“Планируется сохранить для медицинского назначения…”

Цинизм, бюрократизм и маскировка вранья российских чиновников продолжаются. Удивительно, что современные “эффективные” менеджеры никак не могут понять, что живут в эпоху интернета и их “отписки” с большой долей вероятности рано или поздно станут всеобщим достоянием.

Нередко размытые формулировки в ответах маскируют по факту антинародные действия властей. Пишут, что все законно и хорошо, а на конкретные вопросы просто не отвечают.

Так произошло и с обращениями жителей Москвы по поводу закрытия филиала детской поликлиники №131 на проспекте Вернадского, д. 101 корп. 4 в районе Тропарево-Никулино. Несколько тысяч семей с детьми теперь вынуждены обращаться за лечением за три километра от дома. И все для того, чтобы власти могли освободить здание для платной клиники аллергологии кожи.

Возмущенные родители массово обращаются в различные органы власти, но получают отписки с содержанием “под копирку”. В ответах — информация которая соответствует действительности лишь в теории.

История вопроса.

В январе 2020 г. в районе торжественно открыли филиал №5 131-й детской поликлиники, чтобы разгрузить действующий филиал №4 и обеспечить шаговую доступность для семей, проживающих в отдаленном микрорайоне. Этот подарок города был разумным и долгожданным.

Филиал №4 на проспекте Вернадского обслуживал примерно в два раза больше юных пациентов, чем другие филиалы этой же поликлиники. Кроме того, он был территориально неудобен для половины семей с детьми.

Новый филиал открыли. Но неожиданно он опять стал филиалом №4. Объявив об открытии филиала №5, власти вдруг передумали и решили снова оставить четыре филиала детской поликлиники №131. Причиной оказались чьи-то интересы, совпавшие с интересами платной клиники аллергологии кожи. И здание отдали на коммерческий откорм.

Теперь уже те семьи с детьми, которым поликлиника была удобна, вынуждены тратить до двух часов дополнительного времени на дорогу к врачу или на процедуры. Более того, по пути еще надо переходить проспект по подземному переходу, что с коляской становится делом затруднительным. Но это чиновников уже не волнует. Для них оказалось важнее облагодетельствовать платную клинику.

Родители не смирилась с таким произволом. Они встали на защиту своих справедливых интересов и прав на доступное здравоохранение. Уже написано множество жалоб и обращений.

Что отвечают чиновники? Фактически ничего! Приходят только отписки без ответов на конкретные вопросы. Особо показательны два псевдоаргумента. Один — фактическое вранье, другой — циничный уход от ответа.

Во-первых, чиновники отмечают, что до нового здания детской поликлиники жителям идти не более 35 минут. Их арифметика не учитывает уже то, что потом надо ещё и вернуться домой.

Также есть разница между абстрактными километрами и реальной дорогой. Гражданские активисты решили провести свой эксперимент и засняли его на видео. Дорога для молодой мамы с коляской только в один конец заняла около часа, чему, кроме прочего, способствовал крайне неудобный подземный переход. И это называется шаговой доступностью?

Во-вторых, на многочисленные вопросы о целесообразности размещения платной клиники в здании, отнятом у детей, чиновники отвечают, что помещение “планируется сохранить для медицинского назначения”.

Уж очень показательная отписка!

Факты о размещении платной клиники по адресу, где раньше бесплатно лечились местные дети, официально опубликованы в Интернете и в СМИ, включая окружную газету. Но чиновники продолжают гнуть свое!

Кроме того, в районе с обслуживанием населения врачами-аллергологами все в порядке, а новая платная клиника нацелена на жителей всей Москвы и даже других регионов. Как успели выяснить гражданские активисты, в настоящее время она вообще не оказывает услуг по полису ОМС. Её основная специализация — дорогостоящие обследования. Наиболее востребованные услуги — лечение волос и ногтей.

Вот на что власти обменяли детскую поликлинику в шаговой доступности!

К сожалению, отписки по-факту разрешены и, более того, приветствуются в коридорах власти. В конце прошлого года я направил в Госдуму предложения по внесению изменений в законодательство, которые должны создать заслон хамству чиновников в различных его проявлениях. В числе предложений — противодействие всевозможным отпискам и бюрократической волоките. Выразил готовность вместе с единомышленниками по Движению “Гражданская солидарность” принять участие в экспертных обсуждениях.

Необходимо на законодательном уровне пресекать хамов с портфелями, которые фактически игнорируют обращения граждан, “замыливают” конкретные факты и ситуации. Тогда проблемы будут решаться быстрее и, главное, по справедливости.

Георгий Федоров, председатель Общероссийского общественного движения содействия социальной справедливости “Гражданская солидарность”