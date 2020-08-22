Хроники коронавируса 20

Рабкор после небольшого перерыва вновь приступает к наблюдению за развитием пандемии коронавируса. За прошедшие две недели произошла новая вспышка в Брунее, где уже один раз удалось справиться с болезнью. Новых стран, где эпидемия прошла, не появилось. В некоторых из стран, где эпидемия раньше шла на спад, ситуация снова сильно ухудшилась. Это такие страны, как Чехия, Хорватия, Тунис и Непал. Однако, есть и страны, где ситуация улучшается: Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Палестина, Мадагаскар и Черногория.

В России по данным официальной статистики эпидемия идет на спад. По общему количеству случаев заражения Россия остается на четвертом месте в мире, по общему количеству летальных исходов – на одиннадцатом. Эпицентром эпидемии продолжает оставаться Москва. Столица остается лидером по числу ежедневно выявляемых случаев заражения (сегодня выявили 690 случаев). На втором месте на этой неделе оказался Санкт-Петербург (181 случай), на третьем Московская область (151 случай). В Москве примерно месяц стабильно выявляют больше 650 случаев в день, ниже этот показатель опускается очень редко. В Санкт-Петербурге за конец июля – первую половину августа произошел спад с примерно 180 случаев в день до 160 случаев в день, и сегодня вновь случился всплеск заболеваемости. В Московской области за тот же период показатель сначала падал до 126 случаев 28 июля, потом поднимался до 161 случая 8 августа и потом стабилизировался на уровне около 150 случаев в день.

В Хабаровском крае ежедневно заболевают все меньше людей. Пик был 25 июля – 137 случаев в день, с тех пор цифра упала до 71 случая на сегодня. Общее количество случаев заражения дошло в крае до 9375. В Хабаровском крае все еще действует первый этап снятия ограничений. Это единственный регион в Дальневосточном Федеральном Округе, оставшийся на первом этапе. В Башкирии тоже действует первый этап снятия ограничений. В этом регионе стабильно выявляют около 35 случаев в день, сегодня выявлено 34. Всего в регионе выявлено 7469 случаев.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Чехия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Куба, Словакия, Латвия, Кипр, Нигер, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания, Ямайка, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Палестина, Мадагаскар, Черногория.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), остров Мэн (336), Доминика (18).