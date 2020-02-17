Дайджест новостей на 17.02.2020

[В мире]

Турция перебросила танки в Сирию

https://www.kommersant.ru/doc/4244389

Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса

https://ria.ru/20200207/1564400641.html

[Внешняя политика]

РЖД из-за коронавируса отметила все пассажирские поезда в Китай

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/02/03/822063-rzhd

[Внутренняя политика]

За что уволили самую высокооплачиваемую чиновницу минздрава Елену Бойко?

https://aif.ru/society/healthcare/za_chto_uvolili_samuyu_vysokooplachivaemuyu_chinovnicu_minzdrava_elenu_boyko

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

https://www.rbc.ru/economics/04/02/2020/5e399d3c9a794745f907d3b2

[Экономика]

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, сообщили в Центробанке

https://ria.ru/20191231/1563047340.html

[Общество]

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону

https://www.mk.ru/social/2020/01/30/krymskie-chinovnicy-v-shubakh-podarili-blokadnikam-po-batonu.html

[Происшествия]

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло жо 414 человек

https://ria.ru/20200204/1564217658.html

При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человека

https://ria.ru/20200205/1564299432.html

[Протесты]

Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки

https://ria.ru/20200118/1563580454.html

[Пенсии]

Депутат Верховной Рады Украины посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы рассчитаться за комунальные услуги

https://ria.ru/20200201/1564146291.html

[Наука]

Россия отстает от развитых стран в науке и технологиях в 60 развития

https://newizv.ru/news/science/30-01-2020/tsifra-dnya-rossiya-otstaet-ot-razvityh-stran-v-nauke-i-tehnologiyah-v-60-raz

[В мире]

Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

https://ria.ru/20200207/1564413458.html

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

https://ria.ru/20200102/1563080808.html

[Внешняя политика]

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать газ по мировым ценам

https://www.kommersant.ru/doc/4242611

Во Франции зарезали чеченского блогера

https://www.kommersant.ru/doc/4242599

[Внутренняя политика]

В Симферополе воды осталось на сто дней. Власти Крыма принимают экстренные меры для обеспечение жителей

https://www.kommersant.ru/doc/4243270

[Экономика]

В России производители поднимают цены на автомобили

https://ria.ru/20200101/1563057532.html

[Общество]

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

https://ria.ru/20200130/1564083268.html

[Происшествия]

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек

https://ria.ru/20200206/1564303165.html

Тысячи пассажиров круизного лайнера Dimond Princess должны провести две недели на карантине

https://www.interfax.ru/world/694182

[Протесты]

В Париже на акции «желтых жилетов» задержали более 30 человек

https://ria.ru/20200118/1563584810.html

[Пенсии]

По данным Росстата средняя пенсия в 2019 году выросла на 6%

https://www.kommersant.ru/doc/4249637

[Наука]

Счетная палата назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

https://iz.ru/973360/2020-02-07/sp-nazvala-nedostatochnoe-finansirovanie-glavnoi-problemoi-nauki