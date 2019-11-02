Программа обучения Рабкора: Три вводных курса

Мы рады представить взору читателей небольшую обучающую программу, разработанную небольшим коллективом авторов, связанных с интернет-журналом Рабкор.ру. Изначально сама по себе идея создания новой программы обучения появилась у нас в результате подробного ознакомления с рядом аналогичных программ, взятых на вооружение различными отечественными марксистскими кружками. Учитывая, что по большей части они представляли собой либо просто крупные списки разноплановой литературы (причём, как правило, древней), либо же откровенно пыльные пересказы из старых советских учебников, мы и решили заняться созданием своей программы. Программы, которая с одной стороны была бы ориентирована на анализ современного мира со всеми его быстро изменяющимися особенностями, и на некоторую работу с большинством направлений современной левой мысли с другой.

Само же её разделение на три тематических курса с самого начала рассматривалось нами как принципиальная позиция. Ведь значительному количеству заинтересованных лиц в любом случаи не будут интересны все аспекты современной левой общественной мысли, что будет, конечно же, приводить к тому, что целые разделы неизбежно будут отбрасываться различными индивидами и группами в зависимости от их реальных интересов. Мы попытались решить данную проблему путём разделения всей программы на три различных курса, каждый из которых, при желании можно проходить отдельно, что не подразумевает обязательного прохождения каждого из них. Очевидно, что многим заинтересованным лицам не интересна та же философия, что автоматически не означает, что им не может заинтересовать та же экономика или, например, история. Именно для решения подобной задачи данная программа и была создана в формате трёх тематических курсов.

Тематические курсы, созданные в процессе обработки обучающих материалов и первоисточников, предназначены в первую очередь для формирования определённого теоретического фундамента в каждом из трёх направлений, обозначенных в программе. Для нас является очевидным, что подобные материалы принципиально не способны создать исчерпывающую научную базу даже у тех, кто пройдёт все три части данной программы. Свою задачу мы видим лишь в том, чтобы создать определённые зачатки фундамента, куда уже смогут прикреплять что-то в дальнейшем различного рода заинтересованные лица.

Прежде чем приступать к прохождению любого из курсов стоит понять вот что:

Несмотря на наличие номеров, данные курсы стоит проходить исключительно в зависимости от интереса к конкретной дисциплине. Каждый курс создавался отдельно и не подразумевает прямой последовательности. Однако если найдутся те, кто в итоге пройдёт все три курса, мы будем только рады.

Сами курсы стоятся по одной и той же структуре, предполагающей наличие обязательной вводной литературы (по которой слушатель сможет вообще приобрести некоторые представления о дисциплине), полноценной обсуждаемой литературы (как теоретические первоисточники, так и аналитические работы), а так же вспомогательных материалов (раздел «В помощь»), позволяющих изложить тот же материал в более упрощённом стиле.

Проходить данные курсы можно как в форме группового обсуждения (кружки, собрания и тд), так и в форме индивидуального самообразования, в зависимости от личных предпочтений.

Желаем успехов!

КУРС № 1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Введение

Магун А.В. Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: НЛО, 2011. 543 c. (Для более упрощённого понимания рекомендуется начать со страницы 201)

Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 623 с.

Кагарлицкий Б. Ю. Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию. М. : Либком, 2012. 320 с.

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо, 1991. 271 c. (Так как книга состоит из нескольких работ, непосредственно сам текст: 1-148)

Тема № 1 Философия в современном мире: аналитическая и континентальная традиции

Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 448 c. (Для более упрощённого понимания рекомендуется начать со страницы 140)

Боррадори Дж. Американский философ: Беседы. М .: Дом интеллектуальной книги, Гнозис, 1999. 208 с.

Темы для обсуждения

Аналитическая и континентальная традиции: истоки раскола в начале 20-го века и особенности методологического аппарата.

Теоретический изоляционизм в обоих направлениях.

Современная континентальная философия (школы и течения).

Современная аналитическая философия как жёсткое ограничение исследуемого поля.

Марксизм как направление континентальной мысли и феномен аналитического марксизма.

В помощь

Болдырев И.А. Континентальная философия. Видеоролик ПОСТНАУКА https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=i-pBs__OFhM

Колесников А.C. Аналитическая философия: основания и история. Вестник СПбГУ. Серия 6. 2014. Выпуск 4. (Киберленинка) https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-filosofiya-istoriya-i-osnovaniya

Хаиткулов Р. Г. Феномен аналитического марксизма // В кн.: Есть ли место политэкономии в современной экономической науке? М. : Институт экономики РАН, 2013. (В примечаниях в статье на Википедии) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Тема № 2 Политическая теория ортодоксального марксизма и марксизма-ленинизма

Маркс К. К критике политической экономии. М.: Госполитиздат, 1949. 272 c.

Маркс К. Гражданская война во Франции. // Сочинения, Т. 17. М.: Политиздат, 1960. C. 317-370.

Маркс К. Критика Готской программы. // Сочинения, Т. 22. М.: Политиздат, 1962. C. 227-243.

Ленин В. И. Государство и революция //Сочинения, Т. 33. М.: Политиздат, 1969. С 1-120.

Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский //Сочинения, Т. 37. М.: Политиздат, 1969. С 101-110.

Темы для обсуждения

Концепция государства и политики в ортодоксальном марксизме.

Марксистская концепция государства в контексте материалистического понимания истории.

Политические деятели и организации как носители классовых структур.

Использование классового подхода для практического анализа социально-политических процессов.

Марксистская теория «диктатуры пролетариата».

Диктатура пролетариата и ленинская теория революционной партии-авангарда.

В помощь

Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы; Идея диктатуры пролетариата: Маркс, Энгельс, Ленин. // Т. И. Ойзерман. Избранные труды: В 5 т. Т. 2. Марксизм и утопизм. – Ин-т философии РАН. М, 2014.C. 142-234; C. 300-333.

Магун А.В. Карл Маркс как политический философ. // Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: НЛО, 2011. 471-527.

Тема № 3 Кризис ортодоксального марксизма и рождение западного марксизма. Лукач и Корш

Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: «Логос-Альтера», 2003. 416 c.

Корш К. Марксизм и философия. О философском содержании марксизма, значении диалектики и сознания. 27 c. (Официально не издавалась, но русский перевод можно найти в поиске документов ВК)

Корш К. 10 тезисов о марксизме сегодня. 2 c. (Официально не издавалась, но русский перевод можно найти в поиске документов ВК)

Темы для обсуждения

Исторические причины кризиса ортодоксального марксизма.

Неомарксизм (западный марксизм) как попытка диалога наследия Маркса с иными социально-политическими учениями.

Неогегельянский подход Лукача, пролетариат как субъект истории и носитель классового сознания.

Карл Корш как теоретик левого коммунизма.

В помощь

Дмитриев А.Н. Лукач и Кopш в 1923-1924 гг.: станoвлeние неомарксизма // Марксизм без пролетариата: Георг Лукач ранняя Франкфуртская школа (1920-1930-e гг.), СПб.: Изд-во Европ. ун-та; М.: Летний сад, 2004. C. 145 – 222.

Земляной С.Н. История, сознание, диалектика. Философско-политическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века // Георг Лукач и западный марксизм: сб. статей. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. C. 11-199.

Чусов А.В. Лекция «Развитие марксистской методологии у Г.Лукача» YouTube – канал МУСС https://www.youtube.com/watch?v=8IW3Eeb42uM

Тема № 4 Политическая философия Антонио Грамши и теория гегемонии.

Грамши А. Тюремные тетради. Избранные произведения. Т. 3. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. 571 c.

Темы для обсуждения

Политическая и экономическая обстановка в Италии 1920-ых и 1930-ых годов, предпосылки идей Грамши.

Итальянская традиция макиавеллизма и идеи Б. Кроче в наследии Грамши.

Концепция гегемонии и система органических интеллектуалов.

В помощь

Кагарлицкий Б. Ю. Грамши. // Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию. М. : Либком, 2012. C. 53-55.

Грецкий М.Н. Антонио Грамши – политик и философ. М.: «Наука», 1991. 161 c. (Можно найти в поиске документов ВК)

Калмычкова Е.Н. Лекция «Учение о гегемонии и манипуляции сознанием А. Грамши» YouTube – канал МУСС https://www.youtube.com/watch?v=yiLBUV6rQ_Q

Тема № 5 Социальная критика Франкфуртской школы: рождение критической теории

Маркузе Г. Одномерный человек. М.: “REFLbook”, 1994. 368 c.

Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя М.: ACT, 2006. C. 9-306.

Темы для обсуждения

Идеи Франкфуртской школы как диалог марксизма, психоанализа и классического немецкого идеализма.

Понятие «репрессивности» и «одномерности» в идеях Герберта Маркузе.

Психосоциальные парадигмы существования общества, феномен тоталитарной личности.

Критическая теория как попытка культурной критики капитализма.

В помощь

Хитров А. Критическая теория. Видеоролик ПОСТНАУКА https://www.youtube.com/watch?v=FOrctLP1xXc

Дмитриев А.Н. Веймарский контекст и становление Франкфуртской школы социальных исследований: 1920-е гг. // Марксизм без пролетариата: Георг Лукач ранняя Франкфуртская школа (1920-1930-e гг.), СПб.: Изд-во Европ. ун-та; М.: Летний сад, 2004. C. 222-336.

Калмычкова Е.Н. Лекция «Исследования Франкфуртской школы» YouTube – канал МУСС https://www.youtube.com/watch?v=97S7RB2cAHI

Тема № 6 Марксизм и структурализм. Феномен структуралистского марксизма.

Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. 392 c.

Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства. Неприкосновенный запас. 2011. № 3. С. 14-58. (достаточно просто загуглить название)

Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций в Коллеж де Франс (1977-1978). CПб.: «Наука», 2011. 544 c.

Темы для обсуждения

Структуралистские понятия «синхрония» и «диахрония» в контексте понимания исторических процессов.

Теория идеологии Альтюссера и концепция идеологических аппаратов государства (отличия от ортодоксально-марксистской концепции).

Теоретический антигуманизм структуралистского марксизма и его критика гегелевской диалектики (смотри разделы книги «За Маркса)

Концепция «биовласти» Мишеля Фуко.

В помощь

Гаспарян Д.Э. Структурализм как попытка превратить гуманитарное знание в научное. // Введение в неклассическую философию. М. : РОССПЭН, 2011. C. 186-215.

Йоас X., Кнёбль В. Структурализм и Постструктурализм // Социальная теория. 20 вводных лекций. СПб.: Алетейя, 2011. C. 488-533.

Любутин К.Н., Шихардин Н.В. Луи Альтюссер: гносеологическая и аксиологическая природа теоретического антигуманизма // Альтернатива Луи Альтюссера: неомарксистский выбор. Курган.: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. С. 33-71. (Можно найти в поиске документов ВК или через поиск Гугл)

Арон Р. Объективированный марксизм; От объективированного марксизма к анализу. // Лекции по философии истории: Курс лекций в Коллеж де Франс. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. C. 37-59.

Тема № 7 Современные теории демократии и политического участия

Макферсон К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011, 176 c.

Даль Р. Полиархия: участие в оппозиции. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2010, 288 c.

Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2010, 192 c.

Темы для обсуждения

Теоретические этапы либеральный демократии и их связь с капиталистическим производством (типология Макферсона).

Концепция «Полиархии» как возможность реализации демократических идей в рамках капитализма.

Кризис демократической системы в контексте гегемонии политики неолиберализма (теория Крауча)

В помощь

Баранов Н.А. Современная демократия: эволюционный подход. Балт. гос. техн. ун-т. СПб, 2007. 208 с. (Отличное и краткое пособие по современным концепциям демократии, искать в документах ВК)

Радиков И.В. Современные концепции демократии. Лекция на YouTube – канале СПбГУ https://www.youtube.com/watch?v=mWl2MbLbR-A

Тема № 8 Современные попытки философско-этической критики капитализма. Социальный либерализм и коммунитаризм.

Ролз Дж. Теория справедливости. Изд. 2-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 536 с.

Темы для обсуждения

Ограничение частной собственности как необходимость сохранения прав и свобод.

Границы «естественного неравенства».

Существование морали в эпоху товарно-денежных отношений.

В помощь

Алексеева Т. А. Джон Роулс: современная версия общественного договора // Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. C 299-331.

Кимлика У. Либеральное равенство; Коммунитаризм. // Современная политическая философия: введение. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2010, 79-140; C. 270-362.

Тема № 9 Мир-системный анализ: междисциплинарная политическая теория

Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. М.: Издательство «Европа», 2007. 168 c.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 248 с.

Темы для обсуждения

Истоки миросистемной теории: марксизм, веберианство и школа Анналов.

Капитализм как мировая торговая система.

Типология «центр – полупериферия – периферия» и положение нынешней России в ней.

В помощь

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство «Логос», 2004. C. 7-27 (Введение и предисловие)

Кагарлицкий Б.Ю. Мир-системный анализ: центр и периферия. Ролик на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=h14n2LoczeM&t=2s

Кагарлицкий Б. Ю. История как политика. // Периферийная империя. Россия и миросистема. М.: ЛЕНАНД, 2017. C. 12-42.

Тема № 10 Теория и политическая практика левых на современном этапе

Срничек Н. Капитализм платформ. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2019. 128 с.

Кагарлицкий, Б.Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. 280 с.

Темы для обсуждения

Понятие «платформенного капитализма» и его особенности.

Феномен платформенных компаний в современном мире.

Марксизм и политика идентичностей.

В помощь

Капитализм платформ: новые формы эксплуатации. Ролик на YouTube – канале Рабкор https://www.youtube.com/watch?v=7OMX_Jk49dc&t=2s

Презентация книги «Между классом и дискурсом» Ролик на YouTube – канале Маркс был прав https://www.youtube.com/watch?v=4N5_5qQKJa8

КУРС №2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

Введение

Варуфакис, Янис. Беседы с дочерью об экономике. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. – 176 с.

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма, Том 1 / Антонио Пезенти. – М.: Издательство «Прогресс», 1976. – 822 с.

Тема №1 Предмет и методология экономической науки

Богданов А.А. Краткий курс экономической науки/ С перераб. и доп. Ш.М. Двойлацкого. Изд. 16-е. – М.: КомКнига, 2007. – 264 с. (предмет и методология во Введении)

Сото У.Х. Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество/ Хесус Уэрта де Сото; пер. с англ. Б.С. Пинксера под ред. А. В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2011 – 202 с. (методология австрийцев и неоклассической школы в Главе 1)

Бухарин Н. Политическая экономия рантье: теория ценности и прибыли австрийской школы /Репринтное воспроизведение издания 1925 года: «Орбита», Московский филиал, 1988 – 192 с. (критика методологии австрийской школы в Главе 1)

Темы для обсуждения

Марксистская методология

Австрийская методология

Неоклассическая методология

Тема №2 Стоимость товара, рынок и цена

Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том 1/ К. Маркс. – Москва: Эксмо, 2017. – 1200 с. (Глава первая. ТОВАР)

Бем-Баверк О. Избранные труды о ценности, проценте и капитале / Ойген фон Бем-Баверк. – М.: Эксмо, 2009. – 912 с. (Основы теории ценности хозяйственных благ)

Бухарин Н. Политическая экономия рантье: теория ценности и прибыли австрийской школы /Репринтное воспроизведение издания 1925 года: «Орбита», Московский филиал, 1988 – 192 с. (Главы 2 и 3 Теория ценности)

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма, Том 1 / Антонио Пезенти. – М.: Издательство «Прогресс», 1976. – 822 с. (Глава 2 Рынок и цена)

Темы для обсуждения

Что такое стоимость: марксистская и австрийская концепции

Что такое рынок

Что такое цена

Сущность и происхождение денег

Функции денег (необходимый минимум)

В помощь

Randall Wray, Modern Money http://www.levyinstitute.org/pubs/wp252.pdf

Статья на Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Деньги#Основные_функции_денег

Лекция Руслана Дзарасова https://www.youtube.com/watch?v=duuJdC5FJeA

Тема № 3 Современное капиталистическое производство

Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том 1/ К. Маркс. – Москва: Эксмо, 2017. – 1200 с. (Приложение Экономическо-философские рукописи 1844 года – Заработная плата и прибыль на капитал; «Капитал. Том1», Отдел третий. Производство абсолютной прибавочной стоимости, а также Отделы 4,5,6 )

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма, Том 1 / Антонио Пезенти. – М.: Издательство «Прогресс», 1976. – 822 с. (Глава 8 Зарплата, Глава 9 Прибыль)

Гильфердинг Р. Финансовый капитал: Новейшая фаза в развитии капитализма. Пер. с нем. Изд. 7-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 480 с. (вся книга)

Бухарин Н. Политическая экономия рантье: теория ценности и прибыли австрийской школы /Репринтное воспроизведение издания 1925 года: «Орбита», Московский филиал, 1988 – 192 с. (Главы 4 и 5. Теория прибыли)

Темы для обсуждения

Прибыль и заработная плата

Прибавочная стоимость

Капитал: постоянный и переменный, основной и оборотный

Норма прибыли

Финансовый капитал

В помощь

Дзарасов Р.С. Лекция: Что такое прибавочная стоимость https://www.youtube.com/watch?v=6OA6EOOAxwg

Энгельс Фридрих. Конспект первого тома «Капитала» К.Маркса: Пер. с нем. М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 114 с.

Тема № 4 Макроэкономика

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. / Пер. с англ. – Москва: «Прогресс», 1978. – 489 с.

Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику / Хайман Мински; Пер. с англ. – М.: СПб: Изд-во Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2017. – 624 с.

Куиггин, Дж. Зомби-экономика: Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас / Пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 272 с.

Де Фрей М. История макроэкономики: от Кейнса к Лукасу и до современности / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 576 с.

Фаци Томас и Митчелл Билл. В защиту MMT / Tribune https://vk.com/@politeconomics17-v-zaschitu-mmt

Темы для обсуждения

Макроэкономические показатели: ВВП, потребление, инвестиции, внешний сектор…

Кейнсианство

Неоклассический синтез

Посткейнсианство

Современная монетарная теория

В помощь

Статья в Википедии «Современная денежная теория»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Современная_денежная_теория

Деньги из ниоткуда! Что такое MMT? https://www.youtube.com/watch?v=gdaabYt9cgk

Лекции «Экономика для леваков» на канале New Deal / https://www.youtube.com/user/agvares/videos

Тунев В. MMT и экономический рост / https://www.youtube.com/watch?v=KZBgM1gEiZc&t=56s

Артамонова Л. Посткейнсианство как эволюция кейнсианской модели макроэкономики https://cyberleninka.ru/article/n/postkeynsianstvo-kak-evolyutsiya-keynsianskoy-modeli-makroekonomiki-xx-v

Будунов Х. Что такое современная монетарная теория https://snob.ru/entry/182220/

Тунев В. MMT и теория роста. Выводы для России https://www.facebook.com/notes/victor-tunyov/mmt-и-теория-роста-выводы-для-россии/2301927399867261/

Тема № 5 Современная денежная система и экономическая политика

Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.

Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику / Хайман Мински; Пер. с англ. – М.: СПб: Изд-во Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2017. – 624 с. (Глава 12 Введение в политику, Глава 13 Программа реформ)

Статья «Что вызывает инфляцию с точки зрения MMT», Financial Times / https://vk.com/@politeconomics17-chto-vyzyvaet-inflyaciu-s-tochki-zreniya-mmt

Грищенко Вадим, аналитическая записка ЦБ РФ «Фиатные деньги», https://www.cbr.ru/Content/Document/File/79860/analytic_note_20190829_ddkp.pdf

Сборник статей «Современная экономическая мысль»: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – 814 с.

Темы для обсуждения

Роль и значение современных денег

Функции денег

Центральные и коммерческие банки

Денежно-кредитная политика

Инфляция

Теории денег

Бюджетно-налоговая политика

В помощь

Политика в эпоху жесткой экономии / под ред. А. Шефера, В. Штрика; пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 392 с.

Далио Рэй. Как действует экономическая машина (на русском языке) https://www.youtube.com/watch?v=8BaNOlIfMLE&t=239s

Тема № 7 Экономический рост

Хелпман Э. Загадка экономического роста / пер. с англ. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. 240 с.

Аллен Р. Математическая экономия / пер. с англ. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 656 с. (Глава 7. Теория экономического цикла Гудвина, Калецкого и Филлипса: 7.4. Ранний вариант модели Калецкого; 7.6. Модели Калецкого. Позднейшие варианты)

Сборник статей «Современная экономическая мысль»: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – 814 с. (Часть 6. Теория экономического роста)

Григорьев О. Эпоха роста. Лекции по неокономике / Олег Григорьев. – М.: Карьера Пресс, 2016. – 448 с.

Хелпман Э. Понимание мировой торговли / пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. – 312 с.

Темы для обсуждения

Что такое экономический рост

Международная торговля

Современные теории экономического роста

В помощь

Люксембург Р. Накопление капитала, ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1934. – 475 с.

Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 384 с.

Дополнительно:

(Экономическая антропология)

Бурдье П. Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992-1993)/ Пьер Бурдье; пер. с франц. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 416 с.

(Поведенческая экономика)

Талер Р. Новая поведенческая экономика / Ричард Талер. – Москва: Издательство Э, 2017. – 368 с.

КУРС № 3 ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Введение

Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1973. 232 с.

Дербов Л.А. Введение в изучение истории. М., 1981. 184 с.

Тош Д.Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 296 с.

Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. 336 с.

(Теория исторического знания начинается с 35 страницы)

Тема № 1 История как проблема. Первое поколение «Анналов»

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 635 с. (Стоит ознакомиться со следующими материалами: С. 10-38, 97-158.)

Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1973. 232 с. (Читаем С. 16-45.)

Темы для обсуждения

Принципы нового подхода в историческом исследовании.

Методы исследования первого поколения школы «Анналов».

Междисциплинарность как важнейший инструмент познания человека.

Выработка новых подходов к восприятию источника.

В помощь

Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. С. 30-111.

Афанасьев Ю. Н. История против эклектики. М., 1980. С. 10-76.

Ле Гофф Ж. Существовала ли французская историческая школа «Annales»? [Электронный ресурс] URL: http://www.diary.ru/~vive-liberta/p167408480.htm

Тема № 2 «Новая история». Второе поколение «Анналов»

Бродель Ф. Очерки истории. М, 2015. 223 с. (Раздел «История и другие науки о человеке», С. 30-86.)

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Т. 1. М., 2002. 469 с. (Читаем четыре предисловия, С. 15-26.)

Темы для обсуждения

Условия послевоенного времени как контекст формирования «вторых Анналов». Влияние структурализма и социологии на методологию школы.

Квантитативная история Эрнста Лабрусса. Формулирование триады: «экономика-общество-цивилизация».

Диалектика пространства и времени в виде нескольких режимов исторических длительностей у Фернана Броделя.

В помощь

Трубникова Н. В. К. Э. Лабрусс как основоположник квантитативной истории [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-e-labruss-kak-osnovopolozhnik-frantsuzskoy-kvantitativnoy-istorii

Яцык С. А. Что такое школа «Анналов» [Электронный ресурс] URL: https://arzamas.academy/materials/979

Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993. С. 112-135.

Афанасьев Ю. Н. История против эклектики. М., 1980. С. 77-164.

Тема № 3 Социальная история ментальностей. Антропологический поворот и «новая социальная история»

Бюргьер А. Историческая антропология [Электронный ресурс] URL: http://vkist.ru/a-byurgeer-istoricheskaya-antropologiya-a-burguiere-lanthropol/index.pdf

Вульф К. Антропология: история, культура, философия. СПб., 2008. 280 с. (глава «Антропология в исторической науке», С. 53-68.)

Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года [Электронный ресурс] URL: https://e-libra.ru/read/568768-razvitie-istoricheskih-issledovaniy-vo-francii-posle-1950-goda.html

Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // Thesis. 1993. Вып. 3. С. 153-173.

Темы для обсуждения

Понятие «ментальность», его методологические истоки. Кризис экономической истории и классического марксизма.

«Вторая французская революция» 1968 г. и её влияние на историческую науку: деколонизация и переход к изучению народной культуры.

Третье поколение «Анналов». Открытие новых сфер исторических исследований. Основные аспекта антропологического ориентирования.

В помощь

Шенкао М. А. Изучение ментальностей во французской школе «Анналов» [Электронный ресурс] URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/09_01/09_01_05.pdf

Чеканцева З. А. Антропологическая история как междисциплинарное исследовательское поле: возможности и пределы [Электронный ресурс] URL: http://cmb.rsuh.ru/article.html?id=2347820

Тема № 4 Гендерная история

Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Ч. 2. СПб., Харьков, 2001. С. 405-431.

Келли Дж. Социальные отношения полов и методологическое значение истории женщин [Электронный ресурс] URL: http://read.newlibrary.ru/read/kelli_dzhoan/page0/socialnye_otnoshenija_polov_i__metodologicheskoe_znachenie_istorii_zhe.html

Будде Г. Ф. Пол истории // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. М., 2009. С. 132-153.

Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. М., 2009. С. 31-55.

Темы для обсуждения

Связь между женским движением и феминистской наукой.

Различие между «полом» и «гендером».

Гендер как социально-историческая категория.

Критика гендера как категории анализа.

В помощь

Дюби Ж., Перро М. Рассказывая историю женщин // История женщин на Западе. Т. 1. М., 2005. С. 10-23.

Пушкарева Н.П. Гендерная методология в истории // Гендерный калейдоскоп: Курс лекций. М., 2002. С. 52-75.

Репина Л. П. Гендер в истории: проблематика и методология исследований [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/doc35528094_474839835

Бок Г. История, история женщин, история полов // ТHЕSIS. 1994. Вып. 6. С. 170-193.

Тема № 5 История повседневности

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. (Глава I) [Электронный ресурс] URL: http://evolkov.net/soc.psychol/Berger.P.Luckmann.T/chapter.1.html

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.1. М., 1986.С. 593-597.

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 77-100. https://vk.com/doc24672401_371843543

Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 368 с.

Темы для обсуждения

Структура и содержание понятия «повседневность».

Предмет истории повседневности.

Методы изучения истории повседневности.

Повседневность как характерное качество цивилизации.

В помощь

Пушкарева Н. Л., Любичанковский С. В. Понимание истории повседневности в современном историческом исследовании: от школы Анналов к российской философской школе // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. №1. С. 7-21.

Серто М. Изобретение повседневности. Искусство делать. СПб., 2013. 330 с.

Кром М. М. Повседневность как предмет исторического исследования // История повседневности. СПб., 2003. С. 7-14.

Тема № 6 Постструктурализм в исторической науке

Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна: Сборник переводов и рефератов. Минск, 1996. С. 74-97.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. 528 с. (Важная нам информация сосредоточена в предисловиях и введении, с. 7-63)

Темы для обсуждения

Деконструкция историзма: «мир как текст» Ницще и «генеалогия власти» Мишеля Фуко.

Исторический источник как часть литературного дискурса.

Начало «лингвистического поворота» в историографии: теория исторического сочинения Х. Уайда.

В помощь

Кусаинов А. А. Историческая наука в эпоху постмодерна [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-nauka-v-epohu-postmoderna

Ильин И. П. Мишель Фуко – история безумия, сексуальности и власть [Электронный ресурс] URL: https://fil.wikireading.ru/60325

Гавришина О. В. История как текст [Электронный ресурс] URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2003/1/istoriya-kak-tekst.html

Тема № 7 История идей и интеллектуальная история

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 319 с. (Введение, С.5-25.)

Лавджой А. Великая цепь бытия. М., 2001. 376 с. (Лекция I, С. 9-28.)

Ле Гофф Ж. С небес на землю // Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 25-44.

Скиннер Кв. Значение и понимание в истории идей // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 53-122.

Темы для обсуждения

«Идеи-блоки» и возможность изучения их биографии у А. Лавджоя.

Критика истории идей. Переход к интеллектуальной истории.

Проблемы методологического плюрализма интеллектуальной истории и выработка теоретической модели «новой культурно-интеллектуальной истории».

Ключевые особенности Кембриджской школы интеллектуальной истории.

В помощь

Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. 560 с. (Глава 8)

Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? [Электронный ресурс] URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2004/2/intellektualnaya-istoriya-i-istoriya-mentalnostej-dvojnaya-pereoczenka.html

Павлов А.В. Кембриджская школа политической мысли [Электронный ресурс] ПОСТНАУКА https://www.youtube.com/watch?v=nbEJC8_GJrg

Тема № 8 Новая локальная история

Репина Л. М. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. М., 2008. 32 с. (Глава 4: «Региональная и локальная история», С. 22-27.)

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания: пособие для вузов. М., 2004. 288 с. (Глава 8, С. 239-241)

Румянцева М. Ф., Сукина Л. Б. Основные теории исторического знания. Переславль, 2017. 127 с. (Раздел 3, С. 86-93.)

Темы для обсуждения

Индивид и его деятельность в контексте трех уровней социальной общности людей: семья, локальная общность и нация.

Развитие массовых общественных движений как новые способы объединения людей.

Государство как синтез социального и культурного пространства.

Различия между методами и подходами Новой локальной истории и классического краеведения.

Компаративный метод в изучении локальных источников.

В помощь

Булыгина Т. А. Компаративное источниковедение и источниковедческие практики межвузовского НОЦ «Новая локальная история» [Электронный ресурс] URL: http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_bulygina/15-1-0-122

Булыгина Т. А. История повседневности и «новая локальная история»: исследовательское поле и исследовательский инструмент // Новая локальная история: по следам интернет-конференций. 2007-2014. Ставрополь, 2014. С. 113-117.

Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебн. пособие. М., 2002. С. 220-317.

Тема № 9 Новая биографическая история

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. 800 с. (Нам интересно здесь введение, С. 15-26).

Темы для обсуждения

Особенности историко-биографического исследования как жанра исторического исследования.

Проблема единства «упорядоченной хронологии».

Направления биографического жанра в современной исторической науке.

В помощь

Дунаева Ю.В. Историческая биография: упадок или возрождение? (Аналитический обзор) // Историческая биография: современные подходы и методы исследования. М., 2011. С. 8-34.

Голофаст В. Б. Концепции индивида и пространство биографий // Право на имя: биографии ХХ века. Биографический метод в социальных и исторических науках. СПб., 2004. С. 5-17

Репина Л. П. Историческая биография и «новая биографическая история» // Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории. Вып. 5. М., 2001. С. 7.

Румянцева М. Ф. «Чужое Я» в художественной литературе и в исторической науке // История через личность: историческая биография сегодня. М., 2005. С. 19-36.

Тема № 10 Диалогические теории цивилизаций

Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. 560 с. (Глава 1. С. 9-42.)

Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: histoire croisee и вызов рефлексивности // Ab imperio. 2007. №2. С. 59-90.

Остерхаммель Ю. Трансформация мира: история XIX века. Главы из книги // Ab imperio. 2011. №3. С. 21-140.

Темы для обсуждения

Попытки преодоления «когнитивного доминирования» в диалогических теориях цивилизаций.

Стратегия «насыщенного описания» и использование семиотики для анализа контактов цивилизаций.

Модели сравнений цивилизаций Юргена Остерхаммеля.

Теория «глокализации».

В помощь

Ионов И. Н. Теории цивилизаций // Теория и методология истории: учебник для вузов. Волгоград, 2014. С. 127-132.

Хлыщева Е. В. Феномен глокализации в транскультурном пространстве современного мира [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-glokalizatsii-v-transkulturnom-prostranstve-sovremennogo-mira

Над программой работали:

Сергей Ребров (Куратор проекта и автор курса №1)

Хазби Будунов (Автор курса №2)

Александр Мигурский (Соавтор курса №3)

Павел Никитин (Соавтор курса №3)

Мария Растегаева (Соавтор курса №3)