Дайджест новостей на 30.05.2020
[В мире]
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
В Великобритании ввели обязательный карантин для всех въезжающих
[Внешняя политика]
Как вспышки эпидемии в приграничных районах повлияют на отношения России и Китая
[Внутренняя политика]
Потерявших работу наймут в нацпроекты
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти
Путин поручил усилить контроль над рисками распространения коронавируса на месторождениях
Мурманская область получит средства на строительство полевого госпиталя
[Экономика]
Капитализация IT-гигантов на фоне пандемии достигла рекордных $5,6 трлн
[Общество]
Профессор филфака МГУ объявил об увольнении после того, как студентки рассказали о домогательствах со стороны преподавателей
[Происшествия]
Авиалайнер упал на жилой квартал в Пакистане
[Протесты]
В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих
[Пенсии]
Госдума поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
[Образование]
Как вузы обеспечат бесплатное образование для 60 % выпускников
[В мире]
На Индию и Бангладеш обрушился «ураган века»
США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний
[Внешняя политика]
Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана
[Внутренняя политика]
Самовыдвиженцам в Иркутске разрешат идти в губернаторы
Премьер-министр поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращений медиков
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Губернатор Подмосковья заявил о возможности вскоре открыть часть кафе и парикмахерских
[Экономика]
[Общество]
Moody’s ожидает в России из-за пандемии ускорения миграции в экономически развитые центры
[Происшествия]
В Красногорске в районе Павшинской поймы обнаружили разлив нефтепродуктов
[Пенсии]
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
[Образование]
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Всероссийский последний звонок для школьников прошел онлайн 25 мая