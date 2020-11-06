Дайджест новостей на 06.11.2020
[В мире]
25 августа Латвия запретила ряду белорусских чиновников въезд в страну
26 августа Польша выступила за обширные санкции против Белоруссии
26 августа в Минске снизили скорость интернета по требованию властей
26 августа Трамп направил нацгвардию в Висконсин для подавления беспорядков
27 августа в Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии
[Внешняя политика]
15 сентября Россия отвела силовиков от белорусской границы
[Внутренняя политика]
Петербург превысил план по регистрации самозанятых в рамках нацпроекта
[Экономика]
Мурманское морское пароходство признали банкротом
[Общество]
Главврача роддома в Пятигорске уволили после видеообращения сотрудников
[Происшествия]
Площадь лесного пожара в Саратовской области возросла до 30 га
[Протесты]
4 сентября в Минске одновременно прошли марши сторонников и противников Лукашенко
[Культура]
Министерство культуры учредило совет по цифровизации отрасли
[В мире]
27 августа Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
27 августа Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля
27 августа в Польше заявили, что Белоруссия не допускает гуманитарный конвой
27 августа глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
[Внешняя политика]
16 сентября госсекретарь США призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии
[Внутренняя политика]
Совет Федерации одобрил закон о налоговой поддержке издательств
[Экономика]
Власти Петербурга заявили, что рынок недвижимости восстанавливается после ограничений
[Общество]
Около 400 школьников заразились коронавирусом на экзаменах в 2020 году
[Происшествия]
В Мордовии крупный пожар повредил 16 домов
[Протесты]
5 сентября в США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
[Пенсии]
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал об индексации пенсии в 2021-2023 годах
[Культура]
Порядка 300 тысяч объектов культурного наследия не учтены в России
[В мире]
28 августа Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
28 августа в ОБСЕ предложили посредничество по урегулированию ситуации в Белоруссии
28 августа два белорусских банка отказались выдавать кредиты
29 августа премьер Правительства народного согласия Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
[Внешняя политика]
США изучают возможность увеличения пошлин на алюминиевую фольгу из России
[Внутренняя политика]
Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе
[Экономика]
Счетная палата считает, что авиаотрасли РФ нужно около двух лет на преодоление кризиса
[Общество]
Более 80% россиян помогают пожилым родственникам
[Происшествия]
В Воронежской области потушили один из двух природных пожаров
[Протесты]
5 сентября в Лейпциге стихийная демонстрация закончилась беспорядками
[Пенсии]
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
[Культура]
В Пскове завершили масштабную реставрацию крепостных сооружений XVI века
[В мире]
29 августа в Минске заблокировали доступ к двум новостным сайтам
29 августа в Минске прошел автопробег в поддержку Лукашенко
29 августа США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
29 августа в центре Минска закрыли четыре станции метро
[Внешняя политика]
Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
[Внутренняя политика]
НКО, использующие ящики для сбора пожертвований, обязали отчитываться о полученных средствах
[Экономика]
Профицит внешнеторгового баланса России за восемь месяцев снизился на 46%
[Общество]
Более 20% россиян откажутся от новогодних вечеринок из-за боязни коронавируса
[Происшествия]
В Красноярском края возбудили дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангара
[Протесты]
5 сентября полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
[Пенсии]
В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера
[Культура]
В музее Воронежа представят 140 произведений искусства к 150-летию со дня рождения Бунина
[В мире]
30 августа китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
30 августа Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
30 августа в Минске были перебои с интернетом
30 августа Лукашенко появился у резиденции с автоматом
[Внешняя политика]
МИД назвал высылку российского военного пенсионера из Латвии провокацией
[Внутренняя политика]
Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии
[Экономика]
Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в октябре на уровне 3,7%-3,8%
[Общество]
В России в 2020 году более чем на треть выросло число террористических преступлений
[Происшествия]
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения
[Протесты]
4 сентября в Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
[Пенсии]
Правительство обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил сезон 2020-2021
[В мире]
31 августа Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»
31 августа Тихановская пообщалась с семью европейскими лидерами
31 августа правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии
31 августа Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
[Внешняя политика]
МИД обвинило Евросоюз в нарушении Устава ООН
[Внутренняя политика]
В Госдуме назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией
[Экономика]
Ртутные термометры в сентябре подорожали на 12,6% в более чем 12 регионах
[Общество]
Ущерб от преступлений в России с начала года составил более 392 млрд рублей
[Происшествия]
В Красноярском крае началась проверка после загрязнения реки Кувай
[Протесты]
5 сентября силовики задержали трех участников студенческого митинга в центре Минске
[Пенсии]
Минффин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Московский театр «Ленком» оштрафуют за нарушение мер по профилактике заражений коронавирусной инфекцией