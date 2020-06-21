Дайджест новостей на 21.06.2020
[В мире]
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
[Внешняя политика]
Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровай о национальной стратегии обороны
[Внутренняя политика]
Программу газификации Тверской области до 2025 года актуализируют к 1 октября
В Астраханской области выберут объекты для благоустройства на голосовании по поправкам к Конституции
[Экономика]
Ряд регионов России систематически не выполняет показатели экспорта АПК
[Общество]
Специалисты ожидают всплеска венерических заболеваний из-за сокращения профильной медицинской помощи
[Происшествия]
Пожар на газораспределительной станции в Казани. Главное
12 июня в центре Москвы произошла авария на электросетях
[Протесты]
В Киеве прошла акция протеста с требованием разрешить работу ресторанов
Итальянская правоцентриская оппозиция устроила акцию протеста в Риме 2 июня
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже 2 июня
3 июня на улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих
4 июня протестующие вышли к зданию конгресса США
[Культура]
Колизей открыли для туристов 1 июня
[В мире]
Главу Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих
В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
[Внешняя политика]
Посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике ограничение телевещания на русском языке
[Внутренняя политика]
Власти Астрахани из-за дефицита кадров пригласили овощеводов из Дагестана
В Омской области с 15 июня отменили режим самоизоляции
[Экономика]
Загрузка автозаводов в России из-за пандемии коронавируса составляет менее 30%
[Общество]
В Подмосковье механик сжег автомобили после отказа платить за ремонт
[Происшествия]
В центре Москвы обрушился фасад здания
Около 19 тыс. га посевов пострадало от ливневых дождей и града в Кабардино-Балкарии
[Протесты]
3 июня протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Акция протеста в Портленде 3 июня собрала до десяти тысяч человек
В Париже задержали 18 участников несогласованной акции протеста против расизма
В Лондоне 3 июня протестующие попытались прорваться к офису премьера
4 июня полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Новом Орлеане
[Культура]
Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля