворцев

 

[Внутренняя политика]

 

Кабмин направит 20 млн рублей на поддержку зоопарков и цирков

 

[Экономика]

 

Уровень безработицы в Москве подскочил в семь раз

 

[Общество]

 

Следственный комитет предъявил обвинение банкирам в хищении более 1,3 млрд рублей

 

[Происшествия]

 

В больнице в Коммунарке произошел разрыв трубы с кислородом

 

[Протесты]

 

12 сентября в Париже полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

 

[Пенсии]

 

Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии

 

[Культура]

 

В Петербурге 140-летию со дня рождения Блока посвятят выставку, экскурсии и конференцию

Рабкор.ру
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6-12-2020 События, , 13
Дайджест новостей на 04.12.2020
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