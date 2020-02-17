Дайджест новостей на 17.02.2020
[В мире]
Турция перебросила танки в Сирию
https://www.kommersant.ru/doc/4244389
Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса
https://ria.ru/20200207/1564400641.html
[Внешняя политика]
РЖД из-за коронавируса отметила все пассажирские поезда в Китай
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/02/03/822063-rzhd
[Внутренняя политика]
За что уволили самую высокооплачиваемую чиновницу минздрава Елену Бойко?
https://aif.ru/society/healthcare/za_chto_uvolili_samuyu_vysokooplachivaemuyu_chinovnicu_minzdrava_elenu_boyko
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
https://www.rbc.ru/economics/04/02/2020/5e399d3c9a794745f907d3b2
[Экономика]
Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, сообщили в Центробанке
https://ria.ru/20191231/1563047340.html
[Общество]
Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону
https://www.mk.ru/social/2020/01/30/krymskie-chinovnicy-v-shubakh-podarili-blokadnikam-po-batonu.html
[Происшествия]
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло жо 414 человек
https://ria.ru/20200204/1564217658.html
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человека
https://ria.ru/20200205/1564299432.html
[Протесты]
Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки
https://ria.ru/20200118/1563580454.html
[Пенсии]
Депутат Верховной Рады Украины посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы рассчитаться за комунальные услуги
https://ria.ru/20200201/1564146291.html
[Наука]
Россия отстает от развитых стран в науке и технологиях в 60 развития
https://newizv.ru/news/science/30-01-2020/tsifra-dnya-rossiya-otstaet-ot-razvityh-stran-v-nauke-i-tehnologiyah-v-60-raz
[В мире]
Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая
https://ria.ru/20200207/1564413458.html
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
https://ria.ru/20200102/1563080808.html
[Внешняя политика]
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать газ по мировым ценам
https://www.kommersant.ru/doc/4242611
Во Франции зарезали чеченского блогера
https://www.kommersant.ru/doc/4242599
[Внутренняя политика]
В Симферополе воды осталось на сто дней. Власти Крыма принимают экстренные меры для обеспечение жителей
https://www.kommersant.ru/doc/4243270
[Экономика]
В России производители поднимают цены на автомобили
https://ria.ru/20200101/1563057532.html
[Общество]
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников
https://ria.ru/20200130/1564083268.html
[Происшествия]
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек
https://ria.ru/20200206/1564303165.html
Тысячи пассажиров круизного лайнера Dimond Princess должны провести две недели на карантине
https://www.interfax.ru/world/694182
[Протесты]
В Париже на акции «желтых жилетов» задержали более 30 человек
https://ria.ru/20200118/1563584810.html
[Пенсии]
По данным Росстата средняя пенсия в 2019 году выросла на 6%
https://www.kommersant.ru/doc/4249637
[Наука]
Счетная палата назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки
https://iz.ru/973360/2020-02-07/sp-nazvala-nedostatochnoe-finansirovanie-glavnoi-problemoi-nauki