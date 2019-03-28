Ухудшение экологии Байкала

Новые нормативы приведут к ухудшению экологического состояния Байкала

Предложенные Минприроды России изменения нормативов предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала неизбежно ухудшат экологическое состояние уникального озера, убеждены представители международной экологической коалиции «Реки без границ».

В конце прошлой недели министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект поправок в собственный приказ №63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

Практически все новые поправки резко ослабляют действующие в настоящее время нормативы предельно допустимого воздействия на Байкал. Так, по подсчетам экспертов коалиции «Реки без границ», предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, теперь увеличивается в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) – в 10 раз, хрома – в 6 раз, нефтепродуктов – в 1,8 раза, хлоридов – в 1,5 раза, аммония – в 1,3 раза.

«Предлагаемые новые нормативы для фосфатов в 65 раз больше их фонового содержания в Байкале, а по нитратам идет превышение фона в 75 раз. Увеличение нормативов допустимого содержания в сточных водах нитритов и нитратов и соответствующий рост концентрации данных элементов может привести к усилению «цветения» воды в мелководных зонах Байкала, поскольку азот и фосфор являются одними из основных элементов питания водных растений. Таким образом, предлагаемые нормативы будут не препятствовать, а, наоборот, способствовать эвтрофикации озера», – считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«Большая часть предлагаемых изменений нормативов допустимого сброса стоков в озеро ведет к многократному увеличению антропогенной нагрузки на уникальную экосистему Байкала и, как следствие, нанесению ей вреда, – убежден доктор охраны природы, международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. – Предлагаемые изменения нормативов имеют не экологическое, а исключительно экономическое обоснование, облегчая жизнь владельцам промпредприятий и туробъектов. Они также призваны компенсировать недофинансирование мер по очистке воды в рамках нацпроекта “Экология” снижением требований к очистке, что позволит использовать не лучшие доступные мировые технологии, а существенно менее эффективные, но более дешевые способы очистки стоков. Однако в условиях предкризисной ситуации в литорали озера Байкал новые нормативы могут привести к непоправимому ущербу для озера».

Представители экологической коалиции «Реки без границ» считают, что любой пересмотр действующих нормативов в отношении Байкала должен проходить государственную экологическую экспертизу с полноценным общественным обсуждением предлагаемых изменений. Кроме того, новые нормативы должны быть в обязательном порядке согласованы с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку напрямую влияют на состояние уникального объекта всемирного природного наследия «Озеро Байкал».

http://www.plotina.net/baikal-pdv-2019/