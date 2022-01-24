Омикрон и Украина

Появление нового штамма ковида сначала показалось начальникам — как в России, так и на Западе — хорошей новостью. С того момента, как власти повсеместно переориентировались с решения экономических и социальных задач на управление пандемией, многие вопросы упростились чрезвычайно. Любые запреты, ограничения и притеснения можно объяснить санитарной ситуацией, а любые свои провалы списать на злокозненный вирус. И нельзя не признать, что уж в этом вопросе российские правящие круги достигли совершенства. Если с чем-то другим у них не получается, то здесь наши чиновники точно чемпионы мира. Так что появление нового штамма не могло не порадовать — бизнес сворачивать не надо, банкет продолжается.

Увы, в скором времени стали приходить менее радостные — для чиновников и корпораций — новости. А именно пришли сообщения, что новый штамм, хоть и очень заразный, но не особо смертельный. Что вообще-то соответствует всем традиционным моделям эпидемий. Если бы они продолжались всегда с равной интенсивностью, человечество давно бы вымерло. И уж точно сократилось бы в численности раза в три-четыре. Но вирусу совершенно нет необходимости нас истреблять. Зачем? Мы же его носители и, пусть и не добровольные, но распространители. Так что «интерес» ковида состоит в том, чтобы распространяться, по возможности не провоцируя лишнего «конфликта». Потому в ходе эволюции побеждают именно такие штаммы, которые отличаются высокой заразностью и низкой летальностью.

Похоже, омикрон как раз из таких.

Окончательные результаты сейчас ещё фиксировать рано, тем более, что в качестве историка и социолога я не могу претендовать на профессиональное знание в подобных вопросах. Но тенденция налицо: как только пошли данные о низкой летальности омикрона, в бюрократических кругах стало заметно нарастать беспокойство. Сейчас нам радостно сообщают о росте числа заражений, предпочитая не распространять ни информацию о количестве смертельных случаев, ни данные о соотношении числа смертей и заражений. А пропагандисты от официальной медицины в один голос кричат, что не надо успокаиваться и что эпидемия, независимо от любых мутаций вируса, продлится вечно.

Однако если всё же подтвердится версия о превращении ковида в разновидность обычного гриппа (от которого, кстати, тоже иногда умирают), у чиновников пропадет замечательное обоснование для запретов и всевозможных административных инициатив, без которых им сейчас уже трудно представить свою жизнь.

Значит ли это, что запреты и ограничения будут отменять? Нет, конечно. Но требуется срочно (не дожидаясь пока омикрон окончательно подорвет легитимность коррупционно-репрессивной системы) придумать что-то новое, найти другое обоснование, чтобы всё оставить по-старому. И такое объяснение уже есть — надвигающаяся война с Украиной.

Показательно, что истерия по поводу российско-украинского конфликта нарастает пропорционально усиливающемуся недовольству запретительной политикой, обоснованной угрозой ковида. И надо признать, новая угроза даже лучше прежней. Вирус всё же невидим, а Украину можно найти на карте.

Разумеется, нельзя всё сводить к внутриполитическим и тем более пропагандистским задачам. Но геополитика, которая, возможно, искренне волнует президента России, существует в основном в его мозгу. Что касается прочих участников конфликта, то они куда более прагматичны.

На фоне растущих проблем кремлевское руководство начинает эскалацию напряженности, надеясь этим блефом не только повысить свою легитимность и популярность внутри собственной страны (что, конечно, иллюзия, но они в это верят). Путин, похоже, в самом деле надеялся что-то выторговать у Запада. К его несчастью, западные политики не менее циничны, чем их российские собратья. И мысль о том, что их можно напугать войной, тем более — войной между двумя периферийными государствами, в равной степени зависимыми от западных рынков — должна чиновникам в Вашингтоне или Брюсселе показаться в лучшем случае забавной. Войны не боится Запад, потому что «дурное поведение» России даст ему только новые экономические козыри, возможности усилить давление на Москву. Войны не боятся правители Украины, поскольку это прекрасный повод ещё больше клянчить помощи у европейских партнеров и мобилизовать националистические эмоции внутри страны, чтобы прикрыть свои провалы во всех мыслимых сферах экономики и политики. Войны боится рядовой обыватель, понимая, что платить за всё это придется ему — если не кровью, то уж деньгами точно. Но кому интересно мнение обывателя?

Однако войны начинают бояться уже в Кремле.

Как и всякий неудачно блефующий игрок, Путин вынужден повышать ставки, видя, что избранный метод не работает. Но повышение ставок не наносит ущерба никому, кроме его самого. Ведь блеф уже никого не пугает. А кое-кого и веселит.

Следующий этап предсказуем. Остается два варианта. Или начать воевать всерьез, зная, что нет не только плана, но и даже стратегической цели. Чего добиваться? Завоевать Украину? Что с ней потом делать? Отнять часть территории? Какую? Где остановиться?

Но самое главное — нет и гарантии того, что военные действия дадут хоть какой-то результат, кроме погибших людей, потраченных денег и разбитой техники с обеих сторон. Всё останется как раньше, если не считать резко увеличившегося числа жертв и очередного репутационного урона.

Другой вариант — деэскалация. Наиболее вероятный и разумный вариант. Но тут две проблемы. Первая стоит в том, что воспринято это уже будет всеми — в том числе и внутри самого Кремля — как поражение. А уж раздраженные и обиженные на власть граждане точно сделают свои выводы. Вторая же проблема состоит в том, что собрав в одном месте множество вооруженных людей, обе стороны могут легко потерять контроль. Причем надо уже бояться не пресловутой «российской агрессии», а обычного разгильдяйства, которого по обе стороны границы более чем достаточно. Кто-то пальнет для развлечения. И начнется веселье.

В общем, оснований для тревоги более, чем достаточно. И омикрон на таком фоне выглядит уж совсем безобидным. Вирус по крайней мере не пытается нами управлять.