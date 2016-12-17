«Не допустить дальнейшего сокращения расходов на образование!»

Заявление сопредседателей Профсоюза “Университетская солидарность”

Министерство образования и науки Российской Федерации вынесло на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2010 гг., предусматривающий сокращение расходов по программе на 20%. Одновременно появилась (пока что неофициально) информация о пересмотре «Дорожной карты» по повышению эффективности образования и науки от 30 апреля 2014 г. в части выполнения «майских указов» президента Российской Федерации относительно уровня оплаты работников образования. Предлагаемые сокращения финансирования коснутся в первую очередь расходов на развитие учебных заведений и улучшение условий труда преподавателей.

Мы считаем данные предложения крайне неосмотрительными, не имеющими экономического обоснования и наносящими ощутимый вред высшей школе, да и образованию в целом, в России. Подобное пренебрежение потребностью образовательных учреждений в развитии самым негативным образом скажется на качестве образования, перспективах совершенствования и возможности исполнения ВУЗами и, в частности, преподавателями, занимающимися научной работой, своих обязательств по исследованиям.

Особое недоумение вызывает факт, что инициатором разрушительных для образования предложений выступает министерство, призванное, казалось бы, отстаивать стратегические и текущие интересы отрасли.

Мы требуем пересмотреть данные предложения и не производить оптимизацию (а точнее, секвестр) расходов за счёт российской науки и российского образования.

Мы призываем наших коллег и всех неравнодушных поддержать нас, высказывать на сайте, предназначенном для обсуждения проектов нормативных правовых документов, своё отрицательное мнение о данном проекте.

Мы считаем, что и руководство ВУЗов не меньше нашего заинтересовано в отказе от данных планов, и предлагаем ректорскому сообществу поддержать нас и высказать свою позицию по данному вопросу. Какими бы ни были противоречия между работниками высшей школы и представителями работодателей, в этом вопросе мы можем найти согласие.

Сопредседатели Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность»

М. С. Лобанов

П. М. Кудюкин

Д. В. Трынов