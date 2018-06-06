В Нижнем Новгороде запрещают публичные акции, в том числе одиночные пикеты, в связи с указом президента

5 июня нижегородское отделение РОТ-Фронт и РКРП планировало провести митинг против повышения пенсионного возраста. Как известно, Конфедерация труда России объявила кампанию против повышения пенсионного возраста. Еще до начала этой кампании РКРП в Н.Новгороде подали уведомление о проведении митинга на площади Горького, но получили отказ в согласовании. Мы приведем текст этого документа подробно, чтобы и другие организаторы публичных акций могли оценить ситуацию и действовать со знанием обстановки в случае необходимости проведения митингов и даже одиночных пикетов, т.к. и их проведение в Нижнем Новгороде может сопровождаться проблемами со стороны полиции.

В обоснование отказа в ответе администрации города сообщается:

«Заявленное место проведения митинга на площади Максима Горького в сквере перед Домом связи находится на территории непосредственно прилегающей к зданиям: Дома связи (ул. Б.Покровская, 56, Нижегородской академии МВД России (ул. Б.Покровская, 65), Муниципального образовательного учреждения СШ № 3 (ул. Маслякова, 1), Нижегородской правовой академии (ул. Костина, 2 «Б»), сети аптек «Фармани» (ул. Б.Покровская, 58) к зданию в котором размещаются медицинский центр «Доктор Борменталъ», «Аптека на Горького», федеральная сеть аптек «Ладушка», салон связи «Мегафон» и «Салон оптики» ИП Таланова Е.А. (пл.Горького, 4), то есть, относится к местам, в которых статьей 4′ Закона Нижегородской области № 196-3 установлен запрет проведения публичных мероприятий».

Непосвященным приведенное перечисление обычных, на первый взгляд, учреждений и организаций в качестве основания запрета на проведение публичных мероприятий, может показаться абсурдным. Но все эти организации подпадают под п. 4 ст. 4-1 Закона Нижегородской области «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области (с изменениями на 10 октября 2017 года)» – места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий:

1) территории, занимаемые объектами жизнеобеспечения, в том числе электростанциями, магистральными теплопроводами и тепловыми сетями, водозаборными сооружениями, сетями водоснабжения, котельными, элеваторами, фармацевтическими предприятиями и складами медикаментов, хлебопекарнями;

2) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего пользования, определенные федеральными законами;

3) здания, занимаемые образовательными и медицинскими организациями, организациями связи, подразделениями пожарной охраны;



4) территории, занимаемые сооружениями связи (объекты инженерной инфраструктуры, в том числе линейно-кабельные сооружения связи, созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи);

5) культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества);

6) строительные площадки, места проведения ремонтных работ, ветхие и аварийные дома;

7) территория Нижегородского Кремля;

7-1) улица Большая Покровская города Нижний Новгород;

8) территории, непосредственно прилегающие к объектам, местам, зданиям, указанным в пунктах 1-6 настоящей статьи.

Нижегородские власти понимают под медицинскими организациями, фармацевтическими предприятиями и складами медикаментов – обычные аптеки, которых в городе множество на каждом шагу. Под сооружениями связи – дом Связи («Почта России») и салон связи сотового оператора. Почему нельзя проводить митинги рядом с аптеками? Потому что. Потому что власти могут это запретить, а общественность не может на это ничего возразить.

Также в отказе администрации сообщается:

«Кроме того, в связи с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» администрацией города Нижнего Новгорода принято постановление от 16.02.2018 № 381 «О мерах по реализации пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (далее – Постановление).

Согласно указанному Постановлению, в связи с проведением матчей Чемпионата мира по футболу и усиленными мерами безопасности, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в городе Нижнем Новгороде введены ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, касающихся мест, времени проведения и количества участников.

Постановлением определено, что:

– местами проведения собраний, митингов, пикетирований, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории города Нижнего Новгорода с 25 мая по 25 июля 2018 года являются:

Канавинский район: площадка в сквере им. Чкалова;

Ленинский район: парк Дубки;

Московский район: площадь Героев;

Советский район: сквер на улице Маршала Рокоссовского; площадка в ПКиО им. Пушкина у д.9 «б» по ул. Белинского;

Сормовский район: сквер на улице Коминтерна, 250.;

– местами проведения демонстраций и шествий, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории города Нижнего Новгорода с 25 мая по 25 июля 2018 года являются:

Ленинский район: бульвар Заречный от дома № 1 до трамвайной линии;

Советский район: сквер на улице Маршала Рокоссовского (при этом, демонстрации с использованием во время передвижения транспортных средств, не проводятся);

– количество участников собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории города Нижнего Новгорода с 25 мая по 25 июля 2018 года не должно превышать 100 человек;

– временной интервал проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на территории города Нижнего Новгорода с 25 мая по 25 июля 2018 года с 09.00 до 13.00 текущего дня по местному времени».

Организаторам предлагалось провести мероприятие в другое время и в другом месте с учетом имеющихся запретов.

С запретом проведения публичных мероприятий нижегородские активисты сталкивались и ранее. В случае отказа со стороны администрации в согласовании, в зависимости от позиции организаторов, принималось решение либо о переносе мероприятия на другое время и место, либо, как это не раз делал руководитель нижегородского отделения РКРП П.М. Типаков, на заявленном месте проводился одиночный пикет. Именно так поступил П. Типаков 1 мая, когда администрация так же не согласовала митинг на площади Горького. 1 мая П. Типаков развернул на площади Горького транспаранты и флаги, прикрутив их к столбам фонарей освещения, и выступил перед собравшимися. Полиция не вмешивалась, никто из участников задержан не был.

Точно так же П. Типаков собирался поступить и 5 июня. К назначенному времени на пл. Горького пришло несколько активистов и П. Типаков. Там их уже поджидали полицейские, которые зачитали организатору выдержки из Указа президента от 9 мая 2017 года №202 “Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года”, и в частности пункт 11: «Установить, что в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, которые определяются органами исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации или соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами безопасности».

Исходя из этого положения указа президента, полицейские считают, что одиночные пикеты также запрещено проводить без согласования с администрацией. Типакову было вручено предупреждение и полицейские заявили, что в случае начала проведения одиночного пикета, он будет задержан. Мероприятие П. Типаков и другие активисты проводить не стали.

Прокомментировал позицию нижегородского отделения РКРП и движения “Трудовой Нижний Новгород” Максим Зарубин, активист, также пытавшийся принять участие в акции 5 июня:

«Все последние дни движение “Трудовой Нижний Новгород” проводит постоянную агитацию среди граждан города и среди рабочих предприятий у проходных. Тема – протест против повышения пенсионного возраста. Реакция народа двойственная: одни проходят мимо по инерции общественного пофигизма, другие быстро врубаются в то, о чём говорят товарищи с газетами и листовками в руках, и начинают жаловаться, изливать свои недовольства, просить выдать автоматы, спрашивают, как быть?

Что тут можно ответить трудящимся? Призвать выйти на митинг протеста? 5 июня мы убедились, что митинг не прокатит. Власти затеяли непопулярные меры под шумок ЧМ 2018. Ввели по факту явочным порядком режим чрезвычайного положения в стране, приостановили действие Конституции, нарушив право на свободу митингов и демонстраций, одиночных пикетов – любых публичных мероприятий, если это пахнет протестом.

Не фашизм ли это стучится в наши двери? Буржуазная демократия исчерпала себя, если прикрывается фиговым листком президентского указа «о мерах в связи с Чемпионатом».

Мы, коммунисты, продолжим работать – будем призывать трудящихся к забастовкам, всероссийским стачкам. Другого способа сохранить пенсионный возраст – основное завоевание социализма – у трудового народа не остаётся».

В ситуации фактического запрета проведения публичных акций, нижегородские левые активисты планируют поддержать кампанию против повышения пенсионного возраста путем продолжения раздачи листовок и газет у проходных нижегородских заводов.

Автор текста и фото: Алексей Поднебесный