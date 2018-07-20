Новосибирск: президента и правительство — в отставку!

18 июля в Новосибирске в центре города состоялся общегражданский митинг против пенсионной реформы и повышения НДС. В акции приняли участие около 1 500 человек – сторонники Левого Фронта, КПРФ, партии «Яблоко», партии «Россия будущего» и других организаций. Звучали лозунги: «Пора менять власть!», «Путина, Медведева — в отставку!», «Нет пенсионной реформе!». Подготовка к митингу была крайне тяжелой, но в итоге полиция не препятствовала его проведению, так что обошлось без задержаний. Следующая акция протеста против антисоциальных инициатив власти состоится 28 июля.

 

 

источник: https://www.leftfront.org/?page_id=36

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