Белорусы не хотят под Путина

Одним из вариантов возможного продолжения правления Владимира Путина в России сейчас некоторые эксперты называют возможное объединение Белоруссии с Россией, в котором Александр Лукашенко, действующий белорусский президент, останется главой Белоруссии, но уже в качестве субъекта общего государства, а Путин станет его руководителем. По мнению, например, главного редактора финансируемого государством, но изображающего либеральную оппозицию радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, правительство РФ «подкрадывается» к тому, чтобы объединиться с Белоруссией к 2024 году – когда в России должна пройти очередные президентские выборы. Венедиктов уверен, что в случае объединения двух постсоветских стран рейтинг Путина, в настоящее время стремительно падающий, снова вырастет, и он успешно будет переизбран (или вообще выбран в первый раз) главной объединенного государства.

Однако все не так просто с самими белорусами. Как показывают последние исследования Аналитического центра EcooM, озвученные 16 декабря, граждане Белоруссии считают главным достижением Батьки то, что страна до сих сохраняет свой суверенитет. Такого мнения придерживаются 43,7 процента опрошенных.

Среди прочих достижений респонденты назвали интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства (24,8 процента), укрепление обороноспособности страны (27,6 процента), внесение изменений в конституцию (19,9 процента).

При этом 5,1 процента респондентов считают, что у Лукашенко вообще нет никаких достижений.

И самое главное: 40,8 процентов высказались за то, чтобы Белоруссия и Россия на равных состояли в Союзном государстве.

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 10 217 граждан Белоруссии.

В последние несколько лет Лукашенко неоднократно обращался к теме суверенитета и заявлял, что независимость Белоруссии будут «очень сильно пробовать на зуб». Однако, он не уточнил, кто и каким образом будет ставить вопрос о независимости республики. В декабре 2018-го Лукашенко заявлял, что ему поступают предложения войти в состав России «шестью областями». Он также отмечал, что суверенитет для белорусов — это святое.

То есть вариант с объединением во имя нового срока Путина – по крайней мере на данный момент и со стороны Белоруссии – не получается.

То, что Путин хочет и дальше сидеть во главе России и не уходить в ближайшие годы – очевидно. Даже его уклончивый – типичная путинская манера, никогда не говорить ничего точно до последнего момент – недавний ответ по поводу участия в президентских выборах 2024-го года свидетельствует лишь о том, что ни о каком транзите власти, о котором в последнее время столь активно рассуждают либералы, сейчас речи не идет. Скорее в Кремле идет возня, как бы сделать так, чтобы Путин для России оставался «бесконечным».

Однако просто возни мало. Нужен рейтинг, нужно создать условие, чтобы граждане России пришли на выборы и легитимизировали, даже при минимальной явке, продолжение правления Путина. Но рейтинг падает. Патриотического угара, на котором можно было бы въехать в 2024-ой не предвидится. Даже нагнетание ситуации по поводу возможной войны против Украины вызывает раздражение у российских граждан, ведь внутри самой России уже почти 30 лет, можно сказать, идет откровенная война ельцинско-путинского режима против своего же народа.