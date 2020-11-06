Дайджест новостей на 06.11.2020

 

Дайджест новостей на 06.11.2020

 

[В мире]

 

25 августа Латвия запретила ряду белорусских чиновников въезд в страну

 

26 августа Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии

 

26 августа в Минске снизили скорость интернета по требованию властей

 

26 августа Трамп направил нацгвардию в Висконсин для подавления беспорядков

 

27 августа в Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

15 сентября Россия отвела силовиков от белорусской границы

 

[Внутренняя политика]

 

Петербург превысил план по регистрации самозанятых в рамках нацпроекта

 

[Экономика]

 

Мурманское морское пароходство признали банкротом

 

[Общество]

 

Главврача роддома в Пятигорске уволили после видеообращения сотрудников

 

[Происшествия]

 

Площадь лесного пожара в Саратовской области возросла до 30 га

 

[Протесты]

 

4 сентября в Минске одновременно прошли марши сторонников и противников Лукашенко

 

[Культура]

 

Министерство культуры учредило совет по цифровизации отрасли

 

[В мире]

 

27 августа Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

 

27 августа Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

 

27 августа в Польше заявили, что Белоруссия не допускает гуманитарный конвой

 

27 августа глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

 

[Внешняя политика]

 

16 сентября госсекретарь США призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации одобрил закон о налоговой поддержке издательств

 

[Экономика]

 

Власти Петербурга заявили, что рынок недвижимости восстанавливается после ограничений

 

[Общество]

 

Около 400 школьников заразились коронавирусом на экзаменах в 2020 году

 

[Происшествия]

 

В Мордовии крупный пожар повредил 16 домов

 

[Протесты]

 

5 сентября в США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные

 

[Пенсии]

 

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал об индексации пенсии в 2021-2023 годах

 

[Культура]

 

Порядка 300 тысяч объектов культурного наследия не учтены в России

 

[В мире]

 

28 августа Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

 

28 августа в ОБСЕ предложили посредничество по урегулированию ситуации в Белоруссии

 

28 августа два белорусских банка отказались выдавать кредиты

 

29 августа премьер Правительства народного согласия Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов

 

[Внешняя политика]

 

США изучают возможность увеличения пошлин на алюминиевую фольгу из России

 

[Внутренняя политика]

 

Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе

 

[Экономика]

 

Счетная палата считает, что авиаотрасли РФ нужно около двух лет на преодоление кризиса

 

[Общество]

 

Более 80% россиян помогают пожилым родственникам

 

[Происшествия]

 

В Воронежской области потушили один из двух природных пожаров

 

[Протесты]

 

5 сентября в Лейпциге стихийная демонстрация закончилась беспорядками

 

[Пенсии]

 

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

 

[Культура]

 

В Пскове завершили масштабную реставрацию крепостных сооружений XVI века

 

[В мире]

 

29 августа в Минске заблокировали доступ к двум новостным сайтам

 

29 августа в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко

 

29 августа США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии

 

29 августа в центре Минска закрыли четыре станции метро

 

[Внешняя политика]

 

Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера

 

[Внутренняя политика]

 

НКО, использующие ящики для сбора пожертвований, обязали отчитываться о полученных средствах

 

[Экономика]

 

Профицит внешнеторгового баланса России за восемь месяцев снизился на 46%

 

[Общество]

 

Более 20% россиян откажутся от новогодних вечеринок из-за боязни коронавируса

 

[Происшествия]

 

В Красноярском края возбудили дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангара

 

[Протесты]

 

5 сентября полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

 

[Пенсии]

 

В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера

 

[Культура]

 

В музее Воронежа представят 140 произведений искусства к 150-летию со дня рождения Бунина

 

[В мире]

 

30 августа китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань

 

30 августа Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков

 

30 августа в Минске были перебои с интернетом

 

30 августа Лукашенко появился у резиденции с автоматом

 

[Внешняя политика]

 

МИД назвал высылку российского военного пенсионера из Латвии провокацией

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии

 

[Экономика]

 

Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в октябре на уровне 3,7%-3,8%

 

[Общество]

 

В России в 2020 году более чем на треть выросло число террористических преступлений

 

[Происшествия]

 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения

 

[Протесты]

 

4 сентября в Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек

 

[Пенсии]

 

Правительство обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил сезон 2020-2021

 

[В мире]

 

31 августа Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»

 

31 августа Тихановская пообщалась с семью европейскими лидерами

 

31 августа правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии

 

31 августа Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета

 

[Внешняя политика]

 

МИД обвинило Евросоюз в нарушении Устава ООН

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией

 

[Экономика]

 

Ртутные термометры в сентябре подорожали на 12,6% в более чем 12 регионах

 

[Общество]

 

Ущерб от преступлений в России с начала года составил более 392 млрд рублей

 

[Происшествия]

 

В Красноярском крае началась проверка после загрязнения реки Кувай

 

[Протесты]

 

5 сентября силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минске

 

[Пенсии]

 

Минффин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Московский театр «Ленком» оштрафуют за нарушение мер по профилактике заражений коронавирусной инфекцией

Рабкор.ру
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6-11-2020 События, , 3
Хроники коронавируса 30Дайджест новостей на 08.11.2020
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