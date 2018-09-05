Росприроднадзор проверит информацию о нефтяном пятне на Байкале

Специалисты Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора проверяют информацию жителей поселка Листвянка Иркутской области об обнаружении нефтяного пятна на озере Байкал, сообщил агентству “Интерфакс” руководитель управления Дмитрий Петров в среду.

“Вчера около 14:00 по иркутскому времени поступила информация об обнаружении пятна с нефтепродуктами в акватории возле Листвянки. Наши специалисты сразу выехали на место, однако пятна уже не было – Байкал штормило и его разбило волнами. Специалисты провели обследование, опросили местных жителей, сейчас проводится проверка”, – сообщил Петров.

По его словам, размер пятна определить пока не удалось, поскольку показания очевидцев сильно разнятся.

По предварительным данным, источником загрязнения стали подсланевые воды, которые были намерено или случайно слиты с одного из кораблей. “Виновные лица устанавливаются, вместе с нашими специалистами на место выезжали сотрудники органов внутренних дел”, – отметил Петров.

Подсланевые воды образуются в машинных отделениях судов, скапливаясь под еланями (решетчатыми полами). Они отличаются высоким содержанием нефтепродуктов – до 160 г/л. Общий объем таких вод на одном судне может достигать нескольких тонн.