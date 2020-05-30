Дайджест новостей на 30.05.2020

 

Дайджест новостей на 30.05.2020

 

 

[В мире]

 

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

 

В Великобритании ввели обязательный карантин для всех въезжающих

 

[Внешняя политика]

 

Как вспышки эпидемии в приграничных районах повлияют на отношения России и Китая

 

[Внутренняя политика]

 

Потерявших работу наймут в нацпроекты

 

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

 

Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти

 

Путин поручил усилить контроль над рисками распространения коронавируса на месторождениях

 

Мурманская область получит средства на строительство полевого госпиталя

 

[Экономика]

 

Капитализация IT-гигантов на фоне пандемии достигла рекордных $5,6 трлн

 

[Общество]

 

Профессор филфака МГУ объявил об увольнении после того, как студентки рассказали о домогательствах со стороны преподавателей

 

[Происшествия]

 

Авиалайнер упал на жилой квартал в Пакистане

 

[Протесты]

 

В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих

 

[Пенсии]

 

Госдума поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных

 

[Образование]

 

Как вузы обеспечат бесплатное образование для 60 % выпускников

 

[В мире]

 

На Индию и Бангладеш обрушился «ураган века»

 

США и Великобритания вводят ограничения для иностранных компаний

 

[Внешняя политика]

 

Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана

 

[Внутренняя политика]

 

Самовыдвиженцам в Иркутске разрешат идти в губернаторы

 

Премьер-министр поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращений медиков

 

Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

 

Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

 

Губернатор Подмосковья заявил о возможности вскоре открыть часть кафе и парикмахерских

 

[Экономика]

 

Арендодатели теряют бизнес

 

[Общество]

 

Moody’s ожидает в России из-за пандемии ускорения миграции в экономически развитые центры

 

[Происшествия]

 

В Красногорске в районе Павшинской поймы обнаружили разлив нефтепродуктов

 

[Пенсии]

 

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

 

[Образование]

 

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

 

Всероссийский последний звонок для школьников прошел онлайн 25 мая

 

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30-5-2020 События, , 36
Дайджест новостей на 29.05.2020
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