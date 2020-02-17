Дайджест новостей на 17.02.2020

 

Дайджест новостей на 17.02.2020

 

[В мире]

 

Турция перебросила танки в Сирию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4244389

 

Директор ВОЗ оценил снижение темпов распространения коронавируса

 

https://ria.ru/20200207/1564400641.html

 

[Внешняя политика]

 

РЖД из-за коронавируса отметила все пассажирские поезда в Китай

 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/02/03/822063-rzhd

 

[Внутренняя политика]

 

За что уволили самую высокооплачиваемую чиновницу минздрава Елену Бойко?

 

https://aif.ru/society/healthcare/za_chto_uvolili_samuyu_vysokooplachivaemuyu_chinovnicu_minzdrava_elenu_boyko

 

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

 

https://www.rbc.ru/economics/04/02/2020/5e399d3c9a794745f907d3b2

 

[Экономика]

 

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, сообщили в Центробанке

 

https://ria.ru/20191231/1563047340.html

 

[Общество]

 

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону

 

https://www.mk.ru/social/2020/01/30/krymskie-chinovnicy-v-shubakh-podarili-blokadnikam-po-batonu.html

 

[Происшествия]

 

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло жо 414 человек

 

https://ria.ru/20200204/1564217658.html

 

При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человека

 

https://ria.ru/20200205/1564299432.html

 

[Протесты]

 

Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки

 

https://ria.ru/20200118/1563580454.html

 

[Пенсии]

 

Депутат Верховной Рады Украины посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы рассчитаться за комунальные услуги

 

https://ria.ru/20200201/1564146291.html

 

[Наука]

 

Россия отстает от развитых стран в науке и технологиях в 60 развития

 

https://newizv.ru/news/science/30-01-2020/tsifra-dnya-rossiya-otstaet-ot-razvityh-stran-v-nauke-i-tehnologiyah-v-60-raz

 

[В мире]

 

Турция запретила ввоз продуктов животноводства из Китая

 

https://ria.ru/20200207/1564413458.html

 

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

 

https://ria.ru/20200102/1563080808.html

 

[Внешняя политика]

 

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать газ по мировым ценам

 

https://www.kommersant.ru/doc/4242611

 

Во Франции зарезали чеченского блогера

 

https://www.kommersant.ru/doc/4242599

 

[Внутренняя политика]

 

В Симферополе воды осталось на сто дней. Власти Крыма принимают экстренные меры для обеспечение жителей

 

https://www.kommersant.ru/doc/4243270

 

[Экономика]

 

В России производители поднимают цены на автомобили

 

https://ria.ru/20200101/1563057532.html

 

[Общество]

 

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

 

https://ria.ru/20200130/1564083268.html

 

[Происшествия]

 

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек

 

https://ria.ru/20200206/1564303165.html

 

Тысячи пассажиров круизного лайнера Dimond Princess должны провести две недели на карантине

 

https://www.interfax.ru/world/694182

 

[Протесты]

 

В Париже на акции «желтых жилетов» задержали более 30 человек

 

https://ria.ru/20200118/1563584810.html

 

[Пенсии]

 

По данным Росстата средняя пенсия в 2019 году выросла на 6%

 

https://www.kommersant.ru/doc/4249637

 

[Наука]

 

Счетная палата назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

 

https://iz.ru/973360/2020-02-07/sp-nazvala-nedostatochnoe-finansirovanie-glavnoi-problemoi-nauki

Рабкор.ру
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17-2-2020 События, , 25
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