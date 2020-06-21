Дайджест новостей на 21.06.2020

 

Дайджест новостей на 21.06.2020

 

[В мире]

 

В Нью-Йорке ввели комендантский час

 

Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд

 

[Внешняя политика]

 

Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровай о национальной стратегии обороны

 

[Внутренняя политика]

 

Программу газификации Тверской области до 2025 года актуализируют к 1 октября

 

В Астраханской области выберут объекты для благоустройства на голосовании по поправкам к Конституции

 

[Экономика]

 

Ряд регионов России систематически не выполняет показатели экспорта АПК

 

[Общество]

 

Специалисты ожидают всплеска венерических заболеваний из-за сокращения профильной медицинской помощи

 

[Происшествия]

 

Пожар на газораспределительной станции в Казани. Главное

 

12 июня в центре Москвы произошла авария на электросетях

 

[Протесты]

 

В Киеве прошла акция протеста с требованием разрешить работу ресторанов

 

Итальянская правоцентриская оппозиция устроила акцию протеста в Риме 2 июня

 

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже 2 июня

 

3 июня на улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих

 

4 июня протестующие вышли к зданию конгресса США

 

[Культура]

 

Колизей открыли для туристов 1 июня

 

[В мире]

 

Главу Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих

 

В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам

 

[Внешняя политика]

 

Посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике ограничение телевещания на русском языке

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Астрахани из-за дефицита кадров пригласили овощеводов из Дагестана

 

В Омской области с 15 июня отменили режим самоизоляции

 

[Экономика]

 

Загрузка автозаводов в России из-за пандемии коронавируса составляет менее 30%

 

[Общество]

 

В Подмосковье механик сжег автомобили после отказа платить за ремонт

 

[Происшествия]

 

В центре Москвы обрушился фасад здания

 

Около 19 тыс. га посевов пострадало от ливневых дождей и града в Кабардино-Балкарии

 

[Протесты]

 

3 июня протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа

 

Акция протеста в Портленде 3 июня собрала до десяти тысяч человек

 

В Париже задержали 18 участников несогласованной акции протеста против расизма

 

В Лондоне 3 июня протестующие попытались прорваться к офису премьера

 

4 июня полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане

 

[Культура]

 

Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля

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21-6-2020 События, , 38
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