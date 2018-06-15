Серпухов под огнем

13-го июня 2018 года неожиданно в районе дома главы Серпуховского района появилась следственная оперативная группа. Сначала они перекрыли дороги и не выпускали даже местных жителей. Затем они ворвались в дом главы Серпуховского района Александра Шестуна с обыском. Следом за этим, они предъявили ему обвинения в “превышении должностных полномочий”. Такие же люди в масках побывали в районной администрации и в офисе радиостанции “ОКА-ФМ”. Замечу что “ОКА-FM” активно освещала митинги 14-го апреля и мероприятия левых оппозиционеров в Серпухове и Серпуховском районе. А своими статьями давно стала “неугодной” для местных власть имущих личностей — главы города Дмитрия Жарикова и председателя совета муниципальных депутатов Серпухова Игоря Ермакова.

Понятно, почему так на Шестуна взъелись. Глава Серпуховского района ранее “слил в сеть” аудиозаписи того, как “серьезные люди” решают “кадровые вопросы”, организуя уголовные дела против неугодных им чиновников и назначений удобных режиму людей. В ход идет все: ложь, клевета, подтасовки и передергивание. А дальше ФСБ, Прокуратура, Следственный Комитет и полиция делают свое дело.

В довершение всего Шестун выступил против мусорных свалок у себя в районе. Тем временем Министерство экологии Подмосковья обжаловало решение областного арбитража о закрытии свалки “Лесная”, а прокуратура подала иск в суд Серпухова — в интересах частной фирмы «Скайвэй». Это надо повторить: Министерство экологии открыто выступило против закрытия гнилой мусорной свалки.

Я живу на улице Осенняя и, перед сном, люблю постоять на балконе и подышать воздухом. Однако этой радости я не испытываю уже год. По вечерам вонь стоит чуть ли не по всему городу. А если уж еще и туман опуститься, то хватайся за респиратор. Поэтому я лично заинтересован в скорейшем решении этого вопроса. И я уверен что меня в этом поддержит весь Серпуховской район.

Программа Воробьева и его назначенцев в Серпухове (Жарикова и Ермакова) только одна — полная консервация политической жизни региона, узурпация власти и произвол. В Серпухове уже сейчас вся публичная деятельность осталось на отшибе города, в Принарском парке. В городе имеет право организовывать мероприятия только партия “Единая Россия”. В городе почти полностью свернуто мелкое частное предпринимательство. Незаконно сносятся лавки, будки и даже целые здания, а рынок монополизируется Игорем Ермаковым и его приближенными. Объединение города и района тоже не сулит ничего хорошего. По сути, это расширение вотчины Дмитрия Жарикова

Левые выступают против их “объединения”. Если проводить подобные реформы, то только с новыми выборами главы объединенного муниципалитета и выборами в расширенный совет муниципальных депутатов. Что делать в такой ситуации левым Подмосковья? Есть только один выход: объединиться и бороться единым фронтом! У нас есть опыт совместной работы, организации пикетов и митингов. Без нас не было бы митинга 14-го апреля. Без нас рабочие СЛЗ не добились-бы выплаты своих зарплат. Борьба продолжается!

Станислав Кирюшкин