В Нижнем Новгороде жители спасают овраг

Почаинский овраг – сегодня одна из самых болевых точек Нижнего Новгорода.

Это легкие исторического центра: 6 гектаров растительности вблизи Нижегородского Кремля.К тому же в овраге высокое биоразнообразие, много птиц. Вот акт орнитологического обследования и ботанико-географическое описание оврага. Центр Нижнего застроен, переуплотнен, автомобилизирован, не имеет парков, и эта растительность ему очень нужна. Овраг был включен в планы администрации города по развитию парковых зон; концепцию развития представил горожанам главный архитектор Нижнего Новгорода в 2015 г.

Однако, как выяснилось в мае 2017 г., вместо этого овраг передали под застройку ООО «Международная строительная компания» (ООО МСК) и начали засыпать для строительства жилого квартала. Мы распространяем петицию на change.org, обращенную к муниципальной, региональной и федеральной власти с просьбой остановить работы и создать на месте Почаинского оврага парковую зону.

Кроме природной, овраг обладает исторической ценностью. По происхождению это долина реки. Считается, что основатель Нижнего Новгорода Юрий Долгорукий (внук основателя Москвы) назвал местную речку Почайной в честь киевской из-за сходства ландшафта. Нижний Новгород вырос именно в устье Почайны у впадения ее в Волгу, а с самой рекой связан ряд нижегородских преданий. В конце 19 века реку убрали в трубы. В 30-е годы 20 века в овраге были массовые расстрелы и захоронения. В начале 90-х в память о погибших людях был установлен поклонный крест, позднее разрушившийся и восстановленный нами в октябре этого года. В настоящее время мы, с помощью местного “Мемориала” выясняем подробности, связанные с репрессиями.

Очень многие нижегородцы обеспокоены судьбой Почаинского оврага и предпринимают различные действия, публичные акции и пр. Четыре с половиной тысячи человек подписали петицию https://www.change.org/p/глава-нижнего-новгорода-не-з.. , многие оставили впечатляющие комментарии. Градозащитники организуют обсуждения, круглые столы экспертов. Коалиция «ДемНН» регулярно собирает подписи против уничтожения оврага на пикетах и сейчас готовится к митингу 27 декабря. Музыкальный андерграунд провел в августе фестиваль «Не засыпай!» с дебатами о судьбе оврага. Урбанисты организовали «соучастный проектный семинар» для всех желающих и 14 декабря представят на круглом столе Концепцию развития оврага, созданную на основе обсуждений на семинаре. Местные жители собирают подписи. Одним словом, люди не могут смириться с тем, что часть их идентичности, их общее достояние передано в частные руки для извлечения частных прибылей.