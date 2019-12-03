«Faketaxi»: как водители Яндекс.Такси будут бойкотировать агрегатор и чем мы можем помочь

Мир стремительно меняется, а вместе с ним и характер накопления капитала. Компании берут на вооружение последние достижения науки и техники, позволяющие им совершенствовать методы эксплуатации работников. Переход на цифровые платформы позволяет получать прибыль, владея минимальным объемом активов. Платформенный капитализм достаточно комфортно себя чувствует в сфере услуг такси, потому как установление связи между водителем и клиентом, определение стоимости услуги, предоставление информации и расчет между сторонами намного эффективнее выполняется ИТ-гигантом, нежели отдельно взятым таксистом или пассажиром. Однако вместе с изменением характера эксплуатации меняются и способы борьбы трудящихся. Так, водители Яндекс.Такси организовались в чате телеграм и подготовили тактику борьбы с агрегатором с использованием тех технологий, которыми когда-то их вооружил Яндекс с целью извлечения прибыли. Что же заставило таксистов объявить бойкот агрегатору?

В начале 2018 годабыла закрыта сделка по слияниюUber с Яндекс.Такси, за счет чего позиции сервиса значительно укрепились на рынке. 27 ноября на слушаниях в Общественной Палате РФ «Цифровое будущее такси» была предоставлена информация по данным Дептранса Москвы, что 72,3% пассажиров пользуются приложением Яндекса для вызова такси.Однако Ситимобил, второй по доли рынка агрегатор,благодаря инвестициямMail.RuGroup стал активно демпинговать цены, на что Яндекс отреагировал весной 2018 года, повысив комиссию для водителей. Процент от дохода, который отчисляют таксисты, с учетом комиссии таксопарков составляет более 30%. По словам самих таксистов, последние несколько месяцев заработанные средства преимущественно уходят на компенсацию издержек на обслуживание автомобиля и топливо, работая по 12 – 14 часов в день. Рост недовольства логично привел к борьбе за свои экономические интересы. Как же проводится бойкот?

Протестная акция объявлена в Москве и Московской области на 2 – 6 декабря. В эти дни водители откажутся от использования приложения Яндекс.Такси в утренние и вечерние часы пик. Вторая тактика заключается в том, что для повышения стоимости услуги таксисты сами совершают «фейковые заказы» как бы от лица пользователей, в ход идут дополнительные сим-карты или виртуальные номера. Данная тактика приводит к тому, что на повышенный спрос реагирует алгоритм Яндекса, который стремится его удовлетворить. Помимо того, что «фейковые заказы», которые вовремя отменяются участниками протеста, не приносят компании прибыль, на определенной территории создаются пробки.Стремясь сохранить высокую плотность такси, алгоритм платформы стимулирует водителей съезжаться в места повышенного спроса. Действуя по принципу французских «желтых жилетов», был выдвинут ряд требований:

Регулирование деятельности такси на государственном уровне

Защита от беспредела агрегаторов, монополизировавших рынок

Обеспечение режима труда и отдыха согласно ТК

Обеспечение достойного заработка

Отфильтровать некомпетентных и неадекватных водителей служб такси

Отфильтровать неадекватных пассажиров от пользования сервисами

Обеспечить государственным субсидированием таксомоторный извоз

Предоставление водителям полной информациио заказе

Снижение комиссии агрегатора, увеличение тарифов

На данный момент Яндекс.Такси не вступил в диалог с бойкотирующими таксистами.

Уважаемые читатели Рабкор.ру, пришло время не только читать новости, но и делать их! Мы призываем поддержать водителей Яндекс.Такси, затруднительное положение которых настойчиво не желают замечать ни компания Яндекс, ни государство. Рабкор объявляет протестную акцию «Faketaxi» среди участников нашего сообщества. Суть заключается в следующем: сегодня в вечерний час пик с 19:00 до 21:00 мы единовременно совершим заказ такси в определенную точку Москвы. Для этого необходимо:

Установить приложение Яндекс.Такси или зайти через браузер, пройти регистрацию или воспользоваться имеющимся аккаунтом

Следить за группой Рабкор, а лучше нашим чатом телеграм

В 19:00 мы объявим место, куда будет совершён массовый вызов такси

После объявления места поставьте туда метку. Точка А – место, которое мы сообщим в 19:00.Точка Б – конечный пункт, можно выбрать любой

Выберите способ оплаты. Рекомендуем установить наличный расчет, чтобы не списали деньги за ожидание

По команде начинаем заказывать такси

До момента прибытия или когда такси уже подъехало, отменяйте заказ. В чате сервиса можно сообщить водителю о бойкоте агрегатора. Половина из них не в курсе об акции

???

Profit. Такси собрались в пробку, цена услуги на этой территории достигла поистине чудовищных масштабов, а в городе объявлены дефициты такси

Следите за информацией в группе и чате. Победа будет за нами! Капитализму платформ —бой!